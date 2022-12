Vụ cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất bị tố vòi tiền người vi phạm: Thanh tra Bộ Công an kết luận

Ngày 24/12, nguồn tin của Dân Việt xác nhận, Thanh tra Bộ Công an đã có kết quả giải quyết lại khiếu nại liên quan đến vụ việc cán bộ của Đội CSGT Tân Sơn Nhất là thượng úy Huỳnh Tấn Minh (nay là đại úy, cán bộ Công an huyện Cần Giờ) bị tố vòi tiền người vi phạm.



Anh Thái Đăng Phú, ngụ tỉnh Bình Dương trước đó đã tố cáo thượng úy Minh có hành vi vòi tiền khi xử lý lỗi vi phạm giao thông, đồng thời tố cáo một số chỉ huy Đội CSGT Tân Sơn Nhất và cán bộ có liên quan của Phòng CSGT Công an TP.HCM bao che cho sai phạm của thượng úy Minh.

Chiếc xe của anh Phú lúc bị bắt - Ảnh: CTV

Người tố cáo đúng 1 phần

Theo kết luận, Thanh tra Bộ Công an cho hay, người tố cáo đúng 1 phần. Cụ thể: Chưa đủ cơ sở kết luận thượng úy Minh yêu cầu anh Phú phải đưa 6,2 triệu đồng, sau đó giảm xuống còn 5 triệu đồng để bỏ qua lỗi vi phạm.

Theo kết luận, ngoài nội dung anh Phú trình bày, không có tài liệu bằng chứng nào khác thể hiện thượng úy Minh yêu cầu anh đưa tiền để bỏ qua lỗi vi phạm…

Có việc thượng úy Minh cho anh Phú số điện thoại 0394.956.179 để liên lạc và nói chuyện qua điện thoại như nội dung được ghi âm trong 3 tệp tin âm thanh do anh Phú cung cấp.

Tuy nhiên, việc đưa nhận tiền giữa anh Phú và thượng úy Minh chưa xảy ra do anh Phú không đến gặp thượng úy Minh như đã hẹn.

Sau khi hết ca chỉ huy, điều khiển giao thông và đang trên đường về đơn vị, thượng úy Minh phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm giao thông của anh Phú là đúng nhưng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Phú là không đúng quy định.

Đơn trình bày "Bức xúc và Kiến nghị" mà anh Phú gửi đến báo Dân Việt cùng nhiều đơn vị

Vì không thuộc trường hợp đang thực hiện nhiệm vụ nên không có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

"Việc làm trên của đồng chí Minh đã làm tổn hại đến danh dự, uy tín của Công an TP.HCM nói riêng và của lực lượng CSGT nói chung. Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.HCM xem xét, xử lý đồng chí Minh theo quy định của Bộ Công an", thông báo nêu.

Có sự việc công an đến nhà vận động rút đơn

Theo Thanh tra Bộ Công an, việc anh Phú tố cáo một số cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất bao che cho sai phạm của thượng úy Minh, vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng kết định nội dung tố cáo là sai.

Nội dung tố cáo bà Trương Thị Hồng (Phó Đội Trưởng, Đội CSGT Tân Sân Nhất) bao che cho sai phạm thượng úy Minh là chưa đủ cơ sở kết luận.

Tuy nhiên, thông báo kết luận nêu việc có người là công an đến nhà bố đẻ của anh Phú ở Hà Tĩnh vận động rút đơn là có.

Theo đó, khoảng tháng 5/2020, ông Phan Văn Sơn, Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đến nhà ông Thái Đăng Liệu (bố đẻ anh Phú) nhờ giúp đỡ, nói với anh Phú rút đơn tố cáo thượng úy Minh.

Anh Sơn có trình bày rằn anh Minh đã nhận ra lỗi, mong muốn gia đình nói với anh Phú sắp xếp cho anh Minh gặp, nói chuyện với nhau ở TP.HCM.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định, ông Sơn đến nhà bố đẻ của anh Phú vì trước đó bà Hồng gọi điện cho anh Phú với mục đích mời đến làm việc nhưng anh Phú không nghe điện thoại, nên nhắn tin cho Phú.

Anh Phú có nhắn lại: "Em đi làm, không nghe máy được, mong anh chị thông cảm". Chị Hồng nhắn lại: "Vậy lúc nào rảnh em gọi lại giúp chị nhé!", anh Phú không nhắn lại.

Trong khi đó, bà Hồng cho rằng, do không liên lạc được với anh Phú nên đã nhờ người quen gọi điện thoại nhờ ông Sơn liên hệ, tìm hiểu xem có đúng là anh Phú có hộ khẩu thường trú tại xóm Mới, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh không.

Nếu đúng thì hoàn cảnh gia đình như thế nào, hiện nay anh đang sinh sống cụ thể ở địa chỉ nào tại Bình Dương để đơn vị liên hệ làm việc. Đồng thời, nếu được thì cũng mong muốn gia đình nói với anh Phú rút đơn tố cáo anh Minh.

"Vì thời điểm này nhiều bài báo đã đăng tải việc anh tố cáo thượng úy Minh, đơn vị không muốn vụ việc phức tạp, gây dư luận xấu ảnh hưởng đến đơn vị", thông báo nêu.

Như Dân Việt đã thông tin, theo trình bày của anh Phú: Ngày 12/5/2020, anh Phú đi xe Exciter 150 mới mua từ cửa hàng (chờ gắn biển số), lưu thông qua quận Tân Bình.

Khi đến công viên Hoàng Văn Thụ, anh Phú gặp tổ CSGT đội Tân Sơn Nhất kiểm tra giấy tờ. Tại đây, anh Phú trình giấy phép lái xe và biên nhận giao xe của cửa hàng bán xe.

Cán bộ CSGT tên Minh thông báo lỗi vi phạm của Phú sẽ bị phạt 6,2 triệu đồng và yêu cầu đưa tiền sẽ trả bằng lái ngay lập tức, nhưng anh Phú không đồng ý.

Sau đó, anh Phú được đưa về trụ sở của đội CSGT Tân Sơn Nhất. Tại đây, anh Phú cho biết, một CSGT tên Minh đã lấy của anh 2 triệu đồng và giữ bằng lái xe, yêu cầu anh về lấy tiền lên giao tiếp.

Anh Phú sau đó đã gửi đơn tố giác lên Công an TP.HCM. Công an TP.HCM đã thụ ký giải quyết tố cáo vụ việc.

Ngày 17/8/2020, Thanh tra Công an TP.HCM đã có thông báo giải quyết khiếu nại tố cáo vụ việc nói trên. Kết quả giải quyết tố cáo nêu, chiến sĩ CSGT vi phạm quy trình công tác, Ban chỉ huy làm việc "chưa đúng quy định".

Tuy nhiên, anh Phú không đồng ý với thông báo trên và tiếp tục gửi đơn lên Thanh tra Bộ Công an và nhiều đơn vị khác để mong làm sáng tỏ sự việc.