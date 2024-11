Khởi công gần 1 năm nhưng mỏ cát cấp cho dự án 3.500 tỷ ở Quảng Ngãi vẫn "trên giấy"

Đến thời điểm này vẫn chưa có mỏ cát nào được khoanh định phục vụ thi công đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi được cấp phép.Ảnh: CH

Hiện 5/9 mỏ cát (được khoanh định), đã có chủ trương và đang làm thủ tục để trình cấp phép, đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi thông tin thêm.

Trao đổi về việc từ đây đến cuối năm 2024, có mỏ cát nào (được khoanh định) sẽ được cấp phép không, Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc cấp phép khai thác cho các mỏ cát (khoanh định), tùy thuộc vào tiến độ thực hiện thủ tục của nhà thầu.

Sở TNMT Quảng Ngãi.Ảnh: CH

"Khi nào nhà thầu làm xong thủ tục và gửi, sở sẽ xem xét và trình UBND tỉnh cấp phép khai thác", đại diện Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi thông tin.

Để phục vụ thi công dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi, vào đầu năm 2024, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đã khoanh định 9 khu vực mỏ cát (không đấu giá quyền khai thác khoáng sản) có diện tích hơn 41 ha, để làm vật liệu xây dựng thông thường, với tổng trữ lượng tài nguyên dự báo khoảng 693.000m3

Cụ thể, 9 vị trí mỏ cát được khoanh định nằm trên địa bàn huyện Bình Sơn, gồm mỏ An Châu, xã Bình Thới (1,42ha/21.300m3); Tân An, thôn Phú Bình, xã Bình Trung (1,2ha/18.000m3); Tây Thuận, xã Bình Trung (2,64ha/40.000m3); Khu vực trên Xi Phông, xã Bình Chương (1,53ha/22.950m3); Tân Phước, xã Bình Minh (1,94ha/14.400m3); Thạch An, xã Bình Mỹ (9,2ha/138.000m3); Bình Mỹ (11ha/165.000m3); Bình Minh – Vị trí 1 (7,1ha/142.000m3); Bình Minh – Vị trí 2 (6,6ha/ 132.000m3).

Nhà thầu dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi trong một lần làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi.Ảnh: N.Thanh.

Tuy nhiên do vướng mắc về thủ tục và một số nguyên nhân khác, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức hàng loạt cuộc họp nhằm tháo gỡ nhưng đến nay, vẫn chưa có mỏ cát nào trong số 9 mỏ, hoàn tất thủ tục để cấp phép.

Nhà thầu dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi đang trong tình trạng khốn khó vì mỏ cát khoanh định chưa được cấp phép.Ảnh: CH

Để có cát thi công, nhiều nhà thầu dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi đang "gồng mình" mua cát từ mỏ thương mại, với giá cao hơn đến 300.000 đồng/m3, thi công cầm chừng.

Đại diện Công ty Khang Nguyên, 1 trong số thành viên của Liên doanh trúng thầu đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi cho biết, chỉ riêng hạng mục cầu số 2 mà doanh nghiệp đang đảm nhận, thì số cát cần thi công khoảng 60.000m3, gồm sử dụng san lấp khoảng 30.000m3; trộn bê tông khoảng 30.000m3.

Giám đốc BQL dự án các công trình giao thông tỉnh Ngô Văn Dụng nêu khó khăn của dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi tại 1 cuộc họp của tỉnh.Ảnh:N.Thanh

Dù mặt bằng các hạng mục đảm nhận được bàn giao cơ bản đã ổn; thiết bị và nhân lực cũng đã tập trung đầy đủ, nhưng nếu trong thời gian đến, nguồn cát của mỏ được chỉ định vẫn chưa được cấp phép, thì nhà thầu đành "thúc thủ" chứ khó có thể tiếp tục bỏ tiền bù lỗ, để mua cát từ mỏ thương mại về thi công như hiện nay được.