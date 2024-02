Khối FDI tiếp tục "chấm" môi trường đầu tư tỉnh Long An

Những ý kiến đánh giá cao nỗ lực thu hút vốn đầu tư để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế Long An được ghi nhận tại buổi họp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với các hiệp hội, hội và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vào chiều 19/2 nhân dịp mừng xuân Giáp Thìn 2024.



Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết người dân và cộng đồng doanh nghiệp tại Long An đang chung tay xây dựng tỉnh trở thành vùng kinh tế năng động, hiệu quả và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, tại buổi họp mặt. Ảnh: A.T.

Ông Furusawa Yasuyuki, CEO của Aeon Việt Nam và thành viên Ban Giám đốc điều hành của Aeon Nhật Bản cho biết, tập đoàn bán lẻ lớn nhất xứ sở mặt trời mọc đang có 8 công ty thành viên đang hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển trung tâm mua sắm, kinh doanh bán lẻ, dịch vụ tài chính, thương mại, giải trí và xuất nhập khẩu.

Đối với Aeon, Việt Nam là thị trường quan trọng nhất bên ngoài Nhật Bản. Tập đoàn đang vận hành 7 trung tâm mua sắm và bách hóa tổng hợp quy mô lớn cùng hàng chục siêu thị nhỏ, hàng trăm cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh tại Việt Nam. Theo kế hoạch, số lượng trung tâm thương mại lớn sẽ tăng lên 16 vào năm 2025.



Ông Furusawa Yasuyuki, CEO Aeon Việt Nam, phát biểu tại buổi họp mặt ngày 19/2/2024 ở Long An. Ảnh: A. T.

Trong kế hoạch này, Aeon cũng chú trọng đến Long An giáp trung tâm kinh tế năng động TP.HCM. Tập đoàn sẽ khởi công xây dựng trung tâm mua sắm Aeon Tân An (có quy mô 21.000 m2 và vốn đầu tư 45 triệu USD) tại TP.Tân An vào tháng 4/2024; dự kiến mở cửa tháng 8/2025. Dự án được nhận giấy phép vào tháng 7/2023.

CEO của Aeon Việt Nam cho biết lãnh đạo Long An đã hỗ trợ Aeon hết sức để mọi công việc liên quan có thể được tiến hành trôi chảy. Ngoài ra, về mặt thị trường, Long An trong vai trò là cửa ngõ đến với miền Tây trù phú có nguồn cung nông thủy sản phong phú, có thể xuất khẩu tốt. Aeon hy vọng trung tâm mới ở Tân An sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh và đóng góp vào hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

Không những là cửa ngõ đến với Đồng bằng sông Cửu Long, Long An cũng sẽ trở thành một đô thị vệ tinh của TP.HCM trong tương lai. Tại buổi họp mặt đầu xuân, lãnh đạo tỉnh cho biết chính quyền Long An tin tưởng và rất mong cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, tiên phong trong ứng dụng khoa học - công nghệ; đầu tư tăng năng suất lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp, chuyển đổi số; đóng góp cho công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Đại diện một số nhà đầu tư Hàn Quốc, ông Ho Joong, Chủ tịch Hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Long An, phát biểu bằng tiếng Việt do ông đã có hơn 30 năm làm việc tại Việt Nam: "Dù chưa thể đầu tư hết ở 63 tỉnh và thành phố nhưng theo cảm nhận của cá nhân tôi, trong các tỉnh - thành mà tôi đã từng đầu tư kinh doanh thì lãnh đạo tỉnh Long An và môi trường đầu tư của tỉnh là rất xuất sắc".

Ông Joong tiếp tục: "Môi trường đầu tư ở Long An luôn ổn định nhờ vào ý chí quyết tâm phát triển kinh tế của địa phương và chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư. Đó cũng là lý do ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư ở đây".

Ông Ho Joong, Chủ tịch Hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Long An, phát biểu tại buổi họp mặt ngày 19/2/2024 ở Long An. Ảnh: A. T.

Ông Bùi Khánh Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Coca-Cola Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Long An và các cơ quan ban ngành. Ông Nguyên cho biết lãnh đạo Long An đã luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho dự án xây dựng nhà máy thông minh, thân thiện với môi trường của Coca-Cola tại tỉnh.



Coca-Cola Việt Nam khởi công xây dựng nhà máy này với vốn đầu tư 136 triệu USD tại Khu Công nghiệp Phú An Thạnh, huyện Bến Lức giáp TP.HCM vào tháng 10/2022. Với tổng diện tích 19 ha, nhà máy thứ 4 của Coca-Cola Việt Nam được thiết kế với công suất hoạt động tối đa một tỷ lít sản phẩm mỗi năm.

Bên cạnh Coca-Cola, Pepsi đang xây nhà máy sản xuất nước giải khát 185 triệu USD (nhiều vốn hơn đối thủ) tại Khu Công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa; dự kiến sẽ hoàn thành vào quý I/2026.

Theo số liệu từ Long An, dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã rất quan tâm đóng góp, chăm lo cho công tác an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ đời sống cho người nghèo, công nhân nghèo, người lao động bị mất việc, giảm việc, giảm giờ làm và các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, với tổng kinh phí gần 100 tỉ đồng.