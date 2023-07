Sáng 6/7, Chương trình "Khám phá Tinh hoa Ẩm thực Pháp" (Taste France 2023) chính thức được khai mạc tại Trung tâm MM Mega Market Thăng Long (Hà Nội). Tham dự sự kiện có sự hiện diện của Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông H.E. Nicolas Warnery; bà Marion Chaminade, tham tán Nông nghiệp, các đại diện đến từ Business France, và các cơ quan thông tấn báo chí.

Các đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện "Khám phá Tinh hoa Ẩm thực Pháp" (Taste France 2023) tại Trung tâm MM Mega Market Thăng Long (Hà Nội).

Đại diện Mega Market cho biết, tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện "Mỹ vị Quốc gia" (Taste of Country) năm 2022, chương trình "Khám phá Tinh hoa Ẩm thực Pháp" năm nay là một nỗ lực của Mega Market Việt Nam nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm văn hóa ẩm thực đa dạng của nước Pháp.

Năm 2023 là một năm rất đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp, theo đó, Mega Market Việt Nam đã tích cực tham gia hỗ trợ nhiều sự kiện như France Alumni, đào tạo bếp bánh với đầu bếp Marc Ales từ Ferrandi, Balad en France Hà Nội, Thảo luận bí mật ẩm thực Pháp...

Ông H.E. Nicolas Warnery - Đại sứ Pháp tại Việt Nam cùng các đại biểu thưởng thức một số món ăn được chế biến bằng những nguyên liệu nhập khẩu từ Pháp. Ảnh: Thiên Hương

Nói về những kết quả nổi bật về thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Pháp thời gian qua, đặc biệt là lĩnh vực nông - lâm thủy sản, ông H.E. Nicolas Warnery - Đại sứ Pháp tại Việt Nam cho biết quan hệ thương mại Việt Nam và Pháp liên tục đạt mức cao trong thời gian qua. Trong đó, nước Pháp chủ yếu xuất khẩu các sản phẩm rượu vang, các sản phẩm chế biến từ sữa, dược phẩm, thiết bị máy móc...

Năm 2022, kim ngạch thương mại giữa hai nước Việt Nam - Pháp đạt 5,34 tỷ USD, mức cao thứ hai chỉ sau năm 2019 (5,38 tỷ USD) do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tính riêng quý 1/2023, thương mại song phương đạt khoảng 1,191 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Pháp đạt 808,6 triệu USD và nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Pháp 382,6 tỷ USD.

Đầu bếp của MM Mega Market Việt Nam trình diễn một số món ăn theo phong cách Pháp. Ảnh: Thiên Hương

Cũng theo ông H.E. Nicolas Warnery - Đại sứ Pháp tại Việt Nam, người Pháp cũng rất thích nhiều loại nông sản của Việt Nam, như cà phê, hạt điều, một số loại trái cây... Do đó, Việt Nam có thể tận dụng các cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) để thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang Pháp.

Hiện, một số nông sản đặc trưng của Việt Nam đã tìm được chỗ đứng tại thị trường Pháp như gạo, hồ tiêu, hạt điều, các sản phẩm từ trái cây... Có được những kết quả tích cực như vậy là nhờ nỗ lực của cơ quan xúc tiến thương mại ở hai nước và sự phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp Pháp.

Một số sản phẩm bánh mì chế biến theo phong cách Pháp được trình bày phong phú, hấp dẫn. Ảnh: Thiên Hương

Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông H.E. Nicolas Warnery, bà Marion Chaminade, tham tán Nông nghiệp và ông Bruno Jousselin - Tổng Giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam bên gian hàng trưng bày trái cây nhập khẩu từ Pháp. Ảnh: Thiên Hương

Chia sẻ thông tin với báo chí, ông Bruno Jousselin - Tổng Giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam cho biết: Mega Market phát triển hệ thống bán lẻ giá sỉ phục vụ cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng chuyên nghiệp. Chúng tôi nhận thấy khách hàng ngày càng có nhu cầu đa dạng hóa lựa chọn ẩm thực, và họ không chỉ mua sắm mà còn có hứng thú trao đổi, tìm hiểu văn hóa ẩm thực của các vùng miền, các nước khác.

Hiểu được điều này, MM Mega Market Việt Nam đã kết hợp với các Lãnh sự quán, Đại sứ quán nhằm quảng bá trải nghiệm ẩm thực thế giới. Trong 2 năm trở lại đây, MM Mega Market Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện Hương vị Ẩm thực các quốc gia để giới thiệu nền văn hóa ẩm thực các nước, điển hình như ẩm thực Pháp thông qua Taste France.

"Qua đó, chúng tôi mang đến cho khách hàng sản phẩm nhập khẩu trực tiếp và các sản phẩm Pháp được sản xuất tại Việt Nam theo công thức từ Pháp. Một lần nữa, MM Mega Market Việt Nam hy vọng là cầu nối để truyền cảm hứng cho khách hàng tìm hiểu văn hóa ẩm thực Pháp và chúng tôi rất vui vì chuỗi chương trình này có được sự đón nhận rộng rãi của khách hàng" - ông Bruno Jousselin thông tin.

Người dân mua sắm tại siêu thị MM Mega Market Thăng Long. Ảnh: Thiên Hương

Chuỗi sự kiện sẽ có nhiều ưu đãi hấp dẫn về giá cho khách hàng. Ảnh: Thiên Hương

Qua nhiều năm, nền ẩm thực Pháp đã ngày càng nổi tiếng trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Việt Nam. Từ những món ăn miền quê mộc mạc đến những món ăn cao cấp tinh tế, ẩm thực Pháp được mô tả như một kho tàng nghệ thuật của vị giác và tiếp tục làm say đắm người thưởng thức với những ý nghĩa và câu chuyện văn hóa của nó.

Chương trình "Khám phá Tinh hoa Ẩm thực Pháp" kéo dài từ ngày 6/7 – 19/7 tại 12 Trung tâm MM Mega Market trên toàn quốc, dự kiến sẽ quảng bá và thu hút đông đảo người tiêu dùng trên cả nước với 200 sản phẩm của Pháp.

Chuỗi sự kiện sẽ có nhiều ưu đãi hấp dẫn, tập trung vào các sản phẩm nổi tiếng như bánh mì baguette, pho mát, mứt, bánh quy, rượu vang đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Bel, Paysan Breton, Casino, Elle et Vire, Anchos, Pate Royal, Evian…

Theo đó, khách hàng đến mua sắm không chỉ được ăn thử miễn phí các món ăn chế biến với nguyên liệu nhập khẩu từ Pháp hoặc theo phong cách Pháp, mà còn được hưởng ưu đãi về giá, nhiều sản phẩm đang khuyến mại từ 10-25%.

Khu vực bán thủy hải sản tươi sống luôn được sắp xếp, trưng bày hấp dẫn. Ảnh: Thiên Hương Các sản phẩm hải sản tươi sống được bày bán tại Mega Market Thăng Long (Hà Nội) đang có giá tốt nhân dịp kỉ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp. Ảnh: Thiên Hương