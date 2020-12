Khóa xác thực mạnh của Vingroup được Microsoft khuyến nghị sử dụng

Vingroup trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên góp mặt trong danh sách này cùng với 12 công ty, hãng bảo mật hàng đầu thế giới.



Khóa xác thực mạnh VinCSS FIDO2 do Công ty TNHH Dịch vụ An ninh mạng VinCSS (thành viên của Tập đoàn Vingroup) nghiên cứu và phát triển đã chính thức được Microsoft khuyến nghị sử dụng đối với Microsoft Hybrid Azure Active Directory (Azure AD). Đây là dịch vụ quản lý truy cập và nhận dạng dựa trên đám mây của Microsoft, giúp nâng cao khả năng bảo mật khi đăng nhập và truy cập tài nguyên nội bộ cũng như bên ngoài. Để vào danh sách này, đội ngũ phụ trách của Microsoft đã trực tiếp đánh giá, thử nghiệm sản phẩm, đồng thời phỏng vấn và tìm hiểu các yếu tố khả thi về năng lực kinh doanh và công nghệ của VinCSS trong gần 6 tháng.

Theo đó, người dùng có thể đăng nhập an toàn vào Microsoft Azure AD dùng khoá VinCSS FIDO2 mà không cần đến mật khẩu. Người dùng chỉ cần kết nối khóa xác thực VinCSS FIDO2 với máy tính và trải nghiệm đăng nhập liền mạch nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật cao trong suốt quá trình làm việc. Thao tác giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ bị lộ thông tin do đăng nhập dùng mật khẩu và rủi ro bị tấn công lừa đảo để chiếm quyền quản lý tài khoản.

Bên cạnh đó, khóa xác thực mạnh VinCSS FIDO2 còn hỗ trợ xác thực không mật khẩu trên nhiều nền tảng khác của Microsoft như Windows 10, Office 365, Windows Hello,…

Tính đến tháng 12/2020, chỉ có 13 trong số hàng trăm loại khóa xác thực có thể vượt qua được các thông số cũng như các yêu cầu khắt khe đối với quy trình đăng nhập trong Microsoft Azure AD, trong đó có VinCSS FIDO2.

Ông Đỗ Ngọc Duy Trác, Tổng giám đốc VinCSS (Tập đoàn Vingroup) cho biết: "VinCSS đã hoàn tất phát triển hệ sinh thái xác thực mạnh không mật khẩu VinCSS FIDO2 đạt chuẩn quốc tế, một nền tảng Make in Vietnam toàn diện, có khả năng thay đổi cuộc chơi trong lĩnh vực an ninh mạng do mang lại khả năng xác thực mạnh với trải nghiệm cực tốt cho người dùng. Hệ sinh thái này gồm các chủng loại khóa FIDO2 và một hệ thống các giải pháp công nghệ chuyên biệt có khả năng làm giảm đến hơn 80% nguy cơ an ninh mạng, loại trừ triệt để rủi ro từ các cuộc tấn công lừa đảo, đánh cắp thông tin tài khoản và OTP".

Việc VinCSS của tập đoàn Vingroup được lựa chọn song hành cùng hãng công nghệ hàng đầu Microsoft đã khẳng định khả năng chinh phục những khách hàng và thị trường khó tính nhất thế giới, mở rộng cánh cửa hướng tới làm chủ công nghệ của Việt Nam trên trường quốc tế.