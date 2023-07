Khó tin với siêu thành phố tương lai 2,7 tỷ USD xây trên sa mạc

Được công bố lần đầu vào năm 2017, Neom là kế hoạch của Thái tử Mohammed nhằm biến vùng xa xôi của Ả Rập Saudi thành khu vực công nghệ cao, là một phần trong kế hoạch đầu tư thu hút nước ngoài, giúp đa dạng hóa nền kinh tế.

Dự án siêu thành phố Neom được cho là đang tìm cách huy động 10 tỷ riyal, tương đương 2,7 tỷ USD, để giúp thúc đẩy sự phát triển của thành phố tương lai trên vùng sa mạc của vương quốc.

Theo Bloomberg đưa tin, khi tìm nguồn tài trợ cho giai đoạn đầu của dự án, Neom đang chuyển sang các công ty cho vay địa phương. Theo đó, một khoản vay có thể được thỏa thuận trong vòng vài tháng.

Theo kế hoạch, thành phố Neom dự kiến sẽ bao gồm hai tòa nhà khổng lồ được gọi là The Line. The Line sẽ dài hơn 161 km và rộng 200 m, cắt qua sa mạc ở độ cao 500 m so với mực nước biển, được các nhà thiết kế mô tả là một tòa nhà chọc trời nằm ngang với những bức tường giống như gương bao quanh nó.

Hình ảnh thiết kế "tòa nhà chọc trời nằm ngang" The Line. Ảnh: NEOM

The Line được xây dựng nhằm mục đích trở thành một "cuộc cách mạng văn minh đặt con người lên hàng đầu", theo trích dẫn một đoạn video trong đó Thái tử Mohammed bin Salman thảo luận về dự án.

Ả Rập Saudi hy vọng thành phố sẽ không có carbon và có sức chứa 9 triệu người. Theo thông tin chi tiết từ trang web của Neom, các cơ sở hạ tầng dự kiến được xây cách khu dân cư năm phút đi bộ nhằm đảm bảo sức khỏe và phúc lợi của mọi người.

The Line chỉ là một phần trong tầm nhìn vĩ đại của Thái tử Mohammed bin Salman nhằm đa dạng hóa nền kinh tế của quốc gia dầu mỏ, do ở thời điểm hiện tại, thế giới có xu hướng hạn chế tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng các cam kết phát thải ròng bằng không.

Năm 2017, Ả Rập Saudi lần đầu công bố các kế hoạch xây dựng siêu thành phố Neom, nhưng tiến độ rất chậm. Thái tử Mohammed nói với Bloomberg vào năm 2018 rằng thành phố sẽ được hoàn thiện vào năm 2025.

Bên cạnh The Line, các kế hoạch khác của dự án bao gồm xây dựng một địa điểm du lịch trên bờ biển phía Tây của Ả Rập Saudi, cũng như bắt tay vào đầu tư toàn cầu để tăng cổ phần của vương quốc trong mọi lĩnh vực, từ thể thao đến các công ty công nghệ.