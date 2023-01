Khám phá “địa chỉ đỏ” của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam

Những năm sau đó, Khu di tích tiếp tục được mở rộng và xây thêm nhiều hạng mục mới, như Quảng trường 19/8; Bảo tàng Công an Nhân dân; Tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phù điêu “65 năm Công an Nhân dân chiến đấu, xây dựng và trưởng thành”; Bia ghi danh các tập thể, cá nhân Anh hùng lực lượng Công an Nhân dân...