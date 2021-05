Khi ly trà sữa Phúc Long vào VinMart+: Sự kết hợp của hai thương hiệu đưa cà phê, trà sữa đến 100 triệu người Việt

Ngày 24/5, Công ty TNHH The Sherpa – thành viên của Masan đã công bố thỏa thuận mua lại 20% Công ty Phúc Long Heritage với giá trị 15 triệu USD Phúc Long Heritage – công ty sở hữu thương hiệu Phúc Long, một trong những thương hiệu chuỗi bán lẻ trà và cà phê hàng đầu Việt Nam.



Masan đang xây dựng nền tảng Point of Life cho VinMart+ và Phúc Long là một mảnh ghép quan trọng trong chiến lược đó.

Mô hình 'Kiosk Phúc Long' sẽ như thế nào?

Theo thỏa thuận đã kí kết, VinCommerce thiết lập Hợp tác chiến lược với Phúc Long cùng phát triển mô hình "Kiosk Phúc Long" thông qua mạng lưới hơn 2.200 cửa hàng VinMart+ trên toàn quốc.

Mô hình "Kiosk Phúc Long" trên nền tảng cửa hàng VinMart+ sẵn có sẽ mang các loại thức uống trà và cà phê tươi ngon thương hiệu Phúc Long đến gần 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời chuyển đổi các cửa hàng VinMart+ thành điểm đến cho mọi lứa tuổi và nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

Hiện nay, tổng tiêu thụ trà và cà phê tại Việt Nam ước tính là 2,3 tỷ đô và dự kiến tăng trưởng hơn 10% mỗi năm. Trong đó, chuỗi cửa hàng bán lẻ trà và cà phê có thương hiệu chỉ chiếm 25% bao gồm các thương hiệu lớn như Highlands Coffee (trên 300 cửa hàng), The Coffee House (trên 150 cửa hàng) và Starbucks (trên 70 cửa hàng).

Nhìn vào lượng người khá lớn không thể thiếu một ly cà phê, cốc trà hàng ngày cùng với tiềm năng dân số trẻ và nhu cầu trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ mới, không khó để dự đoán chuỗi cửa hàng trà và cà phê có thương hiệu sẽ bùng nổ trong thập kỉ tới.

Một điểm bán trà sữa của Phúc Long.

Masan và Phúc Long càng tự tin vào hợp tác này khi mô hình thí điểm 4 Kiosk Phúc Long tại Hồ Chí Minh trong 3 tháng qua đã cho kết quả thành công, nhận được nhiều phản ứng tích cực của người tiêu dùng. Hai bên hướng đến mục tiêu nhân rộng mô hình này lên 1.000 Kiosk Phúc Long trong 18-24 tháng tiếp theo.

Ông Lâm Bội Minh, Cổ Đông Sáng Lập của Phúc Long Heritage chia sẻ: "Trải qua hơn 50 năm chắt chiu tinh hoa từ những búp trà xanh và hạt cà phê thượng hạng và không ngừng sáng tạo với đam mê mạnh mẽ, đội ngũ Phúc Long đã kiến tạo ra những loại thức uống trà và cà phê với chất lượng vượt trội cho người tiêu dùng. Phúc Long tự hào đạt được những cột mốc quan trọng trong chặng đường phát triển đầu tiên với hệ thống 82 cửa hàng và thương hiệu Phúc Long được người tiêu dùng, đặc biệt là các bạn trẻ, tin yêu. Tôi tin rằng sự đồng hành cùng Masan sẽ giúp thương hiệu Phúc Long đạt được sự phát triển ở tầm cao mới, tiếp tục mang đến những sản phẩm và trải nghiệm thưởng thức trà và cà phê giá trị nhất cho người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời cũng giúp thương hiệu Phúc Long mãi trường tồn với thời gian, từ thế hệ này sang thế hệ khác".

Sự kết hợp của 2 thương hiệu VinMart+ và Phúc Long sẽ giúp mang cà phê, trả sữa đến cả 100 triệu người dân Việt Nam.

5 năm tới, Phúc Long sẽ có mặt ở 10.000 cửa hàng của VinMart+

Ông Trương Công Thắng - Tổng Giám đốc VinCommerce cho biết: "VinMart+ và Phúc Long rất tự hào là 2 thương hiệu mạnh của Việt Nam kết hợp sức mạnh với nhau để phục vụ cho việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người tiêu dùng Việt Nam. Masan vô cùng trân trọng những thành tựu mà Phúc Long đã đạt được cũng như niềm đam mê, lòng nhiệt huyết của anh Lâm Bội Minh, người sáng lập công ty. Tôi tin rằng sự kết hợp các sản phẩm thương hiệu Phúc Long cùng mạng lưới trên 2.200 cửa hàng VinMart+ hôm nay và 10.000 cửa hàng trong 5 năm tới sẽ giúp 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam có cơ hội thưởng thức những thức uống trà và cà phê tươi ngon.

Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn đưa thương hiệu chuỗi bán lẻ trà và café Phúc Long vươn ra thế giới, góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc và quảng bá các thức uống đặc sắc của Việt Nam. Đồng thời, hợp tác này cũng giúp thực thi chiến lược phát triển hệ sinh thái tiêu dùng Point of Life mà Masan đang hướng tới."

Bên cạnh đó thì đây còn là một hợp tác đưa Phúc Long lên một " tầm vóc" khác. Thành lập từ 1968, 5-7 năm gần đây Phúc Long mới triển khai bán lẻ bằng mở shop café với quy mô 82 điểm bán. Hợp tác với Masan, đưa kiosk vào VinMart+, Phúc Long có cơ hội đưa sản phẩm vào 2.200 cửa hàng VinMart+ trên cả nước.

Với kinh nghiệm sẵn có, Phúc Long vẫn là bên vận hành, cung cấp thức uống cho các kiosk tại các VinMart+ trên toàn quốc với chất lượng và dịch vụ như bất kì cửa hàng Phúc Long nào hiện có. Với diện tích mỗi kios Phúc Long trung bình 8m2 trong Vinmart+ trên khoảng 100m2, việc sắp xếp bắt mắt và tiện lợi hơn cho khách hàng muốn mua hay sử dụng bất kì sản phẩm nào trong VinMart+ luôn được ưu tiên hàng đầu.

Điều này nhằm đảm bảo mô hình tinh gọn, tiện lợi của một siêu thị mini để đem đến cảm giác hài lòng nhất cho khách hàng dù mua trà, cà phê của Phúc Long hay một món hàng nhỏ của VinMart+. Tệp khách hàng chính của mô hình kiosk Phúc Long tại VinMart+ là những "thượng đế" mua hàng mang đi (take away) hay online, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Đây là một phần trong định hướng xây dựng Point of Life - nền tảng tiêu dùng bán lẻ phục vụ các nhu cầu thiết yếu của người Việt, dù đang mua sắm online hay tại cửa hàng.

Ông Trương Công Thắng- Tổng Giám đốc VinCommerce rất tự tin về thương vụ M&A với Phúc Long lần này.

Sự kết hợp hoàn hảo của 2 thương hiệu lớn về tiêu dùng

Phúc Long được thành lập năm 1968 tại cao nguyên chè danh tiếng Bảo Lộc và cửa hàng bán lẻ sản phẩm đầu tiên đựơc thành lập tại số 134 đường Tổng Đốc Phương (ngày nay là đường Châu Văn Liêm, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh). Với đam mê mạnh mẽ và nỗ lực không ngừng nghỉ trong 50 năm, Phúc Long đã sáng tạo ra những thức uống trà và cà phê kết hợp giữa vị đắng đặc trưng của trà hòa quyện với những nguyên liệu và phương pháp pha chế vô cùng hợp thời.

Đầu thập niên 80, Phúc Long tiên phong mở mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực kinh doanh trà và cà phê (mô hình tự phục vụ) với cửa hàng đầu tiên tại số 63 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đó, Phúc Long đã mở thêm cửa hàng thứ 2 trên đường Đồng Khởi nơi Time Square ở hiện nay với lượng khách hàng vô cùng tấp nập và được nhiều người sành trà và cà phê biết đến. Tiếp nối thành công, chuỗi cửa hàng Phúc Long hiện đã đạt cột mốc 82 cửa hàng trên toàn quốc, tạo thành một điểm đến được ưa chuộng của các bạn trẻ Việt Nam.

Trong khi đó, VinCommerce vận hành nền tảng bán lẻ nhu yếu phẩm hiện đại có quy mô toàn quốc lớn nhất tại Việt Nam với chuỗi siêu thị VinMart và chuỗi siêu thị mini VinMart+.

VinCommerce cũng sở hữu VinEco - thương hiệu rau quả hàng đầu Việt Nam được phân phối độc quyền tại hệ thống VinMart và VinMart+.