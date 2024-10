Khám phá điểm đến trải nghiệm xanh độc đáo tại Ninh Bình

Không gian rộng rãi, vui chơi không giới hạn

Năm 2024, Khu vui chơi Đồi thông Hồ Đồng Chương được nhiều bạn trẻ biết đến không chỉ bởi cảnh quan thiên nhiên rừng thông trăm tuổi, hồ nước tự nhiên rộng lớn, mà còn bởi có nhiều loại hình trải nghiệm, vui chơi chơi mới mẻ, hiện đại như: Zipline, Go kart, Kayak, bắn cung, bể bơi vô cực, đạp xe, trượt cỏ, xích đu vô cực…

Đặc biệt, Đồi thông Hồ Đồng Chương còn có Khu vui chơi liên hoàn giữa rừng thông với hàng chục trò chơi vận động ngoài trời mang phong cách sasuke dành cho mọi độ tuổi. Khu trò chơi dân gian được thiết kế rộng rãi ven hồ luôn hứa hẹn đem đến cho du khách 1 tấm vé về với tuổi thơ trong trẻo. Đồi thông Hồ Đồng Chương cũng xây dựng nhiều sân khấu ngoài trời giữa rừng thông, ven hồ để phục vụ cho các bữa tiệc âm nhạc với nhiều quy mô tại nơi đây.

Với những con đường đá thơ mộng trên đồi thông; những bãi cỏ xanh mướt điểm xuyết những thảm hoa mỏng manh; những cây thông cổ thụ trầm mặc bên mặt hồ bảng lảng;… Đồi thông Hồ Đồng Chương cũng tạo nên hàng trăm góc check-in tuyệt đẹp cho du khách. Có thể nói, tại Đồi thông Hồ Đồng Chương, mỗi góc bạn đứng đều là 1 khuôn hình hoàn hảo. Chỉ cần một chiếc điện thoại và một người đồng hành chụp ảnh "có tâm", bạn hoàn toàn có thể có 1 bộ ảnh "chill hết nấc".

Để phục vụ "chiếc bụng đói" dễ thương của quý khách, Đồi thông Hồ Đồng Chương có hệ thống nhà hàng hiện đại phục vụ đa dạng các món Á, Âu, đặc sản địa phương… với nguyên liệu tươi ngon và hấp dẫn.

Bạn sẽ có 1 bữa sáng ở nhà hàng Thông Reo, những bữa tiệc BBQ giữa rừng thông thơm nức; Một ly cà phê đón hoàng hôn ở Nhà cà phê trên đồi hoa cẩm tú cầu hay chiếc kem hoặc ly hoa đậu biếc mát lạnh tại Tiệm kem Bông Tuyết…

Nghỉ dưỡng đa loại hình dưới rừng thông trăm tuổi

Để phục vụ cho quý khách có nhu cầu nghỉ dưỡng khi đến với Đồi thông Hồ Đồng Chương, tại đây có Green Pine Camp với nhiều loại hình nghỉ dưỡng cao cấp và lãng mạn dưới rừng thông trăm tuổi. Chỉ cách Hà Nội chưa đầy 2 giờ đồng hồ lái xe, nhưng khi bước vào Green Pine Camp bạn sẽ có cảm giác đang ở vùng cao nguyên với không gian khoáng đạt, khí hậu mát mẻ, trong lành và đặc biệt là khung cảnh non nước hữu tình – nét đặc trưng trời phú của vùng đất Nho Quan.

Green Pine Camp được ví như một bản hòa ca lãng mạn của thiên nhiên với quần thể rừng thông nguyên sinh bao bọc Hồ Đồng Chương rộng hơn 45ha. Hệ sinh vật đa dạng và nguyên sơ dưới sự chăm chút và nâng niu của con người tạ nên một không gian nghỉ dưỡng hoàn toàn gần gũi với thiên nhiên.

Đến với Green Pine Camp, bạn có thể thư thái thưởng thức một cốc cà phê sáng trên chiếc ghế gỗ ven hồ; Lang thang tản bộ trên những con đường rừng dưới những tán thông cao vút; Ngắm những bông hoa súng vàng nở dọc suối Ba Tua hay tận hưởng chút se lạnh của rừng khuya bên bếp lửa tí tách lúc đêm về…

Bên cạnh Hồ Đồng Chương và cánh rừng thông trăm tuổi đẹp như cổ tích, Green Pine Camp còn có dòng thác tự nhiên mang tên Ba Tua và hệ thống suối Ba Tua bắt mạch ngầm từ núi. Nông trại Ba Tua với những chú cừu hiền lành bên những cuộn rơm khô hay Khu làng của thỏ, vườn rau xanh, những khoảnh đồi hoa hồng rực rỡ… đều góp phần tạo nên một bức tranh thiên nhiên hoàn hảo và hiếm có cho khu nghỉ dưỡng này.

Không khí trong trẻo, khoáng đạt với khung cảnh thiên nhiên hữu tình khiến du khách được hòa mình vào thiên nhiên một cách trọn vẹn khi đến với Green Pine Camp.

Đến với khu du lịch Đồi thông Hồ Đồng Chương, bạn có đa dạng sự lựa chọn lưu trú: Golftel trẻ trung và hiện đại; Villa rừng thông mang phong cách cổ điển; Pool Villa hứa hẹn những bữa tiệc đêm thú vị; Bungalow 100% gỗ thông mang phong cách rustic trên đồi; Chalet ven hồ lãng mạn hay Camping độc đáo giữa rừng thông.

Với sức chứa lớn và sự đa dạng về loại hình đó, Đồi thông Hồ Đồng Chương có thể phục vụ nhu cầu của mọi đối tượng: Từ gia đình, công ty, nhóm bạn, cặp đôi hoặc thậm chí những ai muốn đi trải nghiệm du lịch 1 mình.

Ở khu du lịch Đồi thông Hồ Đồng Chương có những khoảng nghỉ rất riêng và tĩnh lặng dành cho những du khách muốn có 1 kỳ nghỉ yên bình.

Sân golf đạt chuẩn quốc tế

Không chỉ được đánh giá và bình chọn là một trong những sân golf có cảnh quan đẹp nhất Việt Nam, Trang An Golf & Resort sở hữu sân Champion Course rộng 7200 Yards, sân Pine Course được thiết kế đặc biệt với 18 hố kỹ thuật ẩn mình trong rừng thông nguyên sinh độc nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại cùng sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ CB-CNV luôn đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách.

Với mong muốn đem đến cho các vị khách những trải nghiệm mới mẻ, Đồi thông Hồ Đồng Chương thường xuyên cập nhật và đưa vào các chương trình, trò chơi trải nghiệm độc đáo và thú vị. Đến với Đồi thông Hồ Đông Chương, quý khách chắc chắn sẽ có những ngày hè khoẻ khoắn, vui vẻ và đáng nhớ.