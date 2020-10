“Tiệc trăng máu” chính thức "tuyên chiến" với loạt phim bom tấn kinh dị, “Ròm” được gọi tên đầu tiên

"Tiệc trăng máu" là sản phẩm remake từ siêu phẩm Hàn Quốc "Intimate Strangers", do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh cầm trịch. "Tiệc trăng máu" không phải là phim kinh dị như cái tên của nó, mà thuộc thể loại hài đen, là bộ phim hài châm biếm, kể về một buổi tiệc tân gia của cặp vợ chồng Ngọc Quang (Hứa Vĩ Văn) – Nguyệt Ánh (Hồng Ánh) và nhóm bạn thân từ thưở nhỏ.

Phim xoay quanh trò chơi "mạo hiểm" của một nhóm bạn khi họ quyết định để điện thoại lên bàn, sau đó công khai tất cả tin nhắn, email, cuộc gọi đến của chính mình. Bữa tiệc tân gia có sự góp mặt của các cặp đôi uyên ương như: Phan Nhật Linh (Kiều Minh Tuấn) – Kathy (Kaity Nguyễn), Phan Bất Bình (Thái Hoà) – Thu Quỳnh (Thu Trang), Ngọc Quang – Nguyệt Ánh, Phan Nhật Linh (Kiều Minh Tuấn) – Kathy (Kaity Nguyễn) và Tuấn Mạnh do Đức Thịnh thủ vai.



Tuyến nhân vật của "Tiệc trăng máu" có tính cách đa dạng, nhiều màu sắc, góp phần cho những câu chuyện phiếm trong buổi tiệc trở nên hấp dẫn, thú vị hơn bao giờ hết. Nhân vật Ngọc Quang là một bác sĩ phẩu thuật thẩm mỹ đầy bản lĩnh với vẻ ngoài phong độ cùng cô vợ Nguyệt Ánh là một bác sĩ tâm lý, thông minh, sắc sảo. Trái lại, Nhật Linh và Kathy lại mang một màu sắc tươi mới của những cặp đôi yêu nhau thời hiện đại.

Còn nhân vật Phan Bất Bình do Thái Hoà thủ vai lại là một nhà báo thẳng thắn, vợ là Thu Quỳnh. Nhân vật do nữ diễn viên Thu Trang thủ vai là một bà nội trợ chân chính, có sở thích đọc thơ. Còn anh chàng độc thân Tuấn Mạnh do Đức Thịnh đóng mang vẻ bí ẩn với châm ngôn: "Tôi độc thân, để có bồ thật nhiều". Tất cả tuyến nhân vật trong phim "được xây dựng đa màu sắc.