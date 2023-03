Két sắt công đức Nhà thờ Lớn Hà Nội bị trộm

Ngày 28/3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản công đức tại Nhà thờ.

Theo điều tra, rạng sáng ngày 5/3/2023, Nguyễn Văn Thuận (SN 2004, Quảng Phú, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) rủ Trần Đức Triệu (SN 2002, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đi trộm cắp tiền trong két sắt công đức tại Nhà thờ Lớn Hà Nội (phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội).

Các đối tượng đã liều lĩnh trộm két sắt công đức Nhà thờ Lớn Hà Nội. Ảnh: CACC

Khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, Triệu chở Thuận đến Nhà thờ Lớn. Sau đó Thuận đi vào thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trong két sắt công đức. Khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thì Thuận bị Công an phường Hàng Trống bắt giữ. Tang vật thu giữ là tiền mặt nhiều mệnh giá khác nhau gồm 2.750.000 đồng, 1.000 Won và 2 USD.

Công an Hàng Trống đã tổ chức truy bắt các đối tượng liên quan, đưa về trụ đấu tranh làm rõ.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận trong các ngày từ 16/2 – 2/3/2023 đã thực hiện 4 vụ trộm cắp trong két sắt tại Nhà thờ Lớn Hà Nội với tổng số tiền 7.700.000 triệu đồng. Số tiền trộm cắp được các đối tượng chia nhau và ăn tiêu hết.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng Nguyễn Văn Thuận, Trần Đức Triệu, L.V.B (SN 2006, Quang Chiểu, Mường Lát, Thanh Hóa), Lê Tuấn Anh (SN: 1995, Dịch Vọng, Cầu Giấy, TP.Hà Nội) về tội "Trộm cắp tài sản".