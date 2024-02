Khi nào miền Bắc hết nồm?

Chỉ còn gần 1 tuần nữa, người dân cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ dài ngày để sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn 2024.

Tuy nhiên, nhiều ngày nay, Hà Nội cũng như các tỉnh, thành miền Bắc xảy ra hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Độ ẩm không khí cao, nồm ẩm khiến nhà cửa, đồ đạc ẩm ướt.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia: Khi nào miền Bắc hết nồm? Cách hút ẩm trong nhà đơn giản nhất

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, tình trạng nồm ẩm ở Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, điều này đồng nghĩa với việc, chất lượng không khí ở Hà Nội sẽ còn xấu kéo dài.

"Theo dự báo hiện tại, các tỉnh miền Bắc từ nay đến 7/2 thời tiết chủ đạo là mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù về đêm và sáng, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực đồng bằng và Hà Nội ít khả năng xuất hiện nắng. Các tỉnh miền Trung và miền Nam duy trì trạng thái thời tiết tốt.

Từ 8-9/2 (từ 29 tháng Chạp), không khí lạnh tăng cường, kết thúc mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Những ngày Tết Nguyên đán, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại", ông Lâm thông tin.

Đợt nồm ẩm lần này có khả năng kéo dài đến giữa tuần sau bởi không khí lạnh suy yếu làm thời tiết ấm dần lên đồng thời gió Đông Nam hoạt động mạnh ở miền Bắc đẩy ẩm từ biển vào trong đất liền.

Ẩm cao khiến nhiệt độ ngoài trời ấm lên nhưng trong nhà vẫn còn lạnh khiến cho hơi nước ngưng tụ bám lại trên bề mặt như nền nhà, tường hay các đồ vật trong nhà gây ra tình trạng nồm ẩm.

Từ nay đến giữa tuần sau, độ ẩm ở Thủ đô Hà Nội vẫn luôn cao trên 72%, trời mỗi ngày một ấm hơn đến thứ Ba, thứ Tư nhiệt độ tăng lên 24 -25 độ C, vì thế mà nồm ẩm có thể còn gia tăng, không chỉ ở các nhà sát mặt đất mà còn lên cả tầng 2, tầng 3, thậm chí ở nhiều nhà chung cư cao tầng.

Cùng với Hà Nội thì nhiều tỉnh, thành ở miền Bắc cũng xảy ra hiện tượng nồm ẩm khi mà trưa chiều nay trời tiếp tục ấm lên. Dự báo, nhiệt độ cao nhất ở các thành phố như Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang sang đến Lào Cai lên tới 22-25 độ C. Riêng Sơn La và Điện Biên Phủ thì ấm hẳn lên tới 28-29 độ C.

Phía Bắc của miền Trung cũng chịu ảnh hưởng của gió Đông Nam nên sáng sớm cũng sẽ xuất hiện sương mù tuy nhiên lượng ẩm không nhiều như miền Bắc nên ít khả năng mưa nên trưa chiều sương tan nhanh khi có nắng. Cùng với đó, nhiệt độ cũng tăng dần, không khí ấm hẳn lên.

Theo dự báo của trung tâm khí tượng, trong tháng 2/2024, không khí lạnh tiếp tục tác động thời tiết nước ta, có thể hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Giai đoạn 10 ngày giữa tháng 2, không khí lạnh khả năng hoạt động xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trên toàn quốc, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C.

Ngoài ra, Trung và Nam Trung Bộ khả năng xuất hiện các đợt mưa, mưa rào và cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to trong tháng 2/2024.

Cũng trong tháng này, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo phổ biến thiếu hụt 5-15mm so với trung bình nhiều năm, trong đó, các tỉnh trung du, miền núi Bắc Bộ lượng mưa cao hơn từ 10-20mm. Trung và Nam Trung Bộ thiếu hụt 15-30mm. Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, khô hạn còn kéo dài.

Sương mù, dông, lốc, sét, mưa đá tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc, ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Cách hút ẩm trong nhà đơn giản nhất

1. Luôn đóng kín cửa

Khi bạn mở cửa sẽ làm cho gió nồm có hơi ẩm cao dễ xâm nhập vào nhà, gây ẩm ướt nhà cửa. Sàn nhà luôn có cảm giác ướt nhẹp khi đi rất khó chịu. Vậy nên, bạn cần đóng kín các cửa để ngăn chặn gió nồm vào nhà là cách chống nồm cho nền nhà hiệu quả đấy.

Luôn đóng kín cửa

2. Lau nhà bằng giẻ khô

Trong tiết trời gió nồm, khi căn nhà luôn bị ẩm ướt thì bạn nên dùng khăn lau khô để lau nhà. Sử dụng khăn khô là cách chống nồm cho nền nhà tốt, do sẽ dễ lấy đi hơi nước bám trên sàn nhà và các vật dụng khác một cách dễ dàng.

Lau nhà không dùng nước

3. Bật điều hòa chế độ khô

Điều hòa có chế độ làm khô không khí trong phòng, giúp làm giảm hiện tượng ẩm ướt trong phòng một cách dễ dàng, là cách chống nồm cho nền nhà hiệu quả mà không cần tốn công sức của bạn. Bạn cần điều chỉnh máy lạnh mỗi khi có gió nồm nhé.

Bật điều hòa ở chế độ khô

4. Sử dụng các vật liệu hút ẩm

Sử dụng các vật liệu hút ẩm cũng là một cách hữu hiệu khi bị gió nồm ghé thăm. Bạn có thể mua những loại máy hút ẩm không khí, hoặc dùng vôi hoặc than củi để hút ẩm cho tiết kiệm chi phí và là cách chống nồm cho nền nhà hữu ích.

Sử dụng các vật liệu hút ẩm

5. Chống ẩm mốc cho tủ quần áo

Với vật liệu của tủ quần áo thường làm bằng gỗ, ván ép nên rất dễ xuất hiện ẩm mốc. Để tránh quần áo bị mốc và bay mùi bạn nên sử dụng những gói hút ẩm để hạn chế tình trạng này nhé.

Chống ẩm mốc cho tủ quần áo

6. Sử dụng tinh dầu thơm

Với tiết trời gió nồm, nhà cửa, quần áo sẽ bị ẩm mốc gây ra mùi khó chịu. Vậy nên, việc sử dụng tinh dầu thơm có mùi hương dễ chịu cũng giúp cho tinh thần thoải mái và nhà cửa thơm tho hơn.

Sử dụng tinh dầu thơm

7. Sử dụng giấy báo chống nồm ẩm

Ở những nơi ẩm ướt như cạnh nhà bếp, vòi rửa tay vách tường sẽ bị nước thấm, vách tường ẩm ướt. Bạn hãy dùng giấy báo dán lên tường bị ẩm để hút ẩm, cách này tương đối tiết kiệm và hiệu quả đó nhé.

Sử dụng giấy báo chống nồm

8. Dùng than củi hút ẩm

Cách dùng than củi để những nơi góc tường, gầm giường,...nhưng không nên đốt than lên nhé, bạn chỉ cần đặt một chậu than nguội ở những vị trí cần đặt là được. Vì khi đốt than, khí CO2 sẽ gây hại cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình, và lửa sẽ nguy hiểm cho trẻ em nữa.

Dùng than củi hút ẩm

9. Bịt kín các kẽ hở trong nhà

Việc bịt kín các kẽ hở trong nhà cũng là một giải pháp hiệu quả để ngăn chặn gió nồm bay vào nhà. Giúp làm giảm hiện tượng ẩm mốc trong nhà.

Bịt kín các kẽ hở trong nhà

10. Thắp nến trong nhà

Việc sử dụng nến thơm vừa giúp làm giảm độ ẩm trong nhà mà còn giúp tinh thần của chúng ta thoải mái hơn nữa đó. Bạn hãy thử dùng cách này nhé, nó sẽ rất hiệu quả đó.

Thắp nến trong nhà

11. Sử dụng vôi sống

Vôi sống có công thức hoá học là CaO hay còn gọi là Canxi oxit, vôi sống được biết đến với khả năng hút ẩm cực tốt nên sẽ là một cách chống nồm cho nền nhà hiệu quả.

Bạn chỉ cần đặt một thùng vôi sống ở những nơi ẩm ướt và đóng cửa lại là độ ẩm trong phòng sẽ nhanh chóng được giảm bớt.

Sử dụng vôi sống

12. Trồng cây có tính hút ẩm

Trồng các loại cây có tính hút ẩm tốt trong nhà như cây lan ý, cây cà phê, cây nguyệt quế, cây chanh vàng, cây lá bỏng, cây lưỡi hổ, cây bàng cảnh,...cũng được xem là một giải pháp vừa thân thiện với môi trường vừa có thể giảm độ ẩm không khí phòng bạn hiệu quả.

Theo đó, bạn chỉ cần đặt những chậu cây này ở những gian phòng nhiều hơi ẩm và thường xuyên chăm sóc để cây tươi tốt là được.

Trồng cây có tính hút ẩm

Thời gian bắt đầu mùa gió nồm thường sẽ rơi vào tầm khoảng tháng 2 đến tháng 4 hằng năm. Và thời tiết này sẽ thường có ở những tỉnh thành ở phía Bắc của nước ta. Bạn nên chú ý thời gian để hạn chế những tình trạng nhà cửa ẩm mốc.

Thời tiết rét kéo dài làm cho nhiệt độ phòng giảm xuống, khi gió nồm xâm nhập vào kéo theo hiện tượng ẩm ướt, xuất hiện hiện tượng đọng nước trong nhà. Vậy nên, bạn cần chú ý thời tiết và khắc phục nhanh để tránh gây hư hỏng các thiết bị điện tử và công trình nhà cửa nhé.