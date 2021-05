Nóng: Alibaba và đối tác rót 400 triệu USD vào hệ thống bán lẻ The CrownX của Masan

Theo đó, ngày 18/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) và nhóm các nhà đầu tư, trong đó có Tập đoàn Alibaba ("Alibaba") và Baring Private Equity Asia ("BPEA") đã công bố ký kết thỏa thuận mua cổ phần phát hành mới của The CrownX (TCX) với tổng giá trị tiền mặt là 400 triệu USD ("Giao dịch"), tương đương với 5,5% tỷ lệ sở hữu sau phát hành.

The Crown X đang trên đường trở thành tập đoàn tiêu dùng- bán lẻ hàng đầu Việt Nam.

The CrownX là nền tảng tiêu dùng bán lẻ hợp nhất lợi ích của Masan tại Masan Consumer Holdings ("MCH") và VinCommerce ("VCM")- đơn vị vận hành chuỗi siêu thị, cửa hàng bán lẻ lớn nhất cả nước hiện nay là Vinmart, Vinmart+. Thông qua Giao dịch này, The CrownX được định giá 6,9 tỷ USD (trước phát hành) cho 100% vốn chủ sở hữu, tương đương trị giá mỗi cổ phần là 93,5 USD (xấp xỉ 2.150.000 đồng). Sau đợt phát hành này, tỉ lệ sở hữu của Masan tại The CrownX là 80,2%.

Được ra mắt vào năm 2020, The CrownX hợp nhất hai doanh nghiệp đầu ngành nhằm thiết lập nền tảng tiêu dùng - bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Trong khuôn khổ của Giao dịch, The CrownX sẽ hợp tác với Lazada để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của Công ty, tăng tốc phát triển thị trường bán lẻ tích hợp từ offline đến online ("O2O") tại Việt Nam.

Giao dịch này củng cố tầm nhìn của các cổ đông về tiềm năng xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ ứng dụng công nghệ đầu tiên của Việt Nam, đồng thời mở rộng phạm vi phục vụ người tiêu dùng trên toàn quốc.

Ông Danny Le- Tổng Giám đốc Masan Group chia sẻ: Thỏa thuận hợp tác chiến lược sẽ giúp chúng tôi đẩy nhanh quá trình chuyển đổi The CrownX trở thành một Point of Life – nền tảng "tất cả trong một" phục vụ các nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người tiêu dùng trên các kênh mua sắm offline và online.

"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là hiện đại hóa thị trường bán lẻ nhu yếu phẩm tại Việt Nam, phục vụ người tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất với 30-50 triệu khách hàng. Tôi tin tưởng quan hệ hợp tác này sẽ giúp Công ty hiện thực hóa Point of Life nhanh chóng và hiệu quả hơn"- ông Danny Le khẳng định.

Chia sẻ về thỏa thuận hợp tác này, bà Janice Leow, Giám đốc Điều hành tại BPEA phát biểu: Chúng tôi rất vui mừng khi hợp tác cùng Masan và Alibaba. Tôi tin rằng thỏa thuận đầu tư chiến lược này sẽ góp phần thúc đẩy The CrownX phát triển vượt bậc và xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ lớn nhất tại Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn thị trường vẫn còn non trẻ.

"Là nhà đầu tư dài hạn, chúng tôi tin rằng thị trường Việt Nam có rất nhiều tiềm năng tăng trưởng, được hỗ trợ bởi các xu hướng kinh tế vĩ mô thuận lợi và đặc biệt là lợi thế dân số trẻ. The CrownX là một doanh nghiệp giàu tiềm năng trong lĩnh vực kỹ thuật số, đặc biệt là thương mại điện tử và phân tích dữ liệu. Thúc đẩy chuyển đổi số là một trong những ưu tiên của BPEA khi đầu tư vào các công ty. Chúng tôi rất hào hứng được đồng hành cùng The CrownX trong giai đoạn tăng trưởng sắp tới của Công ty"- Bà Janice Leow cho biết thêm.

Masan đang xây dựng nền tảng bản lẻ từ offline tới online nhằm cung cấp hàng tiêu dùng một cách nhanh nhất cho khách hàng.

Trong khuôn khổ Giao dịch, VinCommerce ("VCM") sẽ thiết lập Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược với Lazada - nền tảng thương mại điện tử tại Đông Nam Á của Alibaba. Theo đó:

• VCM sẽ là nhà bán lẻ nhu yếu phẩm hàng đầu trên nền tảng thương mại điện tử Lazada

• Hai bên sẽ cùng chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm để thúc đẩy nhu yếu phẩm trở thành ngành hàng chủ chốt của thương mại điện tử.

• Phát triển tính năng cung ứng hàng hóa cho các đơn hàng online tại các điểm bán offline của VCM

• Phát huy sức mạnh hiệp lực từ nền tảng cung ứng và giao vận của hai bên để tối ưu và tiết kiệm chi phí, gia tăng chất lượng phục vụ người tiêu dùng

Theo đánh giá, nhu yếu phẩm hiện chiếm 50% thị trường bán lẻ Việt Nam và 25% chi tiêu tiêu dùng của người Việt. Tuy được mua sắm với tần suất hàng ngày, khả năng người tiêu dùng tiếp cận mặt hàng nhu yếu phẩm thông qua kênh online vẫn còn hạn chế. Masan đặt mục tiêu tổng giá trị hàng hóa từ kênh online của The CrownX chiếm ít nhất 5% tổng doanh số bán hàng của Công ty trong thời gian tới.

Trong Giao dịch này, Credit Suisse (Singapore) Limited đóng vai trò là đơn vị tư vấn tài chính độc quyền cho Masan Group. Deutsche Bank là đơn vị tư vấn tài chính độc quyền cho BPEA. Việc hoàn tất Giao dịch phụ thuộc vào phê duyệt phù hợp theo điều lệ của doanh nghiệp.

Đồng thời, Masan đang trong quá trình đàm phán một giao dịch đầu tư chiến lược với những nhà đầu tư khác trị giá từ 300 - 400 triệu USD vào The CrownX. Giao dịch dự kiến hoàn tất trong năm 2021.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan ("Masan" hoặc "Tập đoàn") tin vào triết lý "doing well by doing good". Sứ mệnh của Tập đoàn là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho hơn 100 triệu người dân Việt Nam để họ chi trả ít hơn cho các nhu cầu cơ bản hàng ngày. Masan hiện thực hóa tầm nhìn này bằng cách thúc đẩy năng suất thông qua những phát kiến mới, áp dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu mạnh, và tập trung hiện thực hóa những cơ hội lớn gắn với cuộc sống hằng ngày của đại đa số người dân.



Các công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Masan là những công ty dẫn đầu các lĩnh vực thực phẩm chế biến và đồ uống, thịt có thương hiệu, bán lẻ, vật liệu công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ tài chính, là những lĩnh vực đang tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam.

SỨC MẠNH CỦA BỘ BA BÁN LẺ SẼ TẠO ĐỘT PHÁ CHO THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM ALIBABA GROUP

Sứ mệnh của Alibaba Group là giúp việc kinh doanh trở nên dễ dàng dù ở bất kỳ đâu. Công ty đặt mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại của tương lai. Tầm nhìn của Alibaba là các khách hàng của mình sẽ gặp gỡ, làm việc và sinh sống tại Alibaba, và đó sẽ là một công ty tồn tại đến 102 tuổi. BARING PRIVATE EQUITY ASIA Baring Private Equity Asia (BPEA) hiện đang quản lý danh mục tài sản trị giá 23 tỷ USD và là một trong những quỹ đầu tư thay thế (alternative investment) lớn nhất ở châu Á. BPEA quản lý hoạt động đầu tư cổ phần chưa niêm yết (private equity), tài trợ cho các khoản mua lại và cung cấp vốn tăng trưởng cho các công ty, giúp các công ty này mở rộng quy mô hoặc thực hiện hoạt động mua bán sáp nhập, đặc biệt là tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Đồng thời, BPEA cũng tham gia đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và tín dụng. Công ty có lịch sử hoạt động 24 năm và có hơn 200 nhân viên làm việc tại các văn phòng ở Hong Kong, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc, Singapore và Mỹ. Là một nhà đầu tư có trách nhiệm, BPEA luôn hướng đến việc tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan thông qua cách tiếp cận đầu tư bền vững. Công ty đã ký kết UNPRI (Các nguyên tắc của Liên hợp quốc về Đầu tư có trách nhiệm) và cam kết hành động để thúc đẩy tính bền vững trong nhiều lĩnh vực, từ biến đổi khí hậu, các vấn đề xã hội đến quản trị hiệu quả. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.bpeasia.com. THE CROWNX The CrownX là nền tảng tiêu dùng bán lẻ hợp nhất lợi ích của Masan tại MCH và VCM. The CrownX được thiết lập nhằm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một "Point of Life" tích hợp xuyên suốt từ online đến offline để phục vụ đa dạng nhu cầu sản phẩm và dịch vụ của người tiêu dùng Việt Nam. Trước đây, VCM thuộc sở hữu của Tập đoàn Vingroup, hồi cuối 2019, 2 tập đoàn Masan và Vingroup đã thực hiện thương vụ nóng nhất lúc đó là sáp nhập VCM về Masan. Sau đó, Masan đã thành lập Công ty The CrowX để hợp nhất lợi ích của tập đoàn tại Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan- MCH và VCM.