Khổ vì giảm cân sau Tết

Giảm cân cả năm, tăng cân vài ngày

Quyết tâm giảm cân, chị Trần Hồng Mai (46 tuổi, Hà Nội) đã mất 350 ngày trong năm để tập tành, thậm chí chơi cả chiêu bài "thắt lưng buộc bụng", "dán băng dính miệng" để hãm ăn uống.

Chị vui mừng vì công sức bỏ ra không uổng phí vì chị giảm đến 7 kg, từ hơn 60 kg xuống còn 55kg. Mùng 1 Tết chị còn hớn hở vì mặc vừa chiếc váy bó sát được nhiều người khen dáng đẹp.

Sau Tết, nhiều chị em đau khổ lo giảm cân. Ảnh minh họa Istockphoto

Nhưng đến mùng 8 khai xuân đi làm, chị hoảng hồn vì váy mới mua đã chật. Đứng lên bàn cân, chị thấy mình tăng đến 60kg.

"Trước Tết thì tụ tập, liên hoan cuối năm, hội họp gia đình. Trong Tết thì cả nhà sum họp nên cũng làm đủ các món bánh chưng, mứt kẹo, giò chả, nem… các loại. Mà làm lên rồi thì lại hò hét cả nhà cùng ăn uống, mình cũng phải "ăn động viên".

Rồi lại thấy món nọ thừa, món kia không hết rồi ăn cố. Cứ nghĩ ăn vài ngày rồi sau Tết tập lại để giảm cân. Nhưng tăng đến mức này thì tập sao cho lại?", chị Mai thở dài sườn sượt.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy (Khoa Nội tiết, Bệnh viện Quân đội 108) cho biết, sau ngày Tết rất nhiều người than thở về việc tăng cân, nhất là các chị em. Nguyên nhân thường là dịp Tết, cuối năm tiệc tùng nhiều, ăn uống thả phanh.

Hơn nữa, thực phẩm Tết thường là các nhóm chứa nhiều đường và calo. Dù cảm thấy chỉ tặc lưỡi ăn thêm 1 miếng bánh chưng, 1 vài cọng mứt nhưng năng lượng là rất nhiều, cân nặng sẽ tăng vùn vụt.

Theo nhiều nghiên cứu, một mâm cơm ngày tết (tiêu chuẩn) có thể chứa đến 20.000 calo – cao gấp 10 lần bữa ăn thông thường. Trong đó, riêng bánh chưng/bánh tét đã chiếm hơn 2.000 calo. Không chỉ ăn cơm, ăn bánh chưng, đồ xào rán mà mọi người còn vui miệng ăn thêm nhiều bánh mứt kẹo, hoa quả và đồ ăn vặt khác.

Ngoài ra, dịp Tết mọi người cũng nghỉ ngơi, ít vận động, ngủ nhiều, bỏ hẳn tập thể dục nên càng dễ tăng cân hơn. Do đó, phần đông mọi người đều bị đọng mỡ tại mặt, bắp đùi, cánh tay và nhất là bụng.

Theo bác sĩ Thúy, dịp Tết, mọi người luôn có tâm lý thoải mái, thư nên cơ thể sẽ sản sinh hoạt chất Dronabinol giúp kích thích ham muốn thèm ăn. Mọi người sẽ cảm thấy ăn ngon miệng, muốn ăn nhiều đồng thời hệ tiêu hóa cũng tăng khả năng hấp thụ.

"Thừa cân béo phì không chỉ ảnh hưởng tới tâm lý tự ti do ngoại hình quá khổ mà còn gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm như: đái tháo đường, bệnh tim mạch, xương khớp, ngưng thở khi ngủ… ", bác sĩ Thúy nhận định.

5 cách đơn giản để giảm cân sau kỳ nghỉ Tết

Để giảm cân sau Tết, bác sĩ Thúy khuyến cáo mọi người cần:

Để giảm cân cần tăng cường ăn rau quả và chất đạm. Ảnh minh họa Pixabay

- Cắt bỏ những đồ ăn chứa đường

"Ăn đường có thể gây nghiện" do đó giai đoạn đầu khi cắt đường sẽ không dễ dàng. Sau bữa tối cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, bạn phải quyết tâm không ăn đồ tráng miệng chứa đường trong ít nhất 4 đến 10 ngày. Thay vì ăn bánh kẹo, bạn hãy ăn tăng trái cây có vị ngọt tự nhiên và rau xanh.

- Đưa lượng thức ăn vào ít hơn

Chắc hẳn bạn biết rằng dạ dày có khả năng co giãn, khi bạn ăn nhiều dạ dày sẽ giãn ra, đó cũng là lý do khiến việc phẫu thuật thu nhỏ dạ dày để giảm cân bị thất bại. Ngược lại, khi bạn ăn ít, dạ dày có xu hướng sẽ co lại để cơ thể cảm thấy no hơn với lượng thức ăn nhỏ.

Hãy lấy lượng thức ăn ra đĩa với số lượng bằng 1/3 lượng đồ ăn bạn ăn hằng ngày. Bằng cách này bạn có thể thu nhỏ dạ dày sau một mùa ăn uống quá độ và giảm hàng trăm kilo calo từ lượng thức ăn đã nạp vào trước đó.

Để giảm cân phải tăng cường tập thể dục. Ảnh minh họa Pixabay

- Ăn tăng lượng đạm

Lượng protein sẽ làm bạn có cảm giác no lâu do cấu trúc protein phức tạp nên cần nhiều thời gian để tiêu hoá. Do đó thay vì 1 bữa sáng, bữa trưa ăn nhiều tinh bột và đường, các bạn hãy ăn những đồ ăn chứa nhiều đạm ít béo.

Cụ thể như ức gà luộc, cá hồi, các loại hạt và sữa chua Hy Lạp. Điều đó sẽ khiến bạn không có cảm giác bị đói và giảm nhu cầu ăn uống thêm.

- Uống nước lọc, nước trái cây thay vì rượu và nước ngọt

Những ngày lễ hội mọi người thường chúc tụng nhau rượu, khi uống rượu và trò chuyện sẽ khó kiểm soát lượng thức ăn nạp vào. Sau Tết bạn hãy tập uống nhiều nước lọc và nước trái cây hơn thay vì những thức uống ưa chuộng trong dịp lễ.

- Tăng cường tập thể dục

Trong khi thực hiện tất cả các điều trên, để giảm cân nhanh hơn bạn cần tập thể dục đều đặn mỗi ngày để tăng cường sức khỏe và cải thiện sắc vóc.