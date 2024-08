KHẨN: Vừa mở cửa xả đáy thứ 3 hôm qua, hôm nay (6/8) Thủy điện Hòa Bình tiếp tục mở cửa xả đáy thứ 4

Cụ thể trong công điện khẩn gửi Giám đốc công ty Thủy điện Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nêu rõ: Hồi 07h00 ngày 06/8/2024, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 107,82m, lưu lượng đến hồ 9.241m3/s, lưu lượng xả 7.144m3/s.

Đến thời điểm 11h00 sáng ngày 6/8, Thủy điện Hòa Bình đã mở 4 cửa xả đáy.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 29/6/2024 của Chính phủ về việc bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong thời gian kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 4 hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 11h00 ngày 06/8/2024.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT đề nghị Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Thủy điện Hòa Bình có 12 cửa xả và 8 tổ máy phát điện với công suất 1.920MW. Theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng của Thủ tướng, trong thời gian từ ngày 20/7 đến 21/8 là thời kỳ lũ chính vụ nên hồ thủy điện Hòa Bình chỉ được tích nước tối đa đến cao trình 101m. Đợt xả lũ lớn nhất vào tháng 10/2017, nhà máy phải mở 8/12 cửa xả đáy.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh các tỉnh, thành phố Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Chủ hồ có giải pháp đảm bảo an toàn đối với người dân hiếu kỳ đến gần khu vực xem xả lũ.

Đồng thời, báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Miền núi phía Bắc tiếp tục mưa rất to, nguy cơ cao lũ quét và sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (6/8), ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 5/8 đến 3h ngày 6/8 có nơi trên 60mm như: Trịnh Tường 1 (Lào Cai) 80.6mm, Xuân Minh 1 (Hà Giang) 68.6mm, Hà Lang (Tuyên Quang) 122.4mm, Hua Trai (Sơn La) 64.8mm, Bù Đốp (Bình Phước) 99.6mm,…

Dự báo ngày và đêm 6/8, ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 90mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Dự báo trong những ngày tới, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to đến rất to. Đồng bằng Bắc Bộ trong 3-4 ngày tới nắng nóng, ít mưa.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực từ Khánh Hoà đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Trung.

Chiều tối và tối 6/8, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Trên biển, ngày và đêm 6/8, vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển khu vực Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.