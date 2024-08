Loại cây ngoại nhập này trồng ở Vĩnh Long cho củ ngon, ăn tốt cho sức khỏe, vì sao giá bán giảm?

Hiện tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, giá khoai lang tím Nhật dao động từ 500.000-580.000 đ/tạ (1 tạ bằng 60kg), giảm từ 100.000-420.000 đ/tạ so với hồi tháng 7 và giảm từ 20.000-220.000 đ/tạ so với tháng cùng kỳ năm trước.

Thu hoạch củ khoai lang tím Nhật ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Vụ Hè Thu năm nay, toàn tỉnh Vĩnh Long chỉ trồng được 369,5ha khoai lang (giảm 50% so với vụ này năm trước).

Một số loại khoai lang khác ở huyện Bình Tân bán ra có giá tăng, giảm so với tháng 7, cụ thể: khoai trắng sữa giá 440.000 đ/tạ (tăng 90.000 đ/tạ so với tháng 7 nhưng giảm 30.000 đ/tạ so với tháng cùng kỳ năm trước), khoai bí đường 300.000 đ/tạ (ổn định so với tháng 7 và giảm 250.000 đ/tạ so với tháng cùng kỳ năm trước)...

Thêm vào đó, loại khoai trắng giấy 520.000 đ/tạ (tăng 170.000 đ/tạ so với tháng 7, nhưng giảm 330.000 đ/tạ so với tháng cùng kỳ năm 2023).

Trong vụ Hè Thu năm nay, toàn tỉnh Vĩnh Long chỉ trồng được 369,5ha khoai lang (giảm 50% so với vụ này năm trước).

Đến nay, các địa phương trong tinhr Vĩnh Long đã đã thu hoạch 340ha trồng khoai lang, sản lượng đạt 10.820 tấn (giảm 10.803 tấn so với cùng kỳ năm trước).