Khán giả suất chiếu đầu tiên của "Tiệc trăng máu" nô nức chấm điểm tối đa, rời rạp các netizen vội review "nóng"

Là bộ phim thứ 2 của Việt Nam quyết định ra rạp sau đại dịch Covid, "Tiệc trăng máu" thậm chí còn được kỳ vọng hơn cả "Ròm".

Ra rạp thời điểm này khiến "Tiệc trăng máu" vừa mang một trọng trách lớn với điện ảnh Việt, vừa bị đẩy vào một cuộc đua may rủi. Dĩ nhiên phần may sẽ lớn hơn nếu phim thực sự có nội dung chất lượng.



Êkip "Tiệc trăng máu" trong buổi ra mắt.

"Tiệc trăng máu" là sản phẩm remake từ siêu phẩm Hàn Quốc "Intimate Strangers", do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh cầm trịch. "Tiệc trăng máu" không phải là phim kinh dị như cái tên của nó, mà thuộc thể loại hài đen. Phim châm biếm, kể về một buổi tiệc tân gia của cặp vợ chồng Ngọc Quang (Hứa Vĩ Văn) – Nguyệt Ánh (Hồng Ánh) và nhóm bạn thân từ thưở nhỏ.

Dàn sao trong "Tiệc trăng máu".

Phim xoay quanh trò chơi "mạo hiểm" của một nhóm bạn khi họ quyết định để điện thoại lên bàn, sau đó công khai tất cả tin nhắn, email, cuộc gọi đến của chính mình. Bữa tiệc tân gia có sự góp mặt của các cặp đôi uyên ương như: Phan Nhật Linh (Kiều Minh Tuấn) – Kathy (Kaity Nguyễn), Phan Bất Bình (Thái Hoà) – Thu Quỳnh (Thu Trang), Ngọc Quang – Nguyệt Ánh và Tuấn Mạnh do Đức Thịnh thủ vai.

Đạo diễn của "Tiệc trăng máu" chính là Dũng khùng (áo trắng).

Tuyến nhân vật của "Tiệc trăng máu" có tính cách đa dạng, nhiều màu sắc, góp phần cho những câu chuyện phiếm trong buổi tiệc trở nên hấp dẫn, thú vị hơn bao giờ hết. Nhân vật Ngọc Quang là một bác sĩ phẩu thuật thẩm mỹ đầy bản lĩnh với vẻ ngoài phong độ cùng cô vợ Nguyệt Ánh là một bác sĩ tâm lý, thông minh, sắc sảo. Trái lại, Nhật Linh và Kathy lại mang một màu sắc tươi mới của những cặp đôi yêu nhau thời hiện đại.

Còn nhân vật Phan Bất Bình do Thái Hoà thủ vai lại là một nhà báo thẳng thắn, vợ là Thu Quỳnh. Nhân vật do nữ diễn viên Thu Trang thủ vai là một bà nội trợ chân chính, có sở thích đọc thơ. Còn anh chàng độc thân Tuấn Mạnh do Đức Thịnh đóng mang vẻ bí ẩn với châm ngôn: "Tôi độc thân, để có bồ thật nhiều". Tất cả tuyến nhân vật trong phim được xây dựng đa màu sắc.

Thu Trang - Kiểu Minh Tuấn - Kaity Nguyễn.

"Tiệc trăng máu" đã có một đêm ra mắt khá thành công với sự háo hức của khách mời nghệ sĩ, ai nấy khi ra về đều có sự đồng cảm nào đó với nhân vật. Đó là nhờ diễn xuất tự nhiên và phối hợp vô cùng ăn ý, phân chia đất diễn đồng đều giữa cả 7 diễn viên chính.

Nhìn chung, phần lớn mọi người đều hài lòng với "Tiệc trăng máu", thậm chí phim còn được đánh giá hay hơn bản Hàn. Dàn diễn viên thực lực bao gồm Kiều Minh Tuấn, Kaity Nguyễn, Thái Hòa, Đức Thịnh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn và đặc biệt là Thu Trang nhận về nhiều lời khen ngợi, nhất là về những mảng miếng hài hước của phim.

Khách mời trong lễ ra mắt "Tiệc trăng máu" có đạo diễn Victor Vũ và bà xã Ngọc Diệp.

Nổi bật nhất là vô vàn bình luận chuyên môn, lời khen dành cho Thu Trang. Những người có tên tuổi trong nghề như đạo diễn Charlie Nguyễn phải thốt lên rằng: "Nữ diễn viên đã vượt qua giới hạn của "diễn viên hài" và thể hiện nhân vật Quỳnh vô cùng đa dạng trong cá tính. Có lúc cô hài hước, hoà đồng nhưng có lúc cô lại cô đơn giữa một nhóm bạn không hề biết gì về mình". Không chỉ riêng đạo diễn Charlie Nguyễn, phần lớn các khách mời có chuyên môn đều đồng quan điểm với nhận định trên.

Với "Tiệc trăng máu", Phan Gia Nhật Linh cho biết: "Tôi thích dự án này, nhưng không muốn làm đạo diễn vì tự hứa với bản thân sẽ không làm phim remake. Thế nên tôi giữ vai trò sản xuất và tìm một đạo diễn có uy tín và đủ giỏi để có thể làm việc với 7 ngôi sao. Thật may mắn là anh Dũng đã nhận lời".

Khách mời diễn viên Jun Vũ.

Một fanpage đánh giá "Tiệc trăng máu" chính là "bom tấn" Việt tròn trịa nhất năm nay: "Chấm ngay 9/10 điểm cho "Tiệc trăng máu". Xứng đáng là cực phẩm của điện ảnh Việt Nam 2020. Remake xem thích hơn cả bản Hàn, yếu tố Việt hóa rất tốt trong câu chuyện dan díu của các mối quan hệ tưởng chừng như trong sạch. Lời thoại đậm chất đời, giàu chất chơi nhưng vẫn đủ sức gây cười, kích thích và không kém phần ẩn ý. Diễn xuất cực tốt, càng về sau phim càng giật gân với những cú twist lật ngược bàn tiệc. Thông điệp hiện đại, coi xong phải hoài nghi ngay những người thân nhất, nhưng thà nghi còn hơn không…".

Một số khán giả đã kịp ra rạp xem phim ngay trong ngày đầu tiên công chiếu. Những khán giả này khen ngợi bộ phim với những mỹ từ như "tuyệt vời", "đỉnh cao": "Lần đầu tiên xem một bản remake Việt mà phải thốt lên hai chữ "Quá hay". Bữa tiệc diễn xuất thật thịnh soạn và bảo đảm, chưa bao giờ có phim Việt nào chỉ cần xem diễn viên đối thoại với nhau thôi mà đã đến như vậy" – tài khoản H.M chia sẻ.

Đạo diễn Charlie Nguyễn và đạo diễn Đức Thịnh.

"Chúc mừng phim "Tiệc trăng máu" có buổi công chiếu đầy rực rỡ. Đây là một trong những phim không được bỏ lỡ trong năm nay. Diễn viên nào cũng xuất sắc, chị Thu Trang duyên dáng vô đối, anh Hứa Vĩ Văn có những khoảnh khắc thỏ thẻ với con gái mà mình rưng rưng. Ngồi trong rạp mà trải qua hết cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác" – khán giả trong rạp chia sẻ.

Chị T.T cũng không ngần ngại đưa ra quan điểm của mình ngay sau khi xem phim: "Mình thích bản này hơn bản Hàn, bản này nhấn nhá hơn, bản Hàn trôi tuột quá".

Khi được hỏi về điểm số dành cho "Tiệc trăng máu", đa phần các khán giả đều chấm điểm cao chót vót với những con số 9, 10 liên tục được đưa ra.

"Tiệc trăng máu" ra rạp từ ngày 23/10 và chiếu sớm trong hai ngày 20 - 21/10.