Mỹ, Nhật Bản,Trung Quốc dự báo siêu bão số 3 mạnh ra sao khi đổ bộ vào đất liền Việt Nam?

Cập nhật diễn biến nóng của bão số 3 (bão YAGI)

Siêu bão YAGI, cơn bão số 3 của năm 2024, đã hình thành vào tối ngày 01/9 trên vùng biển ngoài khơi miền Trung Philippin. Vào sáng ngày 02/9, cơn bão mạnh này vượt qua phía Bắc đảo Lu-dông và tiến vào Biển Đông, chính thức trở thành một trong những cơn bão nguy hiểm nhất trong năm.

Bão số 3 mạnh lên cấp 16, gió giật trên cấp 17, mắt bão đã rõ rệt. Ảnh: NCHMF

Dự báo của các trung tâm khí tượng quốc tế về siêu bão số 3

Các trung tâm dự báo khí tượng quốc tế đã đưa ra nhận định chung về sự nguy hiểm và cường độ của siêu bão số 3 YAGI, đặc biệt khi nó tiến vào vùng Vịnh Bắc Bộ và khu vực ven biển phía Bắc Việt Nam. Đánh giá của các trung tâm dự báo đến từ Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản có sự đồng thuận về khả năng bão số 3 YAGI sẽ duy trì sức mạnh đáng kể khi tiếp cận đất liền Việt Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Bão của Mỹ, bão số 3 YAGI có cường độ mạnh nhất trên cấp 17 và dự kiến sẽ giảm xuống cấp 15 khi tiến vào khu vực vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, khi bão đổ bộ vào khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, sức gió vẫn duy trì ở cấp 13-14, với những đợt gió giật mạnh có thể gây ra thiệt hại lớn. Mỹ đánh giá rằng bão số 3 YAGI sẽ gây mưa to và gió mạnh trên diện rộng, tập trung vào vùng trọng điểm từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Siêu bão số 3 YAGI sẽ gây ra nhiều tác động nghiêm trọng đối với các tỉnh ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Việt Nam.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng của Nhật Bản dự báo bão số 3 YAGI sẽ đạt cấp 17 khi đang ở trên Biển Đông, nhưng khi tiến vào vịnh Bắc Bộ, cường độ sẽ giảm xuống cấp 13-14 và đạt cấp 12-13 khi tiếp cận bờ biển. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất theo dự báo của Nhật Bản là từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Dù bão số 3 có thể giảm cường độ trước khi đổ bộ, nhưng hoàn lưu bão vẫn rất rộng, gây ra lượng mưa lớn và tiềm ẩn nguy cơ lũ lụt trên diện rộng.

Trung Quốc cũng đánh giá bão số 3 YAGI là một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm với cường độ mạnh nhất ở cấp 17. Khi tiến vào Vịnh Bắc Bộ, bão dự kiến sẽ duy trì ở cấp 13-14 và giảm xuống cấp 12-13 khi tiếp cận bờ biển Việt Nam, với trọng điểm ảnh hưởng từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Theo Trung tâm Dự báo của Trung Quốc, bão số 3 YAGI sẽ gây mưa to và gió mạnh tại khu vực vịnh Bắc Bộ, lượng mưa dự báo từ 250-300mm, gió giật lên đến cấp 13. Đặc biệt, các chuyên gia khí tượng của Trung Quốc dự báo rằng bão số 3 YAGI có thể tiếp tục duy trì sức mạnh cho đến khi tiến gần đến khu vực ven biển phía Đông của đảo Hải Nam.

Dựa trên các số liệu từ các trung tâm dự báo quốc tế và quan trắc của Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra các nhận định tương tự. Căn cứ vào dữ liệu phân tích từ Hệ thống siêu máy tính CrayXC40 với độ phân giải cao và sự trao đổi nghiệp vụ giữa các cơ quan khí tượng quốc tế, Việt Nam dự báo bão số 3 YAGI sẽ tiếp tục duy trì cấp 16, giật trên cấp 17 khi tiến gần đảo Hải Nam.

Khi vượt qua đảo Hải Nam, bão sẽ giảm dần cường độ xuống cấp 13-14 khi tiến vào Vịnh Bắc Bộ. Từ chiều đến đêm ngày 07/9, bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, với sức gió có thể đạt cấp 9-12, giật cấp 13-14 khi tiếp cận đất liền. Sau khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ, bão số 3 YAGI sẽ suy yếu dần thành vùng áp thấp và tan biến.

Ảnh hưởng của siêu bão số 3 YAGI và biện pháp ứng phó

Theo các dự báo trên, siêu bão số 3 YAGI sẽ gây ra nhiều tác động nghiêm trọng đối với các tỉnh ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Việt Nam. Những cơn mưa lớn kéo dài kết hợp với gió mạnh sẽ tạo ra nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực đồi núi, đặc biệt là vùng ven biển và đồng bằng Bắc Bộ.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) lưu ý người dân không nên chủ quan và tuân thủ một số khuyến cáo ứng phó với siêu bão số 3.

Ngư dân được hỗ trợ đưa phương tiện thuyền nhỏ lên bờ tránh bão. Ảnh Đinh Mười.

Theo đó, người dân cần theo dõi dự báo, cảnh báo, cập nhật diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh; chủ động dự trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng cần thiết đủ dùng trong ít nhất 7 ngày; kê cao tài sản, cất giữ giấy tờ quan trọng ở nơi an toàn, di chuyển phương tiện cơ giới đến nơi có địa hình cao.

Cùng với đó, xác định vị trí trú ẩn an toàn nhất cho tất cả thành viên trong gia đình; chủ động sơ tán khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của chính quyền địa phương; gia cố, chẳng chống nhà cửa; cắt tỉa cành cây; tháo dỡ biển quảng cáo, áp phích có nguy cơ mất an toàn; đảm bảo an toàn công trình đang thi công; gia cố chuồng trại gia súc, gia cầm; tranh thủ thu hoạch sớm các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản.

Các địa phương đảm bảo an toàn tàu thuyền nơi neo đậu, bảo vệ lồng, bè thủy sản; tuyệt đối không ở lại trên tàu thuyền đã neo đậu, chòi canh, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ, nhất là người dân trên các đảo; lưu các số điện thoại cứu hộ, cứu nạn để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp; chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Cơ quan chức năng cần liên tục theo dõi, cập nhật các diễn biến của bão YAGI, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp để giảm thiểu thiệt hại. Các địa phương cần sẵn sàng sơ tán người dân khỏi những khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và các hoạt động kinh tế tại khu vực chịu ảnh hưởng của bão.