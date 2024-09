Khai mạc “Hội thi cán bộ Agribank Tài năng – Thanh lịch lần thứ IV – Năm 2024” Khu vực Bắc Miền trung

Hội thi có sự hiện diện của các đại biểu: ông Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; ông Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ UBND tỉnh Nghệ An; bà Phan Thị Hoan – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An; ông Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An; Bà Nguyễn Thị Thu Thu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An; ông Phạm Đức Tuấn – Thành viên Hội đồng Thành viên, Chủ tịch Công đoàn Agribank; bà Phùng Thị Bình - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Agribank; ông Đoàn Ngọc Lưu - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Agribank; ông Phạm Hồ Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Agribank, Trưởng BTC “Hội thi cán bộ Agribank Tài năng - Thanh lịch lần thứ IV - Năm 2024”; các đồng chí trong Ban Giám khảo cùng các đại biểu đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đại diện các sở ban Ngành, đoàn thể tỉnh, đại diện các đơn vị của Agribank và 120 thí sinh là cán bộ đoàn viên của 12 công đoàn cơ sở trong khu vực cùng các cổ động viên.

Ông Phạm Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Chủ tịch Công đoàn phát biểu tại Hội thi

Phát biểu khai mạc bà Dương Thị Thu Hiền - Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Nghệ An, Trưởng BTC Hội thi khu vực Bắc Trung Bộ cho biết: “Hội thi cán bộ Agribank Tài năng - Thanh lịch lần thứ IV - Năm 2024” Khu vực Bắc Miền Trung do Agribank Chi nhánh tỉnh Nghệ An đăng cai tổ chức trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả các Hội thi năm 2009, 2014, 2018, thông qua hình thức sân khấu hóa đã được Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch cấp bản quyền năm 2009; tạo nên một sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Hội thi là một trong những hoạt động thiết thực, phong trào trọng tâm của tổ chức Công đoàn trong hệ thống Agribank năm 2024 và nhiệm kỳ 2023-2028.

Bà Dương Thị Thu Hiền gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các Sở, Ban, Ngành tại địa phương đã quan tâm đến hoạt động Agribank nói chung và Hội thi nói riêng. Đồng thời cũng gửi lời chúc các thí sinh tham gia Hội thi, bình tĩnh, tự tin hoàn thành xuất sắc các phần thi của mình.

Bà Dương Thị Thu Hiền - Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Nghệ An, Trưởng BTC Hội thi Khu vực Bắc Miền Trung phát biểu Khai mạc Hội thi.

Thay mặt UBND tỉnh Nghệ An, ông Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: Agribank là Ngân hàng Thương mại Nhà nước, trải qua hành trình 36 năm phát triển, đã không ngừng nỗ lực vươn lên, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và kinh doanh hiệu quả, giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên khắp cả nước. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, trong những năm qua Agribank Chi nhánh tỉnh Nghệ An đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng và luôn đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội. Từ năm 2017- 2024 tổng số tiền Agribank Chi nhánh tỉnh Nghệ An dành cho công tác an sinh xã hội tại địa phương là gần 11 tỷ đồng. Các chương trình an sinh xã hội của Chi nhánh đều hết sức thiết thực và tạo sự lan tỏa cao trong cộng đồng.

Ông Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ Khai mạc.

Việc Agribank Chi nhánh tỉnh Nghệ An được Công đoàn Agribank lựa chọn là đơn vị đăng cai tổ chức “Hội thi cán bộ Agribank Tài năng – Thanh lịch” lần thứ IV - Năm 2024” Khu vực Bắc MiềnTrung là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Chi nhánh, đồng thời còn là dịp để quảng bá hình ảnh địa phương, con người Nghệ An đến bạn bè các tỉnh bạn.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, ông Phạm Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Chủ tịch Công đoàn nhấn mạnh: Bên cạnh hoạt động kinh doanh, các hoạt động phong trào đã trở thành thế mạnh và truyền thống của Agribank, được Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành, Công đoàn các cấp trong toàn hệ thống đặc biệt quan tâm. Thông qua các hoạt động phong trào, đội ngũ đoàn viên, người lao động Agribank được học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là học hỏi, tiếp cận công nghệ số trong hoạt động ngân hàng; góp phần cùng hệ thống tạo lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững.

Ban giám khảo cùng đại diện của 12 Công đoàn cơ sở Khu vực Bắc Miền Trung nhận hoa và cờ lưu niệm của Ban Tổ chức Hội thi.

Với mục tiêu nâng cao kiến thức chuyên môn kết hợp tăng cường tinh thần đoàn kết, phát huy văn hóa Agribank, Hội thi tạo nên một sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia, gắn kết, ôn lại truyền thống vẻ vang 36 năm hình thành và phát triển hệ thống Agribank, bồi đắp lòng yêu nghề, khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực thúc đẩy đoàn viên, người lao động tích cực học tập, rèn luyện, giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng trước sự cạnh tranh quyết liệt của nền kinh tế thị trường, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, cống hiến cho sự phát triển của đất nước, ngành Ngân hàng và Agribank.

Thí sinh của đội thi Agribank các Chi nhánh tham gia phần thi Thanh lịch gắn với giới hiệu về văn hóa, vùng đất nơi đơn vị đang hoạt động.

Thí sinh các đội thi tham gia phần thi Tài năng về kiến thức nghiệp vụ khả năng hùng biện sân khấu.

“Hội thi cán bộ Agribank Tài năng – Thanh lịch lần thứ IV – Năm 2024” Khu vực Bắc Miền Trung là Hội thi khu vực thứ 03 trong hệ thống được tổ chức. Tại Hội thi Khu vực lần này, có sự tham dự của 120 thí sinh đến từ 12 đội gồm: Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II, Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An, Agribank Chi nhánh tỉnh Nghệ An, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình, Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa, Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế, Agribank Chi nhánh Bắc Quảng Bình, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị, Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An, Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa, Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa.

Các đội thi tham dự phần thi Năng khiếu.

Theo thể lệ của Hội thi, các đội thi sẽ tham gia 03 phần thi: Thanh lịch, Tài năng và Năng khiếu. Phần thi “Thanh lịch” với nội dung chính là giới thiệu về đơn vị, đặc trưng bản sắc văn hóa Agribank. Phần thi “Tài năng” mỗi đội thi trả lời 05 câu hỏi về các chủ đề: tín dụng, tài chính kế toán, sản phẩm dịch vụ, đặc trưng văn hóa Agribank… Trong phần thi “Năng khiếu” các đơn vị biểu diễn 02 tiết mục nghệ thuật thể hiện tình yêu ngành, yêu nghề, yêu quê hương đất nước. Cũng tại Hội thi khu vực, Ban tổ chức Hội thi sẽ chọn các đội thi đạt giải Nhất, Nhì tham gia Hội thi toàn hệ thống.

Tại Hội thi cán bộ Agribank Khu vực Bắc Miền Trung, Agribank đã trao tặng 500 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Phát huy trách nhiệm xã hội với cộng đồng là truyền thống văn hóa mà mỗi cán bộ, người lao động Agribank đã xây dựng, gìn giữ trong suốt hành trình 36 năm phát triển, trong khuôn khổ “Hội thi cán bộ Agribank Tài năng – Thanh lịch lần thứ IV – Năm 2024” Khu vực Bắc Miền Trung lần này, Agribank cũng đã trao tặng 500 triệu đồng cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An để phục vụ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, tiếp tục khẳng định danh hiệu "Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng” và trách nhiệm xã hội của một Ngân hàng Thương mại hàng đầu Việt Nam.