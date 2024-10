Khang Hi mắc sai lầm nào khiến nhà Thanh bỏ lỡ cơ hội đi trước thời đại?

Thời nhà Thanh từng xuất hiện một thiên tài độc nhất vô nhị, nếu không bị Hoàng đế Khang Hi giết nhầm thì có lẽ Trung Quốc đã có cơ hội "thống trị thiên hạ". Người này chính là Đới Tử.

Đới Tử là con một gia đình quan chức thời Hoàng đế Khang Hi nhà Thanh, từ nhỏ đã rất thông minh, có năng khiếu cơ khí đặc biệt, thậm chí trong quá trình tự học còn phát triển được nhiều loại súng cầm tay. Đây chắc chắn là một trợ giúp hiếm có đối với nhà Thanh, vốn có hiểu biết cực kỳ lạc hậu về súng ống vào thời điểm đó.

Hoàng đế Khang Hi lên ngôi năm 8 tuổi, có thể được coi là hoàng đế của các hoàng đế qua các thời đại nhờ những đóng góp to lớn cho đất nước. Tuy nhiên, một vị vua khôn ngoan như vậy vì một sai lầm vô ý đã để lại những tiếc nuối cho thế hệ tương lai, thậm chí còn đẩy nhanh sự sụp đổ của nhà Thanh.



Mặc dù lúc đó người dân chưa biết nhiều về súng ống nhưng có một người biết loại vũ khí này uy lực đến mức nào, đó chính là Jie Shu. Khi Ngô Tam Quế nổi dậy vì cắt đứt chư hầu, Đới Tử sai quân đi trấn áp Cảnh Cảnh Trung cùng Jie Shu, trong thời kỳ này vũ khí do chính tay hắn phát triển là súng lục, đã mở rộng tầm mắt của Jie Shu, chưa kể hắn đã khá thành công trong việc chống lại quân xâm lược.

Sau khi đội chiến thắng trở lại triều đình, Jie Shu nóng lòng muốn tiến cử Đới Tử cho Hoàng đế Khang Hi. Vào thời điểm đó, theo "Bản thảo lịch sử nhà Thanh", vì súng lục có thể chứa 28 viên đạn và bắn 28 phát liên tiếp nên nó là nguyên mẫu của các loại vũ khí bắn liên tục sau này. Vì vậy, giá trị của một tài năng như vậy là vô cùng lớn, đáng tiếc là Hoàng đế Khang Hi đã không nhận ra sự thật này, mặc dù chấp nhận lời đề nghị của Jie Shu nhưng lại sắp xếp để Đới Tử biên soạn Lữ Lộ chính nghĩa, việc làm như vậy không có ý nghĩa gì đối với Đới Tử. Điều đó khiến anh rất chán nản nên phải tiếp tục nghiên cứu riêng về loại súng yêu thích của mình.

Tuy nhiên, vào năm thứ 25 dưới triều đại của Khang Hi, khi sứ thần Hà Lan đến nhà Thanh, họ đã dâng tặng một khẩu súng ngắn “cuộn ruột” mà họ mang theo cho Hoàng đế Khang Hi. Bởi vì khẩu súng này quá tinh xảo nên sứ thần Hà Lan khá tự hào và khiến Hoàng đế Khang Hi cảm thấy rất xấu hổ.

Lúc này, Hoàng đế Khang Hi nghĩ đến Đới Tử nên đến gặp Đới Tử với hy vọng có thể giành lại thắng lợi cho nhà Thanh, quả nhiên Đới Tử đã không làm Hoàng đế Khang Hi thất vọng. Khẩu súng Đới Tử làm ra tốt hơn chiếc do sứ thần Hà Lan mang đến, chính xác hơn gấp mấy lần, khiến sứ thần Hà Lan ngạc nhiên và bỏ đi sự khinh thường. Cuộc đối đầu này khiến Hoàng đế Khang Hi nhận ra tầm quan trọng của súng ống nên đã ra lệnh cho Đới Tử bắt đầu phát triển "Pháo bầu trời”.

Đới Tử rất vui mừng được trở lại với ngành công nghiệp súng ống yêu thích của mình nên bắt đầu phát triển nó ngày đêm, sau rất nhiều nỗ lực, khẩu pháo này đã sớm được phát triển thành công và được Hoàng đế Khang Hi phong là "Ngụy nguyên tướng quân".

Người ta nói rằng sau đó, Đới Tử sẽ hoàn toàn mở ra kỷ nguyên súng ống của nhà Thanh, khiến nhà Thanh đi trước các nước khác một bước, thậm chí sẵn sàng thống trị thế giới. Thật đáng tiếc, một thiên tài như Đới Tử đã khơi dậy sự ghen tị của ngoại đạo Nam Hoài Nhân.

Từ khi Đới Tử xuất hiện, súng ống của Nam Hoài Nhân không bao giờ nổi lên. Vì lợi ích ích kỷ của mình, Nam Hoài Nhân đã liên kết với kẻ thù của Đới Tử để vu cáo ông. Hoàng đế Khang Hi thông minh thực sự đã tin vào điều đó, sau này, những gì Hoàng đế Khang Hi làm là một bí ẩn đối với các thế hệ sau.

Ông đày Đới Tử đến Shengjing, một thành phố phía đông bắc rất lạnh lẽo, có thể tưởng tượng Đới Tử làm sao có thể chịu đựng được một môi trường như vậy. Kéo dài được 35 năm, thiên tài súng ống tội nghiệp Đới Tử chết vì bạo bệnh ở Thiết Lĩnh.

Giai đoạn lịch sử này thật đáng tiếc, nếu Khang Hi hoàng đế không đày Đới Tử mà cho phép hắn tiếp tục nghiên cứu súng ống, liệu còn có Liên quân Bát quốc hay không? Liệu nhà Thanh có bị diệt vong sớm như vậy không? Liệu lịch sử bị người nước ngoài từ nhiều nước khác áp bức hơn trăm năm có còn xảy ra không? Nếu Khang Hi hoàng đế đã đoán trước được điều này, liệu ông có còn đưa ra quyết định sai lầm này không? Không cách nào biết được điều này, tất cả những gì để lại cho thế hệ tương lai chỉ là một lịch sử tủi nhục không thể thay đổi.