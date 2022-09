Theo đó, tại Bến xe Giáp Bát trong ngày 31/8 có 871 xe hoạt động, tăng 127% so với ngày thường, phục vụ 12.873 lượt hành khách, tăng 325% so với ngày thường; ngày 1/9 có 919 xe hoạt động, tăng 134% so với ngày thường, phục vụ 20.596 lượt hành khách, tăng 520% so với ngày thường.

Người dân đổ về Bến xe Giáp Bát ngày 31/8. Ảnh: Phạm Hưng.

Tại Bến xe Gia Lâm trong ngày 31/8 có 407 xe hoạt động, tăng 113% so với ngày thường, phục vụ 2.035 lượt hành khách, tăng 167% so với ngày thường; ngày 1/9 có 443 xe hoạt động, tăng 123% so với ngày thường, phục vụ 4.135 lượt hành khách, tăng 340% so với ngày thường.

Tại Bến xe Mỹ Đình trong ngày 31/8 có 854 xe hoạt động, tăng 132% so với ngày thường, phục vụ 18.005 lượt hành khách, tăng 338% so với ngày thường; ngày 1/9 có 861 xe hoạt động, tăng 133% so với ngày thường, phục vụ 20.673 lượt hành khách, tăng 388% so với ngày thường.

"Trong hai ngày qua, lượng hành khách qua các bến xe thậm chí còn vượt cả dự kiến của đơn vị. Tuy nhiên, công tác phục vụ hành khách trong đợt cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh tại các bến xe của công ty đều bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, hành khách đi lại thuận tiện" – Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội Phạm Mạnh Hùng cho biết.

Cũng theo ông Phạm Mạnh Hùng, tại Bến xe Giáp Bát, lượng khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng.

Tại Bến xe Mỹ Đình, lượng khách tập trung chủ yếu ở các tuyến Sơn La, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu, Quảng Ninh, Phú Thọ, Yên Bái...

Còn ở Bến xe Gia Lâm, lượng khách tăng mạnh chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang...