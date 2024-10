Lần thứ 4 quán quân Top 10 công ty bán lẻ uy tín, Central Retail gửi lời tri ân đến người tiêu dùng

Ngày 24/10/2024, tại sự kiện Lễ công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống - Bán lẻ - Tài chính - Bao bì năm 2024, Tập đoàn Central Retail Việt Nam với hệ thống phân phối thực phẩm GO! Big C, Tops Market... lần thứ 4 liên tiếp vinh dự được vinh danh ở vị trí quán quân Top 10 Công ty uy tín ngành Bán lẻ.

Phát biểu về giải thưởng danh giá, Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc tập đoàn Central Retail Việt Nam, chia sẻ: “Lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh là sự công nhận quý giá để tập thể Central Retail tiếp tục theo đuổi sứ mệnh đóng góp nhiều hơn nữa cho sự thịnh vượng của Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt. Central Retail rất tin tưởng vào môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết tiếp tục đầu tư mạnh mẽ, không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, cải thiện chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới cửa hàng và tiếp tục hiện thực hóa sứ mệnh đóng góp cho xã hội. Central Retail xin bày tỏ sự tri ân đến người tiêu dùng vì đã luôn ủng hộ, tin tưởng và lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi mỗi ngày. Chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng quý vị để cùng nhau xây dựng một Việt Nam ngày càng thịnh vượng”.





Năm 2024, trước những dự báo về tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn đối diện với không ít khó khăn, thách thức, tập đoàn Central Retail vẫn tăng tốc đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Trong vòng 2 quý cuối năm, Central Retail đã khai trương 3 Trung tâm thương mại GO! Mall tại Hà Nam, Bạc Liêu và Ninh Thuận. Tập đoàn trong 2024 tiếp tục mở rộng hệ thống siêu thị mini go! tại An Nhơn (Bình Định), Thanh Bình (Đồng Tháp), Lộc Ninh (Bình Phước), Hương Trà (Huế), khai trương siêu thị Tops Market tại thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh mở rộng danh mục đầu tư, Tập đoàn tiếp tục giữ vững cam kết đóng góp tích cực cho xã hội và cộng đồng, bao gồm bàn giao thành công 3 dự án tài trợ giáo dục One Mall, One School (Mỗi Trung tâm Thương mại, Một ngôi trường); Phân phối 10.300 gói hàng thiết yếu cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi; Cùng đối tác Sparklo lắp đặt hàng loạt máy thu gom tái chế chai nhựa lon nhôm tại hệ thống GO! Mall, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường…





Vinh danh Central Retail.

Top 10 Công ty Bán lẻ uy tín năm 2024 do Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp Báo VietNamNet chính thức tổ chức, xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Các công ty được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện trong tháng 8-9/2024.

Theo Vietnam Report, Bảng xếp hạng Top 10 Công ty uy tín các ngành trọng điểm (trong đó có ngành bán lẻ) được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report và công bố định kì trên Báo VietNamNet kể từ năm 2012. Năm nay, các doanh nghiệp được vinh danh trong danh sách Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống - Bán lẻ - Tài chính - Bao bì đều là những đại diện hoạt động hiệu quả, giàu kinh nghiệm, có vị thế trong ngành, có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của toàn ngành và được nhiều người tiêu dùng tin tưởng.

Cũng theo đánh giá từ Vietnam Report, thị trường Bán lẻ được kỳ vọng sẽ khởi sắc hơn. Tác động của chính sách tiền tệ và tài khóa nới lỏng được triển khai trong giai đoạn 2023-2024, các biện pháp kích cầu tiêu dùng được Chính phủ đẩy mạnh và bối cảnh niềm tin thị trường dần phục hồi sẽ hỗ trợ sức mua từng bước cải thiện mạnh mẽ hơn trong những tháng cuối năm. Kết quả khảo sát của Vietnam Report vào tháng 8/2024 cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp bán lẻ có doanh thu tương đương hoặc cao hơn đạt 74,6%, trong khi 66,3% số doanh nghiệp duy trì và cải thiện lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.