Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 5/9 đến ngày 9/10/2024. Tại đây, các học viên sẽ được học và nghiên cứu nhiều chuyên đề về quản lý Nhà nước và pháp luật, nghiệp vụ thanh tra... được trang bị, cập nhật, bổ sung và nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng…qua đó, giúp các học viên hoàn thiện tiêu chuẩn để được xem xét, bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên chính, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Thanh tra của Công an nhân dân.

Đại tá Trần Văn Thư- Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính K14 năm 2024. Ảnh: Nguyễn Kỳ

Ông Nguyễn Tuấn Khanh- Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra (Thanh tra Chính phủ) chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn trong nghiên cứu, học tập để đạt được kết quả cao nhất và động viên các học viên cố gắng khắc phục mọi khó khăn trong quá trình học tập, nghiên cứu tại trường.

Đại tá Trần Văn Thư- Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các giáo viên Trường Cán bộ Thanh tra đã giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả với Thanh tra Bộ Công an để tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính K14/2024.

Đại tá Trần Văn Thư yêu cầu ban cán sự lớp sau khi kiện toàn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức lớp học và nhà trường, phát huy vai trò cầu nối giữa học viên và nhà trường để tổ chức lớp học thành công.

Đồng thời, nhấn mạnh các học viên cần nghiêm túc thực hiện đúng nội quy, quy chế của nhà trường; chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, văn hóa giao tiếp ứng xử, tạo hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân để bảo đảm lớp bồi dưỡng được tổ chức, thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao nhất, góp phần xây dựng đội ngũ Thanh tra giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị để hoàn thanh nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước và Bộ Công an giao phó.