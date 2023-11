Phải trải qua một chuyến bay dài nhưng vừa đến Hà Nội, Kenny G đã mong muốn ăn món này

Ra sân bay đón Kenny G có Ông Nguyễn Thùy Dương - Chủ tịch IB Group Vietnam, Giám đốc sản xuất chương trình cùng ê-kíp Ban tổ chức.



Đây là lần thứ 2 Kenny G tới Việt Nam kể từ chuyến lưu diễn vô cùng thành công năm 2015. Ông trở lại Hà Nội sau 8 năm với tư cách là nghệ sĩ mở màn cho chuỗi dự án "Good Morning Vietnam" do Báo Nhân Dân và IBGroup phối hợp tổ chức sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình 1 đêm duy nhất vào ngày 14/11 tới.

Mặc dù trải qua chuyến bay dài nhưng Kenny G vẫn rất "thần thái" khi chạm mặt ống kính máy quay. (Ảnh: NVCC)

Kenny G đến Hà Nội sẵn sàng cho buổi biểu diễn

Dù vừa trải qua một chuyến bay dài nhưng Kenny G vẫn nở nụ cười tươi, thân thiện vẫy tay chào người hâm mộ khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài. Vì rất yêu mến cảnh sắc và ẩm thực Việt nên trước đó nam nghệ sĩ bày tỏ mong muốn ăn bún chả trong những ngày ở Việt Nam tới đây. Chuyện ăn uống của nghệ sĩ saxophone nổi tiếng cũng được ban tổ chức lưu tâm đặc biệt và chuẩn bị chu đáo với thực đơn đa dạng, được Quản lý của Kenny G duyệt trước. Do trong lần đầu tới Việt Nam biểu diễn, Kenny G đã từng rất ấn tượng với món bún chả nên lần này nghệ sĩ muốn thưởng thức một lần nữa. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Kenny G sẽ không ra ngoài ăn mà BTC đặt khách sạn chuẩn bị riêng cho nghệ sĩ.

Kenny G sang Việt Nam cùng 6 thành viên ban nhạc và 10 nhân viên trong ê-kíp. Thời gian ở Hà Nội, đoàn sẽ lưu trú ở khách sạn 5 sao gần nơi biểu diễn. Riêng Kenny G ở phòng Tổng thống có giá hàng nghìn USD vốn thường dành cho các nguyên thủ và các ngôi sao nổi tiếng hay giới siêu giàu. Toàn bộ đoàn của Kenny G được BTC mua bảo hiểm từ một công ty quốc tế.

Ông Nguyễn Thùy Dương - Chủ tịch IB Group Vietnam - Giám đốc sản xuất chương trình Kenny G Live In Vietnam tiết lộ rằng, phía Kenny G đưa ra danh sách dài gần 60 trang cho BTC ở Việt Nam, trong đó yêu cầu chi tiết liên quan việc ăn ở, đi lại, các thiết bị kỹ thuật âm thanh, sân khấu, nhằm đảm bảo chất lượng cho đêm diễn cũng như sự hài lòng của nghệ sĩ. Đặc biệt lịch trình của Kenny G được bảo mật. Ông di chuyển bằng xe sang với lái xe riêng thông thạo về văn hóa, ẩm thực có thể giải đáp mọi thắc mắc của Kenny G bằng tiếng Anh.

Kenny G giữ nguyên các yêu cầu kỹ thuật đã đặt ra 8 năm trước khi tới Việt Nam biểu diễn. Tuy nhiên, một số thiết bị BTC phải đặt mua ở nước ngoài để đáp ứng yêu cầu rất cao về âm thanh và nhạc cụ của Kenny G sao cho hài hoà với những cây saxophone của nghệ sĩ 63 tuổi. Vì vậy, BTC đã thuê hai bàn mixer (hệ thống điều chỉnh âm thanh) Yamaha PM5DRH version 2.25 ở Nhật từ nhiều tháng trước, 1 dành cho ban nhạc, 1 dành cho khán giả - có giá thuê hơn 30.000 USD.

Kenny G mang rất nhiều hành lý trong chuyến biểu diễn tại Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Trong đó, bộ gõ là loại LP Galaxy, được chế tác hầu hết bằng gỗ và có khả năng tạo ra âm thanh trung thực, trầm ấm, chuyên dành cho dòng nhạc Latin cũng như R&B, có giá thuê tương đương bàn mixer. Bộ trống thuộc dòng "Phượng hoàng" (Phoenix) của hãng Yamaha được BTC mua từ Mỹ với giá khoảng 30.000 USD.

Ngoài ra, Kenny G yêu cầu chuẩn bị đàn piano thuộc dòng C7 của Yamaha với dây dẫn, nguồn phát thích ứng do chính nghệ sĩ chọn. Kenny G còn yêu cầu bộ chân và giá của hãng Hercules dành riêng cho 2 cây kèn Selmer Mark VI của mình. Cùng với đó, trước khi sang Việt Nam, phía Kenny G gửi sơ đồ chi tiết về set up sân khấu, thi công bục đứng phải chính xác từng cm. Trước ngày diễn, quản lý của Kenny G sẽ tiến hành kiểm tra để đảm bảo đêm nhạc diễn ra hoàn hảo đúng yêu cầu của nghệ sĩ cũng như đạt tiêu chuẩn quốc tế với âm thanh hoàn hảo.

Phần được khán giả Việt Nam chờ đợi nhất chính là Kenny G sẽ chọn chơi những bản nhạc nào trong lần trở lại này. BTC cho biết nghệ sĩ chủ động chọn bài. Đó là những nhạc phẩm nổi tiếng của Kenny G như: Going Home, The Joy of Life, Forever in Love, Sentimental, By the Time This Night Is Over, Songbird, Havana, The Moment, My Heart Will Go On… nhưng được nghệ sĩ làm mới hoàn toàn.

Bên cạnh đó, khán giả sẽ lần đầu được thưởng thức 1 bài dân ca quen thuộc qua tiếng kèn huyền thoại của Kenny G. BTC đã gợi ý các bài: Trống cơm, Bèo dạt mây trôi, Người ơi người ở đừng về để Kenny G chuyển soạn sang smooth jazz. Tuy nhiên bài nào sẽ được nghệ sĩ lựa chọn chơi vẫn là bí mật để tạo bất ngờ cho khán giả Việt Nam trong đêm 14/11 tới.

BTC tiết lộ, không chỉ chơi nhạc, Kenny G sẽ tặng lại một cây saxophone gắn bó với ông để bán đấu giá góp quỹ khi biết mục đích của chương trình là thiện nguyện. Toàn bộ tiền thu được, Báo Nhân Dân sẽ dành riêng cho các quỹ hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em.