Agribank các chi nhánh khu vực Tây Nam bộ đồng hành cùng năm học mới 2024-2025

Sáng 5/9, nhân dịp Lễ khai giảng năm học 2024 -2025, Agribank Chi nhánh Đông Long An (tỉnh Long An) đã cử các đồng chí lãnh đạo Agribank Chi nhánh, các chi nhánh trực thuộc tham dự Lễ tại các điểm trường trên địa bàn các huyện Cần Giuộc, Tân Trụ, Thủ Thừa, Cần Đức và Bến Lức.



Ông Bùi Quốc Phong, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Long An trao bảng tượng trưng tủ sách thiết bị học tập cho trường THCS Long Hòa (huyện Cần Đước), trị giá 30 triệu đồng.

Ban Giám hiệu trường THCS Long Hòa gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Agribank nói chung, Agribank Chi nhánh Đông Long An nói riêng với phần quà đồng hành năm học mới ý nghĩa dành cho nhà trường.

Nhân dịp này Agribank Chi nhánh Đông Long An đã trao tặng an sinh xã hội cho 11 điểm trường THPT, THCS, Tiểu học, là các thiết bị như: Sách giáo khoa, sách tham khảo, ti vi, máy chiếu,.. với tổng kinh phí 150 triệu đồng.

Cùng ngày, Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ và các chi nhánh trực thuộc đồng loạt triển khai chương trình "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025. Dịp này, Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ đã trao các phần quà gồm: tủ sách, tivi, quạt... với tổng trị giá 150 triệu đồng tại trường Tiểu học, THCS, THPT thuộc 5 quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thuỷ, Ô Môn và Thốt Nốt.

Ông Đặng Hữu Ngọc, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh T. Cần Thơ trao tặng 2 chiếc tivi cho Trường Tiểu học Lê Lợi (quận Ninh Kiều).

Đại diện Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ trao bảng tượng trưng chương trình "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025, tại trường THCS Lương Thế Vinh (quận Ninh Kiều).

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025, Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang đồng hành tiếp sức đến trường tại các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn với tổng kinh phí tài trợ gần 500 triệu đồng.

Theo đó, Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang đã trao 456 suất học bổng, 16 chiếc xe đạp và 33.500 quyển tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường Tiểu học, THCS và THPT. Đây là hoạt động nhằm chung tay góp sức cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn và cũng là dự án nằm trong chương trình an sinh xã hội cho ngành giáo dục hàng năm do Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang thực hiện.

Đại diện Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang trao học bổng cho các em học sinh tại trường THCS Ngô Quốc Trị (huyện Vị Thủy).

Tại Bạc Liêu, các đồng chí lãnh đạo Agribank Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu, các chi nhánh loại II trực thuộc tham dự lễ khai giảng năm học 2024 -2025 tại các điểm trường trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này Agribank Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu trao tặng an sinh xã hội cho 180 đơn vị là cơ sở giáo dục, các điểm trường trên địa bàn, trao học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 1,5 tỉ đồng nhằm góp phần nâng bước các em đến trường.

Ông Dương Quốc Sử, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu trao bảng tượng trưng an sinh xã hội cho trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Đông Hải).

Chương trình "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" của Agribank được thực hiện từ năm 2020 đến nay, nhằm giúp các em học sinh vùng sâu, vùng xa, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm nhiều động lực để đến trường, sớm tiếp cận với công nghệ hiện đại, từng bước rút ngắn dần khoảng cách với học sinh thành thị. Đồng thời, giúp các điểm trường tiếp tục cải thiện cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp giảng dạy và tăng cường các hoạt động ngoại khóa để tạo điều kiện tốt nhất cho các em phát triển toàn diện, góp phần phục vụ công tác dạy và học của thầy và trò nhà trường được tốt hơn.