Khám phá hồ nước đẹp ở ngoại ô Hà Nội tại hồ Quan Sơn

Hồ Quan Sơn là hồ nước đẹp ở ngoại ô Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 50 km. Hồ nước này thuộc địa bàn 5 xã của huyện Mỹ Đức và một phần nhỏ của huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Ngày nay, du khách dễ dàng đến với hồ nước này bằng xe máy, ô tô vì giao thông thuận tiện, dễ đi.

Thắng cảnh hồ Quan Sơn được mệnh danh là "Vịnh Hạ Long trên cạn" giữa lòng Hà Nội. Trong lòng hồ có hơn 20 ngọn núi đá vôi lớn nhỏ, nổi bật giữa làn nước trong xanh cùng thảm thực vật tươi tốt, vẽ nên một bức tranh thiên nhiên thơ mộng, làm say đắm lòng người.

Khám phá hồ nước đẹp ở ngoại ô Hà Nội tại hồ Quan Sơn. Ảnh: @hodung98.

Tổng diện tích hồ nước này lên đến 850 ha, khung cảnh cực kỳ rộng lớn và hùng vĩ. Đến đây, bạn sẽ cảm nhận rõ nét sự bình yên, trong lành và tươi mát. Những ngọn núi cao lớn nhấp nhô giữa lòng hồ, những trảng cỏ xanh biêng biếc ven hồ và cả mặt nước trong vắt tuyệt đẹp.

Với du khách Hà thành, hồ Quan Sơn là địa điểm dã ngoại ở Hà Nội lý tưởng vào mùa hè. Tháng 5 – 6 là thời điểm thích hợp nhất để du khách đến đây tận hưởng khí trời trong trẻo, ngắm mùa hoa sen nở bung khiến khung cảnh như một bức tranh thơ mộng, hữu tình.

Hồ nước đẹp ở ngoại ô Hà Nội tại hồ Quan Sơn rộng đến 850 ha, khung cảnh rất nên thơ, hùng vĩ. Ảnh: @q.tranphot

Ngoài ngắm cảnh, chụp ảnh, dạo thuyền hay cắm trại, đến hồ Quan Sơn, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức những món ngon địa phương như gỏi cá, tôm tươi. Nếu du khách muốn tổ chức một bữa tiệc nướng thì nhất định phải mua tôm tươi để có thể thưởng thức món nướng thơm ngon, hấp dẫn.

Hồ Chòm Núi cũng là hồ nước đẹp ở ngoại ô Hà Nội

Hồ Chòm Núi cũng là hồ nước đẹp ở Hà Nội được các bạn trẻ cực kỳ yêu thích. Nơi đây là tọa độ tuyệt đẹp để cắm trại, ngắm cảnh và chụp những bức ảnh check in sống ảo để đời. Hồ nước này thuộc địa bàn xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, còn được biết đến với tên gọi là hồ Hoa Sơn.

Hồ Chòm Núi đẹp nhất vào tháng 4 – 9 hàng năm vì đây là thời điểm nước rút bớt, để lộ những trảng cỏ xanh mướt quanh bờ hồ. Đến đây, du khách như đi lạc vào một miền đất hoang sơ, nơi đó chỉ có mặt hồ phẳng lặng như chiếc gương, có màu xanh tươi của cây lá, có tiếng chim rừng hót véo von bên tai.

Hồ Chòm Núi cũng là hồ nước đẹp ở ngoại ô Hà Nội. Ảnh: @tt_science

Hồ nước đẹp ở ngoại ô Hà Nội này tuy không quá rộng nhưng góc nào cũng đẹp. Từ trên cao nhìn xuống, du khách sẽ thấy hồ Chòm Núi được bao quanh bởi những đồi cây xanh và những cung đường mòn nhỏ nằm dọc bờ hồ. Đây là nơi mà du khách chỉ cần đứng vào thôi là có ngay mấy bức ảnh thơ mộng.

Nhờ có rất nhiều những bãi cỏ xanh và bằng phẳng chung quanh mà hồ Chòm Núi rất thích hợp cắm trại, dã ngoại vào những dịp cuối tuần. Đến đây, du khách có thể mang theo lều bạt, đồ ăn thức uống là có thể thoải mái trải nghiệm cảm giác vừa ngắm cảnh, vừa rôm rả trò chuyện cùng người thân, bạn bè.

Mặt hồ phẳng lặng, cảnh sắc bình yên. Ảnh: @cofvideos.

Ở hồ Chòm Núi, mặt hồ phẳng lặng và êm ả, rất thích hợp cho hoạt động chèo SUP. Vì thế, du khách có thể mang theo thuyền SUP và tận hưởng khoảnh khắc thong dong trên mặt hồ vào những sớm mai hay chiều tà. Tuy nhiên, du khách cần mang theo cả áo phao và tìm hiểu đôi chút về kỹ thuật chèo thuyền để đảm bảo an toàn.

Hồ Đồng Quan trong danh sách những hồ nước đẹp ở ngoại ô Hà Nội

Hồ Đồng Quan cũng là một hồ nước đẹp ở ngoại ô Hà Nội, cách trung tâm thành phố chỉ 30 km. Hồ nước này thuộc xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, là hồ nước lớn nhất địa bàn huyện và được bao bọc bởi 3 ngọn đồi cùng rừng cây xanh mát. Vì thế, cảnh sắc hồ Đồng Quan rất trong lành, khoáng đạt và hoang sơ.

Hồ Đồng Quan trong danh sách những hồ nước đẹp ở ngoại ô Hà Nội. Ảnh: @__thaoo_o

Sau những ngày làm việc và học tập vất vả, du khách có thể cho mình một đến hai ngày rời thành phố để về đây sống chậm. Cảnh sắc hồ Đồng Quan bình yên, thơ mộng, mang lại những phút giây yên tĩnh, thư giãn cho du khách. Quanh hồ là những thảm cỏ rộng lớn, thích hợp để dựng lều, chơi các trò vui vận động hoặc đơn giản là chụp vài bức ảnh kỷ niệm.

Theo chia sẻ của nhiều bạn trẻ, trải nghiệm tuyệt vời nhất khi đến đây là ngủ lều qua đêm, sớm dậy đón bình minh và dạo bộ quanh hồ. Không khí trong lành của buổi sớm ban mai mang lại cho du khách đầy năng lượng để bắt đầu một ngày mới. Những áp lực và căng thẳng cuộc sống cũng phần nào được giải tỏa khi du khách về thăm hồ nước đẹp ở ngoại ô Hà Nội này.

Hoàng hôn lãng mạn bên hồ Quan Sơn. Ảnh: @huancongchua

Cạnh hồ Đồng Quan còn có khu du lịch sinh thái My Hill. Đây là nơi cung cấp lều trại cho thuê để du khách thoải mái cắm trại bên bờ hồ. Bên trong khuôn viên My Hill cũng có nhiều cảnh đẹp và trải nghiệm thú vị mà bạn có thể thử. Ngoài ra, du khách cũng có thể đặt đồ ăn ở đây để thưởng thức các món ngon địa phương vô cùng hấp dẫn.

Lưu ý, quanh hồ nước đẹp này có rất nhiều cây cối nên nơi đây thường có nhiều muỗi và các loại côn trùng. Đến đây, du khách nên mang theo các sản phẩm chống côn trùng để đảm bảo an toàn cho mình. Ngoài ra, dù đến hồ Đồng Quan để cắm trại hay chụp ảnh rồi về thì du khách cũng nên chú ý giữ gìn vệ sinh, đảm bảo cho cảnh quan nơi hồ nước đẹp ở ngoại ô Hà Nội.

Có rất nhiều hồ nước đẹp ở ngoại ô Hà Nội để du khách chọn cắm trại, ngắm cảnh hay đơn thuần là đi trốn nóng. Trong đó, hồ Đồng Quan, hồ Quan Sơn và hồ Chòm Núi là những hồ nước đẹp với cảnh sắc xanh mát, trong trẻo, thích hợp cho những chuyến đi ngắn từ ngày của du khách.