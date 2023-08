Mới đây, sau khi ra mắt mùa đầu tiền đầy tranh cãi, nhà sản xuất loạt phim "The Idol" đã chính thức tuyên bố không tiếp tục quay mùa thứ hai. Loạt phim này do nhà sáng tạo "Euphoria", Sam Levinson và ca sĩ nổi tiếng Abel Tesfaye còn được biết đến với nghệ danh The Weeknd, hợp tác sản xuất. Với sự tham gia của con gái Johnny Depp là Lily-Rose Depp cùng với ngôi sao của nhóm BLACKPINK Jennie, loạt phim đã thu hút sự chú ý từ cả giới phê bình và khán giả.

"Kết đắng" cho loạt phim gây tranh cãi "The Idol" của Jennie (BLACKPINK)

Thực tế, quyết định loạt phim không trở lại với mùa thứ hai không phải là điều bất ngờ, sau khi ra mắt, tác phẩm đã có nhiều dấu hiệu cho thấy sự thất bại. Ngay sau sự ra đi của đạo diễn Amy Seimetz, loạt phim đã phải trải qua nhiều thay đổi trong quá trình sản xuất. Theo Deadline, đơn đặt hàng cho mùa thứ hai đã bị giảm xuống chỉ còn năm tập.

Jennie hứng chịu nhiều chỉ trích khi tham gia "The Idol". Ảnh: IT.

Trước đó, vẫn có những phát ngôn nhắc tới khả năng có phần thứ hai trong các cuộc phỏng vấn. Da'Vine Joy Randolph, người thủ vai một trong những người quản lý của ngôi sao nhạc pop Jocelyn do Lily-Rose Depp đóng, từng ẩn ý rằng mùa đầu tiên chỉ là bước khởi đầu để chuẩn bị cho một tương lai có thể có phần thứ hai.

Một người phát ngôn của HBO cho biết: "The Idol" là một trong những loạt phim gốc gây tranh cãi nhất của HBO, chúng tôi rất vui vẻ với phản ứng mạnh mẽ từ phía khán giả. Tuy nhiên, sau nhiều suy nghĩ và thảo luận, HBO và các nhà sản xuất đã quyết định không tiếp tục sản xuất mùa thứ hai".

Dữ liệu xem của hai tập đầu tiên được công bố bởi HBO. Buổi ra mắt đã thu hút 913.000 khán giả trên HBO và HBO Max, trong khi tập thứ hai có lượng khán giả nhẹ nhàng hơn, chỉ còn 800.000. Theo thông tin từ HBO, sự sụt giảm lượng khán giả trong tuần thứ hai chủ yếu đến từ người xem TV, chứ không phải từ người xem trên HBO Max. Điều này có thể được giải thích bởi mục tiêu đối tượng của loạt phim, dự kiến là nhóm người trẻ, có thể không thích xem TV.

Điều đáng chú ý là người xem của "The Idol" trên HBO Max (kênh HBO internet) thường trẻ hơn 21 tuổi so với những người xem qua kênh HBO, đây là một chênh lệch đáng kể và khác biệt so với các loạt phim truyền hình khác của HBO.

Mặc dù nhận được sự quan tâm khi mới ra mắt, nhưng tình cảm của công chúng "The Idol" cho thấy họ không mấy hứng thú sau khi mùa phim kết thúc. Vào thời điểm mùa phim kết thúc, cảm xúc xung quanh bộ phim đã trở nên tiêu cực. Sự kết hợp giữa Levinson, Tesfaye và Reza Fahim trong việc sáng tạo đã mang loạt phim này tới LHP Cannes vào tháng 5, nhưng phản hồi không như mong đợi.

"The Idol" kể câu chuyện về Jocelyn (Lily-Rose Depp), một ngôi sao nhạc pop bị suy nhược thần kinh sau chuyến lưu diễn cuối cùng. Cô quyết tâm khẳng định vị thế của mình bằng cách trở thành ngôi sao vĩ đại nhất và quyến rũ nhất nước Mỹ. Sự đam mê của cô được thức tỉnh bởi Tedros (Abel Tesfaye), một ông chủ hộp đêm với quá khứ phức tạp. Liệu tình yêu mới này có đưa Jocelyn đến những đỉnh cao mới, hay đóng cửa lại những khía cạnh tối tăm trong tâm hồn cô?

Ngoài Depp và Tesfaye, loạt phim cũng có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như Jennie (BLACKPINK), Troye Sivan, Da'Vine Joy Randolph, Dan Levy, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son và Hank Azaria.

Sản xuất loạt phim do Levinson, Tesfaye và Fahim đồng hành cùng với Kevin Turen, Ashley Levinson, Joseph Epstein, Aaron L. Gilbert cho Bron và Sara E. White. Levinson cũng đảm nhiệm vai trò đạo diễn. Bộ phim được thực hiện với sự hợp tác của hãng sản xuất A24.