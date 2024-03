Khám phá vẻ đẹp của hoa Ban qua hình ảnh người con gái Thái

Tham gia "Ngày hội hoa Ban" có khoảng 100 đồng bào của 16 dân tộc: Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer với sự tham gia của 11 địa phương, với các điểm nhấn của các địa phương có đồng bào hoạt động hàng ngày Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Sóc Trăng. Khoảng 20 đồng bào X'tiêng tỉnh Bình Phước tham gia hoạt động ngày 9 và 10/3/2024. Khoảng 35 nghệ nhân đồng bào dân tộc Thái tỉnh Sơn La tham gia hoạt động ngày 23 và 24/3/2024.



"Ngày hội hoa Ban" sẽ mang đến nhiều trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp của hoa Ban, của người phụ nữ Thái. Ảnh: TL

Điểm nhấn của "Ngày hội hoa Ban" là chuỗi sự kiện Sắc màu văn hóa truyền thống của dân tộc X'tiêng – Bình Phước" và Sắc màu văn hóa dân tộc Thái tỉnh Sơn La. Trong đó, chuỗi sự kiện Sắc màu văn hóa dân tộc Thái sẽ tái hiện Lễ xên bản (Xên mường) trong Lễ hội hoa Ban của đồng bào Thái tỉnh Sơn La; Chương trình giao lưu dân ca dân vũ "Tiếng hát mùa Ban"; Giới thiệu ẩm thực từ hoa Ban và vẻ đẹp hoa Ban qua hình ảnh người con gái Thái…

Theo đó, tháng Ba - hoa Ban bung nở, măng đắng mọc, tiết trời ấm áp, bà con dân bản tạm gác lại công việc đồng áng, đắm mình trong trời xuân tổ chức lễ hội "Xên bản", nhằm để cảm tạ tổ tiên, thần sông, thần núi, thần thổ địa… đã giúp con người sống ở trần gian duy trì cuộc sống, đoàn kết dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Lễ hội diễn ra vào mùa xuân với mục đích xướng báo các vị thần linh, thần nước, thần núi, thần rừng, thổ địa… về hưởng thụ đồ lễ, thể hiện lòng biết ơn, tưởng nhớ đến các vị thần linh đã khai sáng ra bản, đồng thời cũng là dịp để cầu xin trời đất phù hộ cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng xanh tốt, gửi gắm những ước nguyện lớn lao về một cuộc sống bình yên. Sau phần nghi thức sẽ là phần hội giao lưu dân ca dân vũ của đồng bào dân tộc Thái và các trò chơi dân gian truyền thống: nhảy sạp, ném còn, tó má lẹ… và giới thiệu ẩm thực từ hoa Ban của đồng bào Thái, tỉnh Sơn La.

"Hoa Ban được dịch theo tiếng Thái có nghĩa là loài hoa ngọt, mang ý nghĩa ngọt ngào, nhẹ nhàng. Hoa Ban tượng trưng của đất trời Tây Bắc và người con gái Thái như đại diện cho linh hồn của loài hoa. Từ ngắm nhìn đến thưởng thức những món ẩm thực chế biến từ hoa Ban và những món ăn mà chỉ có đồng bào Thái mới có.

Trong hương vị say nồng của rượu cần, món ăn ngon, lâng lâng trong những điệu múa đắm say của các cô gái Thái trong bộ áo cóm và chiếc khăn Piêu xinh đẹp. Hình ảnh của hoa Ban - hình ảnh của những người con gái Thái sẽ được thể hiện tình nhất trong không gian của tình đất và người Sơn La với bàn tay khéo léo chế biến các món ăn độc đáo từ hoa Ban - ẩm thực dân tộc Thái là tiếng thoi đưa dệt vải thêu thùa khăn Piêu, là những vòng xòe đắm say trong không khí đất trời tháng Ba", đại diện BTC "Ngày hội hoa Ban" nói.

"Ngày hội hoa Ban" mang đến nhiều trải nghiệm về ẩm thực và văn hóa Thái

"Ngày hội hoa Ban" cũng sẽ tái hiện Lễ Crac Băr mêy - Lễ mừng cơm mới của đồng bào X'tiêng (nhóm Bù Đek) tỉnh Bình Phước; Chương trình dân ca dân vũ chủ đề: "Men say cao nguyên" của đồng bào X'tiêng; Giới thiệu, trình diễn trang phục, trang sức bạc truyền thống của đồng bào X'tiêng (nhóm Bù Đek) chủ đề: "Hương sắc bazan"; Tái hiện, trình diễn, truyền dạy kỹ thuật đan lát truyền thống của người X'tiêng (nhóm Bù Đek); Giới thiệu không gian ẩm thực, trưng bày sản vật địa phương của đồng bào X'tiêng tỉnh Bình Phước.

Ngoài ra, chương trình "Tháng Ba Tây Nguyên - Em là hoa Pơ lang" sẽ không chỉ giới thiệu vẻ đẹp của người phụ nữ Tây Nguyên qua trang phục "Em là hoa Pơ lang" mà còn có các chương trình ca - múa ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người Tây Nguyên khi tháng 3 về. Âm hưởng rộn rã của các nhạc cụ Tây Nguyên, các ca khúc về Tây Nguyên sẽ tiếp thêm sức sống mới, niềm cảm hứng mới. Toàn bộ sự kiện này sẽ diễn ra tại khu nhà sàn của đồng bào Tây Nguyên.

Vào các dịp cuối tuần, tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam còn có các hoạt động sôi nổi và thú vị, tăng cường sự tương tác và kết nối giữa người dân với các nghệ nhân, tôn vinh người phụ nữ của các dân tộc. Điểm nhấn của các hoạt động này là giao lưu văn hóa – văn nghệ và các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tiêu biểu mang âm sắc mùa xuân: Múa xòe, nhảy sạp, hát ví, hát dân ca, diễn tấu cồng chiêng, nghệ thuật hát Then, đàn tính, các điệu múa chuông, múa rùa; Các trò chơi dân gian truyền thống như ném còn, đi cà kheo, đánh đu, đánh yến, kéo co...

Tìm hiểu văn hóa ẩm thực và thưởng thức các món ăn đặc sắc: xôi đồ, thịt gà nấu măng, cá ốt đồ, rau đồ, cá nướng, các món ăn từ thịt lợn, xôi màu…của dân tộc Mường; gà nướng… của dân tộc Dao; bánh cuốn của dân tộc Nùng; khau nhục, cá om măng chua, lạp sườn, thịt gác bếp, măng nhồi…của dân tộc Tày, Nùng; cá nướng, gà nướng, xôi màu…của dân tộc Thái, các hoạt động khác: Hái chè, dệt vải, chế tác nhạc cụ, đan lát đồ thủ công, nấu rượu, chế biến thuốc Nam... Tìm hiểu về các loại bánh tình yêu A quát của dân tộc Tà Ôi; thưởng thức hương vị cà phê, ca cao của dân tộc Ê Đê; bánh tét của dân tộc Khmer… Chương trình du lịch theo gói trải nghiệm tại không gian Khu các làng dân tộc.