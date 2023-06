Khai trương giai đoạn 2 Trạm kết nối cộng đồng – Bước đà cho Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội

Khai trương không gian Nôi Space sáng ngày 15/6tại tổ hợp căn hộ Le Grand Jardin, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản) hiện đang cùng với đối tác chiến lược của mình tại Việt Nam là Tập đoàn BRG phát triển dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (NHSC) với quy mô 272 ha tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội và dự kiến sẽ được triển khai theo 5 giai đoạn.

NHSC sẽ hướng tới xây dựng một cộng đồng bền vững mà ở đó cư dân sẽ tương trợ và đồng sáng tạo để phát triển cộng đồng. Thông qua các kết nối, tương tác với cư dân, NHSC sẽ thu thập và thử nghiệm các ý tưởng cũng như các kiến thức phát triển đô thị bền vững nhằm mang lại một môi trường sống thoải mái để từ đó phát triển các dịch vụ mới phục vụ cư dân của NHSC.

Nhằm đạt được những mục tiêu trong NHSC, Tập đoàn Sumitomo Corporation đã thực hiện giai đoạn 1 dự án thí điểm mang tên Trạm kết nối cộng đồng Smart Life Station tại tầng 1 của tổ hợp Le Grand Jardin, Long Biên, Hà Nội, nhằm phát triển cơ sở hạ tầng dịch vụ với mục tiêu thiết lập nền tảng cộng đồng cư dân bền vững.

Dựa trên những kết quả thu được từ giai đoạn thử nghiệm đầu tiên, đồng thời hướng tới mục tiêu nghiên cứu sâu hơn về những cơ chế mới để thu hút cư dân tham gia vào công tác quản lý đô thị, giai đoạn 2 của dự án thí điểm sẽ tiếp tục được triển khai. Những kết quả thu được của các giai đoạn này sẽ được ứng dụng trong quá trình phát triển NHSC với mục tiêu tạo dựng "một đô thị phát triển bền vững đem lại sự phát triển hưng thịnh cho từng cư dân và chính cộng đồng nơi họ sinh sống".

Tóm tắt dự án thử nghiệm

Sau giai đoạn 1 của dự án từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2022 nhằm khuyến khích việc hỗ trợ và đồng sáng tạo trong cộng đồng dân cư, Tập đoàn Sumitomo Corporation sẽ đẩy mạnh gắn kết với cộng đồng dân cư để bắt đầu những chương trình thử nghiệm mới, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực Giáo dục và Chăm sóc sức khỏe, hai vấn đề luôn nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng thể hiện trong giai đoạn đầu tiên.

Hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, NHSC sẽ đưa ra giải pháp cho những vấn đề trọng tâm và đáp ứng nhu cầu trọng yếu của cộng đồng nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo ra một mô hình sống bền vững ở Việt Nam. NHSC hướng tới tiện ích cộng đồng mà chưa đô thị nào có được, đồng thời chung tay cùng với cư dân thúc đẩy các sáng kiến nhằm tạo nên những sức hấp dẫn khác biệt cho thành phố này.

Mang đến không gian sinh hoạt cộng đồng an toàn và an ninh

NHSC hiểu rằng không gian cộng đồng tự nhiên sẽ cho phép tất cả các kết nối ở mọi lứa tuổi khác nhau, vì thế Tập đoàn Sumitomo Corporation đã nâng cấp thiết kế không gian cộng đồng được sử dụng trong giai đoạn 1 dưới sự hợp tác với công ty thiết kế hàng đầu là Tangent Design and Invention Ltd. và Tangent Japan Ltd., tác giả của nhiều công trình nổi bật trên thế giới. Trạm kết nối cộng đồng là nơi bắt đầu của các hoạt động của cư dân và là nơi đánh thức các giác quan của cư dân một cách tự nhiên nhất.

Hơn thế nữa, để góp phần cải thiện chất lượng không khí trong nhà, NHSC sẽ hợp tác với Daikin Industries Ltd., một tên tuổi lớn trên toàn cầu về điều hòa không khí. Bằng cách lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí của Daikin và hiển thị chất lượng không khí trên màn hình trực quan, NHSC mong muốn thay đổi nhận thức của cư dân về chất lượng không khí trong môi trường sống của mình.

Mang lại một mô hình giáo dục của các nước phát triển

Với mục tiêu tạo ra một khu vực có hệ thống giáo dục tiên tiến nhất tại Hà Nội, Trạm kết nối cộng đồng sẽ triển khai các chương trình giáo dục ngoại khóa như STEAM cũng như ứng dụng hệ giáo dục chất lượng cao theo kiểu Nhật Bản, nhằm phát huy khả năng sáng tạo và tư duy lôgic góp phần đào tạo các công dân toàn cầu. Đây sẽ là nơi mọi người có thể học tập thông qua các chương trình trải nghiệm mà không được cung cấp qua các chương trình giáo dục truyền thống.

Định hướng thói quen chăm sóc theo dõi sức khỏe, cung cấp các chế độ dinh dưỡng và phương pháp luyện tập nâng cao sức khỏe

Để trở thành nơi quan tâm sức khỏe tốt nhất tại Hà Nội, NHSC sẽ cung cấp các chương trình phù hợp với từng cư dân dựa trên các dữ liệu chăm sóc sức khỏe của từng cá nhân để cải thiện chế độ dinh dưỡng, thói quen luyện tập thể dục và khuyến khích các thay đổi về hành vi của từng cư dân đối với vấn đề sức khỏe.

Mặc dù nhận thức về sức khỏe của người dân Việt Nam tương đối cao, nhưng nhiều người vẫn chưa có những hành động cụ thể để nâng cao sức khỏe cá nhân. Bằng cách nâng cao nhận thức về phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe cũng như thúc đẩy thay đổi hành vi, NHSC mong muốn mang đến một lối sống lành mạnh và ổn định cho tất cả cư dân của thành phố.

Góp phần vào sự phát triển của đất nước Việt Nam thông qua NHSC

Cơ sở hạ tầng xã hội được xác định là lĩnh vực tăng trưởng trọng tâm theo chính sách điều hành trung hạn SHIFT 2023 của Tập đoàn Sumitomo Corporation, và Tập đoàn đã tập trung vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và đô thị, bao gồm cả việc phát triển NHSC.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị tại Việt Nam, Tập đoàn Sumitomo Corporation sẽ ra mắt mô hình mẫu trong đó các công ty tư nhân sẽ xây dựng thành phố từ con số không, đóng góp cho nền kinh tế và nền công nghiệp của Việt Nam bằng cách hợp tác với các ngành công nghiệp, Chính phủ và Học viện của Nhật Bản và Việt Nam. Tập đoàn Sumitomo Corporation đang hướng tới việc đưa các dịch vụ và mô hình khung của NHSC tới các khu vực khác ở Việt Nam, các quốc gia khác trong ASEAN và cuối cùng là trên phạm vi toàn thế giới thông qua những kinh nghiệm và mô hình được triển khai tại NHSC.