Khu du lịch Tràng An, Bái Đính và Tam Chúc muốn mua lại cây xanh gãy đổ do bão Yagi Khu du lịch Tràng An, Bái Đính và Tam Chúc muốn mua lại cây xanh gãy đổ do bão Yagi

Ban quản lý Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới Tràng An, Khu du lịch Bái Đính, Khu du lịch Tam Chúc muốn mua lại cây đổ, bật gốc do bão Yagi để tái sinh, tạo cảnh quan.