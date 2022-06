Ngày 5/6, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Hồ Chí Bảo, Phan Hoàng Nam, Tô Hoàng Lâm, Nguyễn Văn Nghĩa, Đỗ Lâm Tuấn Vũ, Nguyễn Tuấn Khanh, Nguyễn Thanh Long, Lê Vĩ Khang, Trương Minh Thanh (tuổi từ 18 tới 22, ngụ các tỉnh Cà Mau, Long An, Hậu Giang, Đồng Tháp) về hành vi giết người. Ngoài ra, công an cũng đang điều tra hành vi che giấu tội phạm với Trần Thanh Bình (47 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) và con gái Bình là Trần Dương Thanh Vy - theo NLĐO.

Các đối tượng trong vụ khách hát bị sát hại sau mâu thuẫn với nữ tiếp viên karaoke bị công an bắt giữ. Nguồn: NLĐO

Thông tin vụ khách hát bị sát hại sau mâu thuẫn với nữ tiếp viên karaoke từ Lao Động: Theo điều tra ban đầu, vào khuya 2/6, Võ Văn Luận (32 tuổi) cùng nhóm bạn 5 người đến quán karaoke Thanh Vy (thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) do Trần Thanh Bình (47 tuổi) làm chủ quán.

Lúc này, nhóm của Luận gọi các tiếp viên nữ gồm Võ Thị Hạnh (16 tuổi, quê Cà Mau) và 5 người khác vào phục vụ.

Quá trình hát, nhóm Luận đã xảy ra cãi nhau với Hạnh. Sau đó, Hạnh gọi điện cho bạn trai là Chí Bảo đến "nói chuyện".

Trong lúc nói chuyện qua lại, anh Luận đã chửi mắng Bảo nên Bảo rủ nhóm nhân viên nam phục vụ quán cùng nhau đánh dằn mặt nhóm Luận.

Ngay sau đó, nhóm Bảo cùng chuẩn bị hung khí là búa, gậy bóng chày, dao, tuýp sắt, gậy ba khúc để chờ đánh nhóm anh Luận.

Khi nhóm Luận tính tiền ra về thì bị nhóm Bảo chặn đánh ở bãi giữ xe. Trong lúc xô xát, Vũ cầm búa đánh vào đầu Luận khiến nạn nhân tử vong, những người khác bị thương nhẹ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Bình và con gái là Vy chỉ đạo nhân viên lau dọn vết máu, xóa dữ liệu camera và nói nhân viên khai báo gian dối với cơ quan công an.

Công an huyện Nhơn Trạch ngay sau đó đã phối hợp Công an tỉnh bắt giữ các đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc.