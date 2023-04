Khách hàng nói lý do chọn VinFast VF5 Plus, có xe xăng vẫn mua xe điện

Ngày 21/4/2023, VinFast VF5 Plus chính thức được bàn giao đến khách hàng trong nước và là mẫu xe điện thứ 4 của thương hiệu ô tô Việt Nam. Trong đợt bàn giao này, những khách hàng đã đặt xe từ tháng 12/2022 mở bán đầu tiên.

Sau khi được nhận bàn giao xe, nhiều khách hàng đã có những chia sẻ về VinFast VF5 Plus và lý do chọn mẫu A-SUV này chứ không phải xe xăng.

Khách hàng Ngọc Minh nhận xe VinFast VF5 Plus. Ảnh VF.

Chia sẻ về lý do chọn xe VinFast VF5 Plus, chị Ngọc Minh cho biết, thích xe VF 5 Plus vì đây là xe điện và là về dáng vẻ nhỏ gọn rất hợp với phụ nữ lái xe. Đây là chiếc xe thứ 2 của mình khi gia đình đã sử dụng xe và đi cùng xu thế bảo vệ môi trường của xe điện.

Khách hàng đã từng sử dụng xe VinFast cũng rất tin tưởng và ủng hộ hàng Việt, anh Cao Văn Minh cũng là một trong những người như vậy.

Trước đây, anh Minh đã sở hữu VinFast Fadil và giờ mua thêm VinFast VF5 Plus để phục vụ gia đình, đồng thời anh cũng đưa ra lý do đổi từ xe xăng sang xe điện.

"Qua tìm hiểu và so sánh, tôi thấy xe điện VinFast VF5 Plus có chi phí sử dụng rẻ hơn, đặc biệt nhiên liệu so với xe xăng. Kiểu dáng nhỏ gọn giúp VinFast VF5 Plus đáng chọn khi đi trong phố đông đúc như Hà Nội hiện nay", anh Minh nói.

Anh Đức Minh Tuấn (Thái Bình) cho biết, trong số những điểm mà VinFast VF5 Plus gây ấn tượng chính là xe điện bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai.

Anh Đức Minh Tuấn hài lòng khi nhận xe VinFast VF5 Plus. Ảnh VF.

"Ngoài ra công nghệ đang phát triển. Mình tin chắc xe điện sẽ hoàn toàn không kém gì xe xăng nên mình yên tâm lựa chọn. Hiện tôi đang sử dụng cũng là hạng A, thì thấy xe VF 5 Plus rộng rãi hơn. Đặc biệt sử dụng xe xăng bao giờ cũng có mùi, trên xe lẫn ở nhà, khi nổ máy, nhiều khói dù mình đi rất giữ xe nhưng không tránh được mùi. Điểm ấn tượng nữa với VinFast VF5 Plus là thông số kỹ thuật xe có hệ thống hỗ trợ lái và phanh. Xét về xe tầm vài trăm triệu thì đây là xe ổn nhất", anh Tuấn nói.

Vấn đề mà anh Tuấn cũng như nhiều khách hàng lo ngại nhất chính là trạm sạc khi hiện nay các tỉnh vẫn chưa có nhiều trạm sạc có công suất lớn.

Ở Việt Nam, VinFast VF 5 Plus được trang bị động cơ điện 100 kW, mô-men xoắn cực đại 135 Nm và bộ pin lithium dung lượng 37,23 kWh, cho phép di chuyển hơn 300 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC).

Mẫu A-SUV này tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến và các tính năng thông minh vượt trội như Chẩn đoán lỗi trên xe tự động; Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép; Trợ lý ảo tương tác tự nhiên bằng tiếng Việt; Cập nhật phần mềm từ xa; Giám sát hành trình cơ bản; Cảnh báo mở cửa; Cảnh báo giao thông phía sau; Cảnh báo điểm mù; Hỗ trợ đỗ xe phía sau…

VinFast VF 5 Plus không bao gồm pin có giá 458 triệu đồng, chi phí thuê pin cố định là 1,6 triệu đồng/tháng (không bao gồm chi phí sạc). VF 5 Plus kèm pin có giá 538 triệu đồng. Các chi phí trên đã bao gồm VAT.