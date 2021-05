Đóng cửa 700 cửa hàng Vinmart, Masan vẫn ghi nhận doanh thu và tăng trưởng kỷ lục trong quý 1/2021

Công ty CP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, "Masan" hoặc "Công ty") vừa công bố kết quả kinh doanh Quý 1/2021. Theo đó, ngay trong quý 1, các chỉ số của Masan đều tăng trưởng ở mức cao về doanh thu thuần, tăng trưởng so với cùng kỳ và biên lợi nhuận (EBITDA).

Cụ thể, theo bản báo cáo tài chính này, trong quý 1, Masan Group đạt doanh thu 19.977 tỷ đồng, tăng trưởng 13,3% so với cùng kì; EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) hợp nhất Masan Group tăng tới 62,2%.

Điểm đặc biệt của mạng lưới bán lẻ Vinmart trước và sau sáp nhập: SẼ CÓ LỢI NHUẬN

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang- Chủ tịch HĐQT Masan Group

Đánh giá, nhận xét về kết quả kinh doanh quý 1, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang- Chủ tịch HĐQT Masan Group cho biết: "Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của VinCommerce ("VCM") đã khẳng định năng lực của Masan trong việc vận hành nền tảng bán lẻ quy mô và mang lại lợi nhuận".

Theo TS. Nguyễn Đăng Quang, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hiện nay là tái mở rộng chuỗi bán lẻ trên toàn quốc, hướng đến phục vụ 30-50 triệu người tiêu dùng vào năm 2025. Mục tiêu đến cuối 2021, số lượng điểm bán lẻ ít nhất sẽ tương đương với số lượng điểm bán khi Masan sáp nhập. Điểm khác biệt duy nhất là mạng lưới bán lẻ này sẽ có lợi nhuận.

Trên thực tế đã chứng minh, nỗ lực tái cơ cấu VCM của Masan đã mang lại kết quả rõ rệt khi VCM ghi nhận lợi nhuận trong hai quý liên tiếp, biên EBITDA cải thiện từ mức 0,2% vào Quý 4/2020 lên 1,8% vào Quý 1/2021.

Việc tái cơ cấu VCM của MSN thể hiện rõ rệt bằng việc cho đóng cửa 700 điểm bán – một phần trong kế hoạch cải thiện lợi nhuận của công ty trong năm 2020. Đối với VCM, siêu thị mini VinMart+ đạt tăng trưởng doanh thu/m2 trên cơ sở so sánh tương đương like-for-like ("LFL") là 4,1%, với doanh thu cao trong quý 1/2020 từ việc người tiêu dùng dự trữ hàng hóa trong bối cảnh COVID-19. Trong khi đó, doanh thu/m2 trên cơ sở LFL của siêu thị VinMart giảm (15,8)%.

Masan đang đặt mục tiêu phục vụ 30-50 triệu người tiêu dùng Việt Nam thông qua mạng lưới bán lẻ để trở thành "Walmart Việt Nam".

Trong quý 1, VCM đã hoàn tất đàm phán với các nhà cung cấp chiến lược chiếm 40% doanh thu của chuỗi, giúp tăng biên lợi nhuận thương mại ("TCM" – gồm biên lợi nhuận gộp và các hình thức hỗ trợ khác từ nhà cung cấp) lên 1,0% trên cơ sở doanh thu của các nhà cung cấp trên. VCM đang trên đà đạt mục tiêu tăng lợi nhuận thương mại lên 2,5 - 3,0% cho năm tài chính 2021.

Ông Dany Le- Tổng Giám đốc Masan Group phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 1/4 ở Sapa khẳng định ưu tiên số 1 của Masan là sẽ trở thành nhà sản xuất- kinh doanh- bán lẻ hàng đầu Việt Nam.

Phát biểu tại đại hội đồng cổ đông thường niên (ngày 1/4/2021), ông Danny Le- Tổng Giám đốc Masan Group khẳng định: "Tương lai của của ngành hàng tiêu dùng nằm trong tay các nhà bán lẻ hiện đại. Sự tham gia của kênh bán lẻ hiện đại đã thu hẹp đáng kể khoảng cách về lợi nhuận gộp giữa các nhà sản xuất và các nhà bán lẻ. Thực tế này đã diễn ra tại nhiều quốc gia như Mỹ và Thái Lan. Trong thập kỷ tới, lợi nhuận gộp cũng như khả năng chi phối người tiêu dùng sẽ dịch chuyển mạnh mẽ từ các nhà sản xuất sang các nhà bán lẻ".

Vì thế, Masan đặt mục tiêu củng cố mạng lưới điểm bán offline bằng cách xây dựng nền tảng tích hợp từ offline đến online (O2O), nâng cao hiệu suất xuyên suốt chuỗi giá trị. Qua đó, gia tăng lợi ích cho cả người tiêu dùng, nhà sản xuất và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

SK Group đầu tư 410 triệu USD mua lại 16,26% cổ phần tại VCM của MSN Ngày 6/4/2021, quỹ đầu tư Hàn Quốc đồng thời là cổ đông lớn của MSN - SK Group - đã mua lại 16,26% cổ phần của VinCommerce với tổng giá trị tiền mặt 410 triệu USD. Khoản đầu tư của SK không những khẳng định tầm nhìn trong việc xây dựng nền tảng Point of Life, mà còn đặt niềm tin vào năng lực thực thi của Masan. Point of Life là nền tảng "tất cả trong một" tích hợp từ offline đến online, phục vụ các nhu cầu thiết yếu như bán lẻ tạp hóa, dịch vụ tài chính và giải trí.



"Với việc hiện đại hóa kênh bán lẻ truyền thống, đẩy mạnh thương mại tích hợp từ offline đến online giữa bán lẻ hiện đại và các nền tảng thương mại điện tử, đồng thời thúc đẩy các dịch vụ tài chính trên khắp Việt Nam, Masan đặt mục tiêu phục vụ 30-50 triệu người tiêu dùng trên một nền tảng "tất cả trong một", đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Thông qua đó, người tiêu dùng sẽ tiết kiệm chi phí cho hàng hóa thiết yếu, nhà sản xuất và các đối tác gia tăng lợi nhuận"- ông Dany Le khẳng định.

Một điểm sáng góp vào tăng trưởng chung của MSN, đó là Masan Consumer Holdings (MCH)- Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan khi ghi nhận doanh thu tăng trưởng 18,8% và biên EBITDA tăng trưởng 20,8% dù giá nguyên liệu thô tăng.

Masan hiện sở hữu nhiều loại gia vị, đồ uống, đồ ăn nhanh tiện lợi.

Doanh thu của MCH gia tăng nhờ chiến lược tăng trưởng được dẫn dắt bởi phát kiến đột phá khi 42% tăng trưởng trong quý 1 đến từ các sản phẩm mới ra mắt vào năm 2020. Tăng trưởng ngành hàng đồ uống hồi phục, cải thiện 35,5%. Trong khi đó, như đã dự báo, ngành hàng thực phẩm tiện lợi có mức tăng trưởng chậm so với quý 1/2020 do người tiêu dùng tăng cường dự trữ thực phẩm trong bối cảnh dịch COVID-19 vào cùng kỳ năm trước.

Phát biểu tại đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 1/4 vừa qua ở Sapa, ông Trương Công Thắng- Tổng Giám đốc Công ty CP The Crow X (Công ty hợp nhất VCM và MCH) của MSN cho biết: Đến nay đã có 90-98% hộ gia đình Việt Nam sử dụng ít nhất một sản phẩm của MCH từ nước mắm, bột nêm, các đồ gia vị đến các đồ ăn chế biến sẵn...

"Mục tiêu của MCH tới đây là nấu sẵn các bữa ăn cho các gia đình và mỗi tuần, công ty sẽ giới thiệu ra thị trường một sản phẩm mới tại Việt Nam. Đồng thời, MCH cũng đặt mục tiêu chiếm thị phần số 1 về mì tôm tại Việt Nam"- ông Thắng cho biết thêm.

Thị trường thịt tiếp tục tăng trưởng cao, Masan sẽ dồn sức vào hệ thống bán lẻ

Một thành viên khác của MSN có tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 1 là Masan MEATLife (UPCOM: "MML") đạt biên EBITDA ổn định ở mức 10,6% trong Quý 1/2021 dù giá cả hàng hóa tăng. MML tăng trưởng doanh thu 38,5% so với quý 1/2020 do quy mô mảng kinh doanh thịt có thương hiệu tăng gấp đôi và sản lượng thức ăn chăn nuôi tăng hơn 20% do người chăn nuôi heo bắt đầu tái đàn.

Thịt mát MEATDeli hiện được phủ sóng khắp 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

MML đang tập trung đầu tư mạnh vào thị trường thịt bằng việc xây dựng 2 nhà máy chế biến thịt lợn mát mang thương hiệu MEATDeli tại Hà Nam và Long An; đồng thời hoàn tất thương vụ mua lại 51% cổ phần tại 3F VIỆT với giá trị 613 tỷ đồng để tập trung vào thị trường chế biết thịt gia cầm. Sản phẩm thịt gà mát của MML cũng đã chính thức được giới thiệu ra thị trường để phục vụ người tiêu dùng.

Các điểm nổi bật về lợi nhuận trong quý 1 của VinCommerce, đó là biên EBITDA hợp nhất đạt 1,8%, tăng 660 điểm cơ bản so với quý 1/2020 nhờ cải thiện biên lợi nhuận thương mại (đóng góp 60% vào tăng biên EBITDA), tối ưu hóa chi phí vận hành cửa hàng (đóng góp 30%) và cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng (đóng góp 10%).

Sau khi sáp nhập Vinmat từ Vingroup cuối năm 2019, Masan đã cho đóng cửa hơn 700 cửa hàng hoạt động không hiệu quả, thua lỗ và đang trên đà tái mở rộng lại các điểm bán lẻ khác với mục tiêu sẽ có lợi nhuận.

Biên lợi nhuận cao hơn từ nhà cung cấp: Hoàn tất đàm phán với các nhà cung cấp chiếm 40% doanh số, cải thiện biên lợi nhuận thương mại gần 1,0% trên cơ sở doanh thu.

Với những thành công bước đầu này, Ban Điều hành MSN tự tin sẽ mang lại mức cải thiện biên lợi nhuận thương mại từ 2,5% - 3,0% cho năm tài chính 2021. Các yếu tố nền tảng để đạt được mục tiêu này, đó là: Tối ưu hóa chi phí vận hành cửa hàng (đóng góp 30%). Cụ thể, trong quý 1/2021 so với quý 1/2020 chi phí vận hành trung bình của mỗi điểm bán/tháng tiếp tục giảm gần 10% đối với VinMart+ và gần 20% đối với VinMart.

Người tiêu dùng đến mua hàng nông sản, thực phẩm tại Vinmart ngày một tăng.

Các sáng kiến về chuỗi cung ứng (đóng góp 10%): Thí điểm thành công mô hình chuỗi cung ứng ứng dụng công nghệ châm hàng tự động tại TP. Hồ Chí Minh và đang trên đà triển khai trên quy mô toàn quốc.

Trong quá trình thử nghiệm tại TP. HCM, tỉ lệ sẵn có của hàng hóa đã cải thiện rõ rệt, đạt mức 96% so với mức 80% ở giai đoạn trước thí điểm, đồng thời duy trì mức tồn kho ổn định.