Agribank tài trợ 2 tỉ đồng cho Quỹ khuyến học Nguyễn Văn Bộ, tỉnh Long An

Dự lễ có đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Uỷ viên BCT, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Trương Hòa Bình - nguyên Uỷ viên BCT, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Trần Văn Rón - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Trung ương, cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Về phía tỉnh Long An có đồng chí Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Long An, huyện Tân Trụ. Về phía Agribank có đồng chí Huỳnh Minh Tuấn - Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Long An...

Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, biết ơn anh các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước, vào ngày 31/8/2022, Trường THCS Tân Phước Tây được đổi tên thành Trường THCS Nguyễn Văn Bộ, để tri ân, ghi nhớ sự cống hiến của liệt sĩ đối với quê hương. Sau thời gian sử dụng, cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp, không đảm bảo tốt cho việc giảng dạy và học tập.

Với tình cảm sâu sắc dành cho quê hương Long An và sự tâm huyết phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh Long An nói chung, huyện Tân Trụ nói riêng, các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Trung ương đã vận động tài trợ xây dựng Trường THCS Nguyễn Văn Bộ, với tổng kinh phí xây dựng, cải tạo gần 45 tỉ đồng. Sau thời gian khẩn trương triển khai thi công, đến nay ngôi trường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học 2024-2025.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành trường THCS Nguyễn Văn Bộ.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm trong sân trường.

Năm học mới 2024-2025, Trường THCS Nguyễn Văn Bộ khai giảng với 13 lớp, 540 học sinh. Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại góp phần đáp ứng yêu cầu dạy và học, phục vụ sự nghiệp trồng người của trường nói riêng, tỉnh Long An nói chung.

Với ý nghĩa trên, hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, huyện, tại buổi lễ Agribank đã trao kinh phí 2 tỉ đồng Quỹ khuyến học Nguyễn Văn Bộ.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Long An (người thứ 4, từ trái sang) đồng hành trao tặng 2 tỉ đồng quỹ khuyến học Nguyễn Văn Bộ.

Lãnh đạo huyện Tân Trụ trao quà lưu niệm tri ân nhà tài trợ.

Trân trọng tinh thần và nghĩa cử của nhà tài trợ trong việc tài trợ công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương, lãnh đạo huyện Tân Trụ đã gửi lời cảm ơn chân tình, sâu sắc và trao tặng quà lưu niệm đến các nhà tài trợ.