Khai trương TTTM và đại siêu thị GO! Hà Nam, Central Retail ủng hộ hàng tỷ đồng tới đồng bào bão lụt

Ngày 14/9/2024, GO! Hà Nam, một trong những trung tâm thương mại dịch vụ hiện đại nhất tỉnh Hà Nam đã chính thức được Central Retail Việt Nam khai trương đưa vào hoạt động tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Trung tâm thương mại GO! Hà Nam có tổng diện tích hơn 14.000 m2, tổng vốn đầu tư 309 tỷ đồng, với 2 tầng thương mại, được xây dựng với mô hình đa tiện ích, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao của khách hàng với mức giá cạnh tranh cùng trải nghiệm mua sắm thú vị, bao gồm: đại siêu thị GO! diện tích hơn 4.000 m2 kinh doanh hơn 40.000 sản phẩm; khu vui chơi trẻ em Kubo, và quy tụ 50 thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế với các khu vực nhà hàng ẩm thực, ăn uống.

GO! Hà Nam nhìn từ xa.

Bên cạnh đó, các chuỗi cửa hàng tiện ích, các nhãn hiệu thời trang lần đầu tiên có mặt tại GO! Hà Nam... đem đến cho người dân Hà Nam và vùng lân cận một khu phức hợp mua sắm với đầy đủ tiện ích.

Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc tập đoàn Central Retail tại Việt Nam cho biết: “GO! Hà Nam là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc mang đến cho người dân Hà Nam một điểm đến mua sắm chất lượng cao nhất. Với tổng vốn đầu tư 309 tỷ đồng và diện tích sàn gần 13.000 m2, GO! Hà Nam là trung tâm thương mại đầu tiên của tỉnh, thể hiện rõ mô hình "Ăn uống - Vui chơi - Mua sắm - Học tập và Phát triển bền vững" của chúng tôi.

Chúng tôi mong muốn tạo ra trải nghiệm "một điểm đến" hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương và cả những tỉnh lân cận. Triết lý kinh doanh của chúng tôi kết hợp việc cung cấp thực phẩm chất lượng cao với giá cả cạnh tranh, thông qua chiến lược "luôn rẻ hơn 5% so với giá thấp nhất". Điều này không chỉ giúp ích cho cộng đồng mà còn thúc đẩy kinh tế phát triển. Để nâng cao khả năng tiếp cận, chúng tôi đã triển khai tuyến xe buýt 2 chiều giúp việc di chuyển đến và đi từ trung tâm thương mại của chúng tôi. Sáng kiến này nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm tại GO! Hà Nam một cách dễ dàng và thuận tiện cho tất cả mọi người.

Ngoài tính khả thi và tiện lợi, chúng tôi cũng cam kết hiện đại hóa ngành bán lẻ, đặc biệt là chuỗi cung ứng thực phẩm. Việc tập trung vào các sản phẩm chất lượng cao và tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt đảm bảo một môi trường mua sắm an toàn và lành mạnh. Bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn mới về sự xuất sắc trong bán lẻ, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những đơn vị khác cùng tiến bước", ông Olivier Langlet nhấn mạnh.

Ông Olivier Langlet - TGĐ Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam và bà Nguyễn Thị Bích Vân - GĐ Truyền thông Central Retail VN.

Ghi nhận của PV TDTM, trước ngày khai trương chính thức, siêu thị GO! Hà Nam đã đưa vào vận hành thử qua đó đem đến nguồn hàng hóa khá dồi dào, phong phú, bảo đảm được nguồn cung ổn định và áp dụng nhiều chính sách khuyến mại... và đã nhanh chóng trở thành nơi mua sắm tin cậy của không ít người dân trong việc mua sắm hàng hóa những ngày mưa lũ.

Bên cạnh đó, ngày 10/9/2024, nhân viên siêu thị GO! Hà Nam đã trực tiếp trao tặng 200 phần quả nhu yếu phẩm, kịp thời hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa bão (tại xã Phù Vân, Phủ Lý, Hà Nam); và ngay tại buổi Lễ khai trương chính thức, GO! Hà Nam tiếp tục trao tặng thêm 500 phần quà hỗ trợ người dân địa phương.





GO! Hà Nam trao 500 suất nhu yếu phẩm tới đồng bào chịu ảnh hưởng lũ của Hà Nam.

Với việc khai trương Trung Tâm Thương Mại GO! tại Hà Nam, Central Retail không chỉ góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, phát triển các dịch vụ thương mại và bán lẻ, thu mua các sản phẩm nông sản địa phương mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm.

Cụ thể, GO! Hà Nam góp phần giải quyết việc làm cho gần 500 lao động địa phương, bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp; đồng thời, GO! Hà Nam còn mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp địa phương như Chang J, GU Hotpot, GU BBQ, 3HChicken, v.v... qua đó góp phần phát triển mạnh mẽ lĩnh vực thương mại - dịch vụ của địa phương.

Đặc biệt, với cam kết không ngừng nỗ lực để "đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt", tập đoàn Central Retail cũng mong muốn đóng góp thêm cho cộng đồng địa phương, thông qua dự án tài trợ giáo dục: "Mỗi Trung Tâm Thương Mại, Một Trường Học", nhằm hỗ trợ giáo dục địa phương phát triển bền vững.

Theo đó, nhân dịp khai trương chính thức GO! Hà Nam, tập đoàn Central Retail Việt Nam quyết định tài trợ 2,4 tỷ đồng cho Trường Tiểu học Lam Hạ tại thành phố Phủ Lý, nhằm nâng cao cơ sở hạ tầng và tạo ra sự thay đổi tích cực lâu dài cho thề hệ tương lai.





Central Retail là Tập đoàn bán lẻ đa mô hình, đa lĩnh vực hàng đầu tại Thái Lan, Việt Nam và Ý, hoạt động trong ba phân khúc kinh doanh chủ đạo là Thời trang, Đồ gia dụng và Thực phẩm.

Từ những ngày đầu có mặt tại Việt Nam, tập đoàn Central Retail liên tục mở rộng hệ thống cửa hàng và đa dạng hóa các hạng mục kinh doanh với 3 lĩnh vực chính: bán lẻ thực phẩm; khối gia dụng, nội thất và giải trí; và Trung tâm thương mại, với các thương hiệu nối bật như: GO!, Tops Market, Big C, go!, Lan Chi Mart, Nguyen Kim, Supersports, Kubo, BIPBIP, và Robins... Tính đến nay, Central Retail đã từng bước trở thành một trong những nhà bán lẻ đa lĩnh vực có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với hơn 290 cửa hàng và 39 trung tâm thương mại trải dài khắp 39 tỉnh thành trên cả nước, với tổng diện tích bán lẻ lên đến hơn 1.000.000 mét vuông, tạo công ăn việc làm cho khoảng 15.000 người lao động.

Trước đó, nhằm chung tay hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, Tập đoàn Central Retail Việt Nam triển khai chiến dịch "Central Retail chung tay hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của bão lụt tại các tỉnh miền Bắc". Theo đó, Central Retail Việt Nam sẽ chung tay hỗ trợ 10.000 suất hàng nhu yếu phẩm (mỗi suất bao gồm 1 thùng mì, 1 thùng nước uống tinh khiết), hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa bão, với tổng chi phí khoảng 1,25 tỷ đồng.