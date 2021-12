Khám phá thiên đường ẩm thực mới hình thành tại “The new Hà Nội”

Nơi tập trung mọi món ngon phố cổ

Tự nhận là một người "mê ẩm thực nhất trên đời", chị Thùy Anh ban đầu cảm thấy khá lo lắng khi bán căn nhà trên gác 2 phố Hàng Đào để chuyển về Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội). Chị cho biết, đã nhiều lần cả nhà chị định chuyển đi bởi không gian ở đây chật chội, nhưng xung quanh phố cổ tập trung nhiều món ngon, chị đã gắn bó từ tấm bé. Nếu chuyển đi, một trong những điều khiến chị lo lắng là sẽ không còn gần và tiện để thưởng thức món ăn như xưa nữa.

"Chỉ một vấn đề nhỏ nhưng khiến tôi lấn cấn trong một thời gian khá dài", chị Thùy Anh chia sẻ.

Tuy nhiên, mọi lo lắng không còn ngay trong Chủ nhật đầu tiên dọn sang nhà mới tại Vinhomes Ocean Park, khi cả gia đình chị có một "tour ẩm thực" đúng nghĩa quanh đại đô thị.

Nhiều món ngon của 36 phố phường Hà Thành đều có thể tìm thấy tại Vinhomes Ocean Park.

"Ngon và tiện. Ở ngay trong khu, cả nhà vẫn được ăn ngon không kém gì trên phố. Ngay dưới tầng 1 tòa tôi ở có quán ngan ngon lắm. Thịt ngọt mềm mà không bở, da ngậy không béo, nước chấm chua ngọt hợp khẩu vị. Ở đây không cần phải chen chúc như trong phố mà ngon không kém cạnh’’, chị Thùy Anh hồ hởi nói.

Nhớ những ngày sống trong phố, cụ Thân – bố chị Thùy Anh cho biết xung quanh toàn nhà ống ngột ngạt. Ăn ngon nhưng chẳng kịp thở vì quán xá bé quá, ăn xong còn phải nhường chỗ cho người đến sau đang chờ. Sang ở tại Vinhomes Ocean Park với không gian rộng rãi thoáng mát, bầu không khí trong lành, tránh xa bụi bặm ồn ào, cụ chia sẻ, lần đầu tiên trong đời cụ được tận hưởng thú vui vừa thưởng thức đồ ăn ngon, vừa ngắm biển ngay giữa Thủ đô, ăn xong còn đi dạo vài vòng giữa thiên nhiên. "Về đây ăn ngon, thư thái như đang đi nghỉ dưỡng giúp người khỏe hẳn ra", cụ Thân không giấu được sự hài lòng.

Ốc bà Điền nức tiếng phố cổ Hà Nội cũng có mặt tại Vinhomes Ocean Park.

Cũng là một người đam mê ẩm thực Hà Thành, anh Bá Hữu (27 tuổi) đang thuê một căn hộ tại Vinhomes Ocean Park. Thanh niên độc thân, chưa lập gia đình, anh ưu tiên các món ăn nhanh, gần, tiện. "Ngay trong khu đô thị có đầy đủ hết. Thường thì tôi hay ăn ở hàng ‘cơm bao cấp’, toàn các món ăn vị cơm nhà, giản dị, nóng sốt, sạch sẽ. Hôm nào muốn đổi vị thích món Tây thì tôi ăn pizza, mì Ý, muốn ăn món nước cũng có hàng bún ốc, hàng phở ngon lắm. Ăn ngon, gần và tiện y như trong phố", anh nói.

Quán cơm bao cấp tại Vinhomes Ocean Park được nhiều cư dân "xuýt xoa" với các món truyền thống được chế biến ngon "như cơm nhà".

Ăn ngon, sống khỏe, hưởng thụ cuộc sống tại Vinhomes Ocean Park

Anh Bá Hữu cũng tâm sự, từ ngày về Vinhomes Ocean Park, nếp sống của anh thay đổi hẳn. Thay vì ngủ nướng đến sát giờ đi làm, anh dậy sớm chạy bộ đều đặn, ăn sáng, cuối tuần thảnh thơi cà phê ven hồ. Khu anh ở có nhiều cây xanh, công viên, hồ điều hòa nên không khí mát mẻ, dễ chịu, nhiệt độ thấp hơn bên ngoài 1-2 độ. Nội khu có đầy đủ tiện ích từ trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, vui chơi giải trí nên anh chẳng bao giờ thấy buồn.

"Đây chính là lý do tôi sẵn sàng chọn trung tâm mới để ở và hưởng thụ không gian trong lành. Đi làm chỉ muốn mau chóng hoàn thành công việc để về nhà", anh Hữu cho hay.

Thành phố biển hồ không thế thiếu những quán hải sản ngon có tiếng.

Chuyện rời khu trung tâm cũ để sang các khu trung tâm mới không còn hiếm. Hơn một năm trước, vợ chồng anh Quân chị Mai rời căn nhà ở quận Đống Đa về Vinhomes Ocean Park định cư. "Nhiều người thắc mắc sao chúng tôi lại chọn rời đi khi đang sống giữa phố xá đông đúc". Sau thời gian sinh sống tại đây, anh chị dần chứng minh với mọi người quyết định của mình là đúng.

"Ở đây vô cùng sầm uất nhưng lại không bị chen chúc như trung tâm cũ. Cư dân tập trung cộng đồng thu nhập cao, văn minh nên mọi dịch vụ cũng phát triển tương xứng. Đồ ăn Nhật, Hàn, Âu, Việt có đủ cả. Hải sản, tôm cá chẳng thiếu thứ gì, nên dù muốn mua thực phẩm tươi về chế biến hay ra ngoài hàng ăn thì cũng chỉ vài phút là xong. Đường xá thuận tiện di chuyển đi đâu cũng thấy nhanh", anh Quân nói.

Anh Quân cho biết, từ ngày chuyển ra đây, cả gia đình anh chị lại rủ nhau đi bộ quanh khu đô thị. Dậy sớm hơn, cả nhà đạp xe vòng quanh hồ Ngọc Trai hít thở không khí trong lành, có nhiều thời gian và hoạt động cùng nhau, vui vẻ gần gũi - điều mà anh ít thấy trước đây. Cậu con trai 8 tuổi có đủ chỗ chạy nhảy, trượt patin với các bạn, không còn ngồi lì trong nhà nghịch máy tính bảng, chơi games như trước. Thỉnh thoảng vào cuối tuần, anh chị lại mời bạn bè đến tổ chức tiệc nướng BBQ bên cạnh biển hồ, điều mà những người bạn vẫn "ghen tị" gọi cuộc sống của gia đình anh là "ở phố, sống biển".

Sở hữu hệ thống đại tiện tích, Vinhomes Ocean Park trở thành đô thị nghỉ dưỡng đúng nghĩa giữa lòng Thủ đô.

Dịch bệnh kéo theo giãn cách xã hội dài ngày khiến nhiều người muốn tìm một nơi an cư trọn vẹn với đầy đủ hạ tầng, tiện ích, hơn là một nơi ở đơn thuần. Vì thế, một làn sóng dịch chuyển đang hình thành, rõ nét nhất là đại đô thị Vinhomes Ocean Park – nơi được ví như một "Quận Ocean" sôi động của thành phố mới phía Đông Thủ đô, cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 15 phút chạy xe. Với hạ tầng tiện ích đồng bộ và một thiên đường ẩm thực tại nơi được mệnh danh là "The New Hà Nội", chỉ chưa đầy 2 năm, đã có gần 30 ngàn cư dân đến đây sinh sống, thắp lên kinh đô ánh sáng mới tại phía Đông thành phố.