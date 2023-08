Trong tuần này, cuộc đua giành giải Oscar đã chứng kiến một sự thay đổi quan trọng khi bộ phim "Dune: Part Two" của hãng Warner Bros. đã được chuyển lịch ra mắt vào năm 2024. Điều này đã tạo ra một cơ hội cho bom tấn mùa hè khác là "Oppenheimer" tiếp tục khiến rung chuyển thế giới điện ảnh. Cả hai bộ phim này đang đứng trong thế cạnh tranh trong các hạng mục quan trọng tại Lễ trao giải Oscar sắp tới.



"Oppenheimer" của Nolan dẫn đầu trong cuộc đua Oscar

Việc "Dune: Part Two" lùi lịch ra mắt càng khiến cho "Oppenheimer" dễ bề "ẵm" giải. Ảnh: IT.

Quyết định chuyển lịch của Warner Bros. đối với "Dune: Part Two" đã nhận được sự đồng tình từ nhiều người. Đạo diễn tài năng Denis Villeneuve, người đã gặt hái thành công với phần đầu tiên của "Dune", không còn phải đối đầu với một số đối thủ rất mạnh trong năm nay. Điều này đặt ra câu hỏi về việc, liệu phần tiếp theo của bộ phim có thể đạt được thành công như phần đầu hay không. Lịch sử đã chứng kiến nhiều trường hợp phần hai của một loạt phim, ví dụ như "The Lord of the Rings: The Two Towers" không nhận được nhiều sự ủng hộ như phần đầu tiên.

Phần đầu tiên của "Dune" đã rất thành công khi giành được sáu giải Oscar trong các hạng mục như thiết kế sản xuất, quay phim, biên tập, âm thanh, hiệu ứng hình ảnh và nhạc phim gốc. Với những thành tựu này, phần tiếp theo có thể sẽ tiếp tục cạnh tranh tại Oscar, thậm chí có thể vượt qua những thành công của phần đầu tiên. Trong khi đó, bom tấn hè này là "Oppenheimer" của đạo diễn Nolan, với sự tham gia của dàn diễn viên và đội ngũ sản xuất tài năng, cũng đang hướng tới việc giành nhiều đề cử và giải thưởng quan trọng.

Nhưng tại sao cuộc đua giành giải Oscar lại quan trọng đối với các hãng phim và người làm phim? Đối với Universal Pictures, việc giành giải Phim hay nhất là mục tiêu quan trọng sau những thất bại với các tác phẩm như "1917" và "The Fabelmans". Điều này cũng thể hiện sự cạnh tranh giữa các bộ phim xuất sắc để đạt được danh hiệu cao quý nhất trong ngành điện ảnh.

Bom tấn mùa hè khác là "Oppenheimer" tiếp tục khiến rung chuyển thế giới điện ảnh

Các bộ phim đã giành giải Oscar nhiều nhất trong lịch sử thường là những tác phẩm kinh điển hoặc sử dụng công nghệ tối tân, như "Titanic" và "The Lord of the Rings: The Return of the King". Việc "Oppenheimer" đang hướng tới nhiều đề cử khác nhau cũng là một dấu hiệu cho thấy nỗ lực tập trung của đội ngũ làm phim để xây dựng một bộ phim đạt tới đẳng cấp cao về nghệ thuật.

Cũng cần lưu ý rằng, việc thay đổi lịch chiếu và sắp xếp các bộ phim ứng cử là một phần quan trọng của cuộc đua giành giải Oscar. Việc chuyển lịch của "Dune: Part Two" đã mở ra cơ hội cho "Oppenheimer" có thể nhận được sự ưu ái hơn của hội đồng bình chọn. Dù vẫn còn rất nhiều yếu tố chưa thể dự đoán được trong mùa giải Oscar, "Oppenheimer" được cho là sẽ đạt được nhiều đề cử quan trọng, từ hạng mục phim, đạo diễn, diễn viên, kịch bản, thiết kế sản xuất cho đến âm thanh và nhạc phim gốc. Bộ phim hiện đang có vị trí dẫn đầu trong cuộc đua Oscar và tạo ra cơ hội để ghi danh trong lịch sử như các tác phẩm xuất sắc khác trước đây.

Mùa giải thưởng Oscar sắp tới hứa hẹn sẽ đầy sự cạnh tranh, với nhiều bộ phim tiềm năng như "Maestro" của Bradley Cooper, "Poor Things" của Yorgos Lanthimos, và "Killers of the Flower Moon" của Martin Scorsese.

Mặc dù còn sớm để nhận định, nhưng những thay đổi từ phía nhà sản xuất đã tạo ra cảnh sôi động và thú vị trong cuộc đua giành giải Oscar. Với thành công tại phòng vé và được công nhận của giới chuyên môn, "Oppenheimer" đang chứng tỏ vai trò dẫn đầu của mình trong cuộc đua này.