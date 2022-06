Kết quả khảo sát bi quan về kinh tế thế giới

Người dân mua hàng hoá ở siêu thị tại Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Đây là kết quả của cuộc khảo sát đối với 750 CEO và nhân sự cấp cao do công ty nghiên cứu Conference Board thực hiện.

Cuộc khảo sát được công bố ngày 17/6 còn cho thấy 15% CEO cho rằng khu vực mà công ty của họ hoạt động đang rơi vào suy thoái. Theo khảo sát, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) từ đầu năm đến nay vẫn tiếp tục tăng trưởng, song chưa rõ liệu mức tăng trưởng này có được duy trì cho đến hết năm hay không. Việc đánh giá nguy cơ suy thoái ở châu Âu dựa trên 2 yếu tố: lạm phát ảnh hưởng tới quyết định tiêu dùng của các hộ gia đình và một loạt gián đoạn nguồn cung mới do cuộc xung đột ở Ukraine gây ra.

Trong khi đó, khả năng kinh tế suy thoái tại Mỹ còn cao hơn. Trong báo cáo của Bank of America Global Research công bố ngày 17/6, kinh tế Mỹ có 40% nguy cơ rơi vào suy thoái vào năm tới. Theo một cuộc thăm dò mới đây do tờ Financial Times thực hiện, gần 70% các nhà kinh tế hàng đầu cho rằng kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái năm 2023 khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng cường kiềm chế lạm phát hiện đang ở mức cao nhất trong 4 thập kỷ qua. Trong khi đó, dự báo của Bloomberg Economics công bố ngày 15/6 cho biết kinh tế Mỹ sẽ suy giảm vào đầu năm 2024.