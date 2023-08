Khởi động Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam”

GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN HƠN 4.6 TỶ ĐỒNG

Golf thủ tham gia tranh tài tại giải đấu "Tôi yêu Việt Nam" có cơ hội nhận giải thưởng hơn 4,6 tỷ đồng. Trong đó có bộ cúp giải thưởng trị giá 100 triệu đồng và nhiều giải thưởng dành cho các golfer xuất sắc lẫn giải thưởng kỹ thuật, gồm: Best Gross; Best Net; Nhất, Nhì mỗi bảng (A, B, C); Longest Drive cho nam, nữ; 4 giải Nearest to the Pin; 2 giải Nearest to the Line. Điều đặc biệt của Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" là hãng xe Volvo tham gia tài trợ 2 giải thưởng Hole-in-One với phần thưởng là một ô tô Volvo XC60 ở hố H3 và một ô tô Volvo S90 ở hố H15 cho VĐV đoạt giải, trị giá mỗi xe khoảng 2,32 tỉ đồng.