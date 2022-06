TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Lời khai lái xe chở đất đè xe con 4 chỗ; tin mới vụ thi thể trong bao tải

Lời khai lái xe chở đất đè xe con 4 chỗ, 3 người chết ở Hòa Bình

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/6, thông tin từ Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình), cơ quan này đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với lái xe tải trong vụ xe chở đất đè xe con 4 chỗ, 3 người chết ở Hòa Bình.

Theo đó, danh tính lái xe được xác định là Nguyễn Văn Doanh (SN 1993, Hợp Tiến, Mỹ Đức, TP.Hà Nội). Tại cơ quan công an, Doanh khai thời điểm trước khi xảy ra tai nạn chiếc xe tải đã mất phanh, mất lái, không làm chủ được tình hình.

Hiện trường vụ xe chở đất đè xe con 4 chỗ ở Hòa Bình khiến 3 người chết. Ảnh: MC

Tuy nhiên, theo Công an huyện Yên Thủy, đây mới là lời khai ban đầu. Các thông tin đang tiếp tục được đơn vị này thu thập, củng cố để làm rõ.

Qua kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh chất ma túy với Doanh, thông tin từ cơ quan công an, bước đầu không phát hiện vi phạm nhưng đơn vị vẫn tiến hành lấy máu xét nghiệm với tài xế này để xác định chắc chắn các thông tin.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Hoà Bình, khoảng 15 giờ 45 ngày 4/6, tại Km472+960 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, ô tô tải mang biển kiểm soát 29H - 770.16 chở đất sau khi va chạm với máy xúc đã lật ngang, đè lên ôtô con mang biển kiểm soát 36A - 615.85.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên ôtô con tử vong tại chỗ, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Danh tính các nạn nhân tử vong, gồm: Lái xe P.V.T. (Bá Thước, Thanh Hóa); bà N.T.H. (Bá Thước, Thanh Hóa), chị T.T.H. (Khánh Hòa).

Như Dân Việt đã thông tin: Những ngày này, ngôi nhà của bà Phạm Thị Bình - mẹ nạn nhân P.Đ.Tr. (người bị sát hại, thi thể bị bỏ vào bao tải vứt xuống sông Mã) ở thôn Cát Thành, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vẫn có nhiều người ra vào để chia buồn.

Bà Bình kể lại, ngày 28/2, Tr. từ nhà xuống TP.Thanh Hóa học tiếng Hàn Quốc tại một trung tâm ngoại ngữ để phục vụ cho việc xuất khẩu lao động. Khóa học dự kiến kéo dài từ 3 - 6 tháng.

Bà không ngờ rằng việc P.Đ.Tr. di chuyển xuống TP.Thanh Hóa học ngoại ngữ để xuất ngoại lại là "cái họa sát thân".

Bà Phạm Thị Bình - mẹ nạn nhân P.Đ.Tr. vụ thi thể bị trói 2 tay trong bao tải trên sông Mã kể lại sự việc. Ảnh: QT

Theo lời bà Bình, thời gian đầu, Tr. thuê nhà trọ ở TP.Thanh Hóa để tiện cho việc học tập nhưng được một thời gian ngắn, Tr. về nhà bà ngoại tại xã Hoằng Cát (huyện Hoằng Hóa) ở và đi học. Cứ cuối tuần được nghỉ là Tr. lại về quê thăm nhà, lấy thêm đồ dùng cần thiết rồi đầu tuần lại xuống trung tâm học.

Đến 18 giờ 32 ngày 25/5, bà Bình nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook của Tr. với nội dung "Mẹ ơi! Con nợ xã hội đen 100 triệu, mẹ cứu con với không họ giết con", bà Bình nhớ lại.

Sau tin nhắn đó, gia đình bà Bình rất lo lắng, liên tục gọi điện, nhắn tin với con trai nhưng bất thành. Gia đình bà Bình cũng đã xuống TP.Thanh Hóa hỏi khắp nơi tìm kiếm tung tích con trai nhưng không có kết quả.

Không lâu sau đó, Tr. lại tiếp tục nhắn một số tài khoản lạ để gia đình bà Bình trả nợ. Khi kiểm tra thì phát hiện tài khoản sử dụng để chơi game nên gia đình không thực hiện chuyển tiền.

Bà Bình nghĩ con nợ nần tiền chơi game, nhưng cho rằng sự việc không nguy hiểm đến tính mạng, sợ con mang "vết đen" trong hồ sơ sẽ khó khăn cho việc xuất khẩu lao động nên gia đình không trình báo chính quyền địa phương và cơ quan công an.

"Tôi đoán nó mang xe, máy tính cắm chơi game, chơi hết tiền thì nó sẽ tự về nên tôi không báo công an. Nếu báo thì có vết đen trong hồ sơ, đi xuất khẩu lao động sẽ khó khăn. Tôi gọi điện cho bà ngoại Tr. thì được biết, trước khi đi cháu có cầm theo máy tính và điện thoại của bà. Ai ngờ nó lại bị người ta sát hại", bà Bình nói.

Nghi phạm Lê Văn Hoàng bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: CATH

Như Dân Việt đã đưa tin trước đó, sau khi nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể P.Đ.Tr. bị bỏ trong bao tải trôi trên sông Mã, vùng mặt, đầu và hai tay bị quấn băng dính màu trắng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, bắt giữ đối tượng gây án là Lê Văn Hoàng (SN 2004, trú tại phố Tân Trọng, phường Quảng Thành, TP.Thanh Hóa).

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hoàng về hành vi giết người, cướp tài sản; đồng thời, tiếp tục phối hợp với Viện kiểm sát và các đơn vị có liên quan tiến hành các hoạt động điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin vụ nam sinh lớp 12 bị chặn đánh tử vong từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Xuân Trường và Đỗ Đức Hiệp đều 17 tuổi, cùng trú tại thôn Quang Thừa, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 3/6, Đặng Xuân Giáp (18 tuổi) chở Ngô Văn Phúc (18 tuổi, cùng học lớp 12 trường THPT Kim Bảng B) bằng xe máy tại thôn Quang Thừa, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng thì bị Phạm Xuân Trường và Đỗ Đức Hiệp chặn đánh.

Phát hiện Giáp đang đi xe máy, Trường dùng chân đạp vào người Giáp khiến Giáp và Phúc bị ngã. Tiếp đó, Hiệp dùng chân đá vào đùi Giáp khiến Giáp ngã đập đầu xuống đường và bị thương. Giáp được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó; Phúc bị xây xát nhẹ.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Sơ bộ ban đầu xác định Giáp tử vong do phù não dẫn đến kẹt tụt hạnh nhân tiểu não.

Tại trụ sở điều tra, các nghi phạm khai nguyên thực hiện hành vi trên là mâu thuẫn cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng đang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/6, Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho biết đang tạm giữ 10 đối tượng được cho là liên quan đến vụ truy sát anh Phạm Công Hậu (19 tuổi, người địa phương), xảy ra tại cây xăng trên địa bàn xã Hàm Kiệm.

Hậu (vòng tròn trắng) bị nhóm người lao vào truy sát. (Ảnh cắt từ clip)

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Hùng Quyền (18 tuổi) và Nguyễn Minh Trí (17 tuổi, cùng trú xã Hàm Mỹ) hẹn nhau "giải quyết".

Đêm 30/5, hai nhóm hẹn gặp nhau tại cây xăng trước khu công nghiệp Hàm Kiệm (xã Hàm Kiệm) và xảy ra ẩu đả.

Lúc này, Phạm Công Hậu (nhóm của Quyền) chạy vào cây xăng thì bị nhóm đối thủ cầm hung khí truy sát. Hậu bị dồn vào góc tường, nhiều đối tượng lao đến chém tới tấp.

Nhiều người phát hiện sự việc nhưng trước sự hung hãn của nhóm côn đồ với dao kiếm trong tay nên không ai dám can ngăn.

Sau khi gây án, các đối tượng lên xe máy rời khỏi hiện trường. Anh Hậu được đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ truy sát thanh niên 19 tuổi được camera an ninh ghi lại.

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/6, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Công an quận Ba Đình đang tạm giữ đối tượng Cao Phương Thảo (SN 2001, Viên An, huyện Ứng Hoà) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về diễn biến vụ việc, ngày 1/6 Công an phường Liễu Giai nhận được đơn trình báo của chị H.K.A.C (SN 1986) về việc chiều 31/5, khi đang ngồi ở quán cà phê trên đường Văn Cao (phường Liễu Giai, Ba Đình) chị có lên mạng Facebook xem và đặt mua túi xách hàng hiệu.

Chị C vào trang Facebook "Meelle" nhắn tin hỏi mua 1 túi xách. Một lúc sau có 1 tài khoản Facebook tên "Bùi Thị Minh Tâm" nhắn tin riêng cho chị C giới thiệu là chủ shop "Meelle" và tư vấn cho chị C về các túi xách.

Nghi phạm lừa đảo Cao Phương Thảo. Ảnh: CACC

Chị C hỏi mua 2 chiếc túi xách thì được người tự xưng là chủ shop "Meelle" đó yêu cầu chuyển số tiền 47.900.000 đồng vào tài khoản ngân hàng Agribank mang tên Cao Phương Thảo, sau đó đối tượng chặn tất cả các liên lạc với bị hại và chiếm đoạt số tiền.

Lực lượng công an đã làm việc với người chủ shop "Meelle" thực sự và được biết tài khoản Facebook tên "Bùi Thị Minh Tâm" nhắn tin với chị C là tài khoản giả mạo để lừa đảo.

Ngoài ra, cũng có rất nhiều khách hàng của shop "Meelle" phản ánh lại là đã bị tài khoản ngân hàng mang tên Cao Phương Thảo và một số tài khoản ngân hàng mang tên người khác lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Mở rộng vụ án xác định ngoài shop "Meelle" ra còn có nhiều shop khác cũng bị nhóm đối tượng trên dùng để lừa đảo với hình thức tương tự. Nhanh chóng vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Cao Phương Thảo để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình, Thảo khai nhận đã lừa được rất nhiều người bằng các thủ đoạn như trên và chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Công an quận Ba Đình đang tiếp tục mở rộng điều tra, để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.