Phát sốt với màn biểu diễn Taekwondo đỉnh cao trên nền nhạc Kpop

Tiết mục do gần 1.000 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an thực hiện, tạo không khí hào hùng, cuốn hút cho lễ khai mạc giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024. Ảnh: Bùi My