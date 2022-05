“Rước rồng” trên sông Ngô Đồng, nghe hát then, hát đối, quan họ ở Tam Cốc-Tràng An

Tuần du lịch Ninh Bình năm 2022, chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" diễn ra từ ngày 21/5-28/5/2022, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và các sản phẩm du lịch đặc sắc. Đặc biệt, du khách sẽ được trực tiếp nghe hát then, hát đối, quan họ…tại Tam Cốc-Tràng An.