Người đẹp Mỹ đăng quang Miss Asia Pacific International 2024, Phạm Thị Ánh Vương dừng chân ở Top 10

Phạm Thị Ánh Vương sinh năm 2002 đến từ Bình Thuận. Cô sở hữu chiều cao 1,74m cùng số đo ba vòng 86-60-94cm. Chia sẻ với PV Dân Việt, người đẹp gốc Bình Thuận cho biết, cô đã có thời gian gần 1 tháng đã chuẩn bị những kỹ năng cho cuộc thi Miss Asia Pacific International 2024. Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2024 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) mang gần 100kg hành lý để sẵn sàng chinh chiến trong 10 ngày tại Philippines.

Được biết, Ánh Vương từng tốt nghiệp tại trường Đại học Sài Gòn và theo học Thạc sĩ. Cô sở hữu thành tích học tập ấn tượng khi 4 năm liên tiếp đạt loại Giỏi (2020-2024), 2 năm liên tiếp đạt học bổng loại Giỏi (2020-2023) và xuất sắc lọt top 4 sinh viên Giỏi nhất khóa.

Trước khi đoạt giải Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2024, Ánh Vương từng lọt Top 15 Miss Grand Vietnam 2023 và giải thưởng Miss Fashion trong khuôn khổ cuộc thi sắc đẹp này. Người đẹp sinh năm 2002 cũng tích cực thử sức bản thân trong lĩnh vực thời trang, góp mặt trong MV "Baby No No" của ca sĩ The Hotel Lobby và Yuno BigBoi...