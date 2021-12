Kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới ở An Giang

Những kết quả tích cực

Theo Ban chỉ đạo Xây dựng NTM tỉnh An Giang, năm 2021, tỉnh phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn xã NTM mới, nâng tổng số toàn tỉnh có 70/116 xã NTM; 6 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 51 triệu đồng/người/năm; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm 1-1,5%/năm; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 92% và tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch 93%.

TP.Châu Đốc là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. (Ảnh: HC)

Tính đến cuối tháng 11/2021, An Giang có 20 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao, tăng 9 xã so cuối năm 2020. Cụ thể, năm 2019 An Giang có 2 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao đầu tiên xã Mỹ Hiệp (huyện Chợ Mới) và Phú Bình (huyện Phú Tân). Năm 2020 An Giang có thêm 9 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao gồm: xã Long An (thị xã Tân Châu); xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên); xã Vĩnh Trạch, Thoại Giang, Định Thành, Định Mỹ, Bình Thành (huyện Thoại Sơn); xã Bình Hòa (huyện Châu Thành); xã Vĩnh Tế (TP. Châu Đốc). Trong 11 tháng đầu năm 2021, An Giang có thêm 9 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao gồm xã Long Điền A, Bình Phước Xuân và Tấn Mỹ (huyện Chợ Mới); Vĩnh Phú, An Bình, Vọng Đông, Vọng Thê, Tây Phú và Vĩnh Khánh (huyện Thoại Sơn).

Hình thành những cánh đồng mẫu lớn. (Ảnh: HC)

Ông Nguyễn Sĩ Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, cho biết: Kế thừa kết quả đạt được của giai đoạn 2016-2020, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh và sự hỗ trợ tích cực từ các Sở, ban ngành tỉnh. Qua thời gian tuyên truyền, vận động Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM dần đi vào đời sống của người dân nông thôn và được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp trong xã hội, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân từng bước được nâng lên về vật chất lẫn tinh thần.

Trong quá trình triển khai có nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình hiệu quả được thực hiện từ đó rút ra được bài học kinh nghiệm và nhân rộng đến nhiều địa phương trong tỉnh góp phần tạo sự lan tỏa và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ để ra trong xây dựng NTM…

Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu rộng

Xác định tuyên truyền, vận động Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM là một trong những nhiệm chính trị quan trọng, thời gian qua việc tăng cường tuyên truyền, vận động chương trình xây dựng NTM được các cấp, ngành thực hiện thường xuyên, sâu rộng. Qua đó, nâng cao nhận thức, tạo sự hưởng ứng tích cực, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thành công phong trào "Cả nước chung sức xây dựng NTM".

Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao bằng công nhận xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú đạt chuẩn xã NTM. (Ảnh: HC)

Công tác tuyên truyền được tỉnh An Giang đa dạng hóa với nhiều nhiều nội dung và hình thức khác nhau như: tuyên truyền miệng, qua các buổi họp, hội nghị, hệ thống loa truyền thanh; các hoạt động văn hóa văn nghệ; tuyên truyền trực bằng hình ảnh và khẩu hiệu liên quan đến xây dựng nông thôn mới; thực hiện và nhân rộng các mô hình như "Dân vận khéo", mô hình "tuyến đường xanh - sạch - đẹp - an toàn", phong trào "5 không, 3 sạch" của các tổ chức chính trị - xã hội các cấp,... cũng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình.

Thời gian tới, An Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM đi vào chiều sâu, rộng và thiết thực bằng nhiều hình thức và nội dung. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp an toàn, nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân, đảm bảo an ninh trật tự khu vực nông thôn. Duy trì và phát triển các hoạt động văn hóa cộng đồng, phát huy bản sắc văn hóa đặc thù của từng vùng miền nhằm duy trì và phát huy tốt các tiêu chí về văn hóa của địa phương.

Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh - tế xã hội của nhiều địa phương ở An Giang. (Ảnh: HC)

Trong đó, tỉnh An Giang tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện xây dựng xã điểm NTM giai đoạn 2021-2025; trong đó ưu tiên tập trung 10 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn năm 2021 và tập trung xây dựng các xã NTM nâng cao. Song song đó, tỉnh cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, duy trì, thúc đẩy Chương trình luôn phát triển ổn định, bền vững...