Dự án siêu thành phố 'không tưởng' nghìn tỷ USD của Thái tử Saudi Arabia

Tòa nhà chọc trời cắt ngang sa mạc, trải dài 170 km. Ảnh: NEOM

Thành phố “không tưởng” Neom là sản phẩm trí tuệ cũng như tham vọng của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman.

Trong nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế của quốc gia và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, Thái tử Mohammed bin Salman đặt mục tiêu thu hút hàng tỷ đô la đầu tư vào Neom - nơi mà ông coi sẽ trở thành một điểm thu hút du lịch và trung tâm công nghệ đổi mới toàn cầu.

Trong một bộ ảnh mới do dự án Neom công bố, thành phố được miêu tả như một thiên đường nghỉ dưỡng đầy phiêu lưu.

Trong nhiều thập kỷ qua, Saudi Arabia được biết đến nhiều hơn là một quốc gia đạo Hồi giàu có về dầu mỏ thay vì là một điểm đến du lịch.

Mỗi năm, vương quốc này đã đón hàng triệu người Hồi giáo hành hương đến Mecca và về cơ bản đã đóng cửa đối với những du khách khác. Năm 2019, một sự chuyển đổi đã diễn ra. Saudi Arabia đã cho phép cấp những thị thực du lịch đầu tiên.

Thái tử Mohammed đã “nung nấu” những kế hoạch đầy tham vọng nhằm thúc đẩy sự thay đổi hơn nữa và hy vọng sẽ thu hút 100 triệu du khách đến vương quốc này mỗi năm.

Neom được quảng cáo là một điểm thu hút cốt lõi và được mô tả trên website chính thức là "dự án du lịch đầy tham vọng nhất thế giới".

Dự án được xây dựng trên sa mạc rộng lớn phía Tây Bắc Saudi Arabia. Ảnh: NEOM

Trong dự án này, Thái tử Saudi Arabia muốn nêu bật các đặc trưng sinh thái trong bối cảnh quốc gia tìm cách xoay trục khỏi nhiên liệu hóa thạch như một phần trong kế hoạch Tầm nhìn 2030.

Các nhà quy hoạch cho biết thành phố sẽ được vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo và 95% cảnh quan và biển xung quanh sẽ được thiết kế để "bảo tồn thiên nhiên".

Neom đang được xây dựng tại tỉnh Tabuk, nơi có bờ biển Biển Đỏ trải dài nhất ở Saudi Arabia. Tương tự như Neom, các khu dân cư sang trọng và khu nghỉ dưỡng sinh thái đang được xây dựng trên các hòn đảo ngoài khơi.

"Hãy đến Tabuk lặn trước khi nhiều người biết khu vực này. Bạn sẽ được tận hưởng làn nước trong vắt, ấm áp và những rạn san hô nguyên sơ mà ít người từng chứng kiến", trang web chuyên về lặn Scubaverse quảng bá năm 2022.

Khu vực đầu tiên của Neom dự kiến hoàn thành là Sindalah - một hòn đảo bao gồm bến du thuyền và khách sạn sang trọng. Các quan chức cho biết nó sẽ được mở cửa cho du khách từ năm 2024.

Luca Dini, Giám đốc điều hành của Luca Dini studio, đơn vị thiết kế khu nghỉ dưỡng trên đảo, nói: “Điểm đến sẽ tạo ra một mùa du lịchmới cho các siêu du thuyền, một giải pháp thay thế trong mơ cho những chủ sở hữu du thuyền muốn trải qua mùa đông ở một địa điểm dễ tiếp cận”. Một sân bay mới cũng đã được khánh thành vào năm 2019.

Một phần dự án Neom, hòn đảo Sindalah sẽ đón du khách đầu tiên vào năm 2024. Ảnh: NEOM

Khu dân cư được quy hoạch chính của Neom là "The Line", một tòa tháp kéo dài 170 km cắt qua sa mạc và được các nhà thiết kế mô tả là một tòa nhà chọc trời nằm ngang. Sau khi xây xong, tòa nhà này sẽ như một thành phố thẳng đứng nằm ở độ cao 500 m so với mực nước biển. Tòa nhà nằm trên diện tích 34 km vuông. Đô thị The Line sẽ sử dụng năng lượng sạch và được trí tuệ nhân tạo hỗ trợ. Thiên đường công nghệ này sẽ có người phục vụ là robot, có taxi bay và mặt trăng nhân tạo khổng lồ.

Một số người vẫn lo ngại về tính khả thi của các siêu dự án như Neom, do trong lịch sử có nhiều ví dụ về các siêu dự án thất bại trên toàn cầu như khách sạn Ryugyong cao 330 m của Triều Tiên hay thành phố Kangbashi ở Nội Mông, Trung Quốc.