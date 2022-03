Động Am Tiêm và những bí mật thời vua Đinh Tiên Hoàng

Du lịch Ninh Bình: Dựng tóc gáy khi nghe tới động Am Tiên

Theo truyền thuyết còn lưu giữ trong nhân dân, xung quanh vùng cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), xưa kia động Am Tiên là nơi vua Đinh Tiên Hoàng dùng nhốt hổ, báo để trừng trị những kẻ có tội.

Du lịch Ninh Bình: Hang động Am Tiên xung quanh bao bọc bởi những dãy núi cao. Ảnh: T B

Có người kể rằng, mỗi khi có kẻ phạm trọng tội, nhà vua sai quân lính ném kẻ này vào trong thung lũng để hổ, báo và thú dữ…xé xác ăn thịt. Vì thế, khi nhắc đến nơi này, nhiều người dựng tóc gáy, không dám khi quân phạm thượng.

Du lịch Ninh Bình: Hang động đang hút du khách tham quan hằng năm. Ảnh: T B

Trong sách Đại Việt sử ký toàn thư ghi lại: "Vua muốn dùng uy chế thiên hạ nên đặt vạc lớn ở sân triều đình, nuôi hổ dữ trong cũi và hạ lệnh rằng: "Kẻ nào trái phép phải chịu tội bỏ vạc dầu, cho hổ ăn".

Du lịch Ninh Bình: Các bặc thang lên chùa động Am Tiên. Ảnh: T B

Chính những câu chuyện đó, mà tour khám phá du lịch Ninh Bình và động Am Tiên hiện nay đang là điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Tuy nhiên, khi nhắc đến truyền thuyết xưa kia về chuyện vua nhốt con hổ, báo để trừng trị những kẻ có tội, thì có du khách dựng tóc gáy.

Du lịch Ninh Bình: Chùa động Am Tiên nổi tiếng hút khách

Vua Đinh Tiên Hoàng qua đời, vua Lê Đại Hành nối ngôi. Sau đó đến đời vua Lý Công Uẩn đã dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long. Từ đó vùng đất Hoa Lư trở thành hoang vu.

Du lịch Ninh Bình: Để vào được bên trong chùa động Am Tiên phải đi qua quèn núi. Ảnh: T B

Đặc biệt, nơi vua Đinh nhốt con hổ, báo nhằm trừng trị những kẻ trọng tội biến thành "vùng đất chết". Sau này, Thiền sư Nguyễn Minh Không khi đến đây thấy hình thế của động đã lập chùa, thờ Phật. Khu đất hoang cũng được Thiền sư khai phá trồng hoa lợi cho chùa và người dân quanh vùng.

Du lịch Ninh Bình: Bên trong chùa động Am Tiên. Ảnh: T B

Trong những năm Thiền sư Nguyễn Minh Không tu hành tại chùa động Am Tiên, nhân dân quanh vùng đến đây chiêm bái và lễ Phật rất đông.

Được biết, di tích lịch sử-thắng cảnh chùa và động Am Tiên ngày nay nằm trong quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư (thuộc Quần thể danh thắng Tràng An).

Du lịch Ninh Bình: Chùa động Am Tiên nổi tiếng ở Ninh Bình. Ảnh: T B

Tại chùa động Am Tiên ngoài thờ Phật còn thờ Quốc Pháp Thiền sư Nguyễn Minh Không, người có công tu sửa động, dựng chùa. Chùa và động có giá trị về nhiều mặt. Cùng với cảnh trí núi non hùng vĩ, kỳ thú, lại thuận tiện, chùa và động Am Tiên là nơi tham quan lý tưởng của du khách mỗi khi đi du lịch Ninh Bình.