Vừa mở thêm một cửa xả đáy, Thủy điện Hòa Bình được lệnh đóng lại vào 18h chiều nay, 25/7

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã gây mưa to kéo dài và gây ngập úng trên diện rộng, sạt lở đất. Theo tổng hợp của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Sơn La, đến 16h00 ngày 24/7/2024, mưa lũ làm 5 người chết, 4 người mất tích và 1 người bị thương tại các huyện Mai Sơn, Thuận Châu, Mường La; 389 nhà bị thiệt hại, trong đó, 28 nhà phải di dời khẩn cấp; 155 nhà bị thiệt hại từ 30% trở lên, 206 nhà bị ngập nước dưới 1m; 6 trường mầm non, tiểu học bị ngập; có 3 điểm ách tắc, 126 điểm sạt lở trên quốc lộ 6 và quốc lộ 279D, hiện đã thông xe; 408 điểm bị sạt lở trên các tuyến tỉnh lộ, khối lượng sạt lở khoảng 26.677m³; gần 300 ha lúa, hoa màu bị ngập và cuốn trôi.

Ngày 24/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện gửi các bộ, ban, ngành và tỉnh, thành phố về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 2 và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trong thời gian tới. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Sơn La tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá nguyên nhân sạt lở đất, ngập lụt tại thành phố Sơn La để có giải pháp khắc phục, hạn chế thiệt hại.