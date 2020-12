Khởi My hào hứng hé lộ ông xã phải ăn chay suốt 1 năm để cầu cưới vợ

Mới đây, Khởi My livestream trên trang cá nhân, giao lưu cùng người hâm mộ. Nữ ca sĩ hào hứng khoe bức ảnh của mình với ông xã chụp nhiều năm trước. Nhân đây, Khởi My bất ngờ hé lộ bí mật vợ chồng cô giấu kín bao lâu nay. Bí mật được bật mí khiến cư dân mạng thích thú.

Cụ thể, trông thấy ảnh của vợ chồng Khởi My – Kelvin Khánh nhiều năm trước, một khán giả hỏi: "Lúc này anh Khánh ăn chay chưa?". Nữ ca sĩ hào hứng kể rằng trước đây, mẹ rất thương con gái và rất khó tính. Bà chưa muốn gả Khởi My đi. Vì muốn kết hôn, Kelvin Khánh quyết định ăn chay suốt một năm.

Kelvin Khánh phải ăn chay một năm để cầu lấy vợ.

Kelvin Khánh kiên trì và ăn chay rất có tâm. Mặc dù bạn bè ăn nhiều món ngon, Kelvin Khánh vẫn quyết không đụng tới những món đồ đó. Do ăn chay suốt một năm, Kelvin Khánh gầy đi trông thấy. Nhận ra sự thành tâm của Kelvin Khánh, mẹ Khởi My đồng ý gả con gái cho Kelvin Khánh.

Giọng ca "Người yêu cũ" bật cười, trả lời fan: "À chưa! Lúc này chưa có ăn chay! Ăn chay là cầu lấy vợ! Ôi, sao bạn biết? Hay quá vậy? Khánh ăn chay một năm để cầu lấy vợ đó mọi người. Lúc đó má Năm (mẹ Khởi My) khó quá mà! Má Năm còn thương con gái, chưa muốn gả. Thế là Kelvin Khánh quyết định ăn chay một năm để cưới được vợ. Cuối cùng đã cưới được vợ! Khánh ăn chay nghiêm túc lắm! Cực kỳ nghiêm túc! Mặc dù mọi người có ăn bất kỳ đồ ngon gì, Khánh cũng không phá lệ, chỉ ăn chay thôi! Ăn chay đến nỗi cái người ốm nhách luôn mọi người ạ! Ăn chay nhiều quá đâu có chất dinh dưỡng gì đâu?".

Bí mật này khiến khán giả ngưỡng mộ trước tình cảm của vợ chồng Khởi My – Kelvin Khánh. Nhiều cô gái vui vẻ cho rằng nữ ca sĩ có số hưởng, lấy được ông xã vừa đẹp trai, vừa yêu chiều vợ hết mực: "Ghen tị với chị My quá đi!", "Chúc My – Khánh trăm năm vẫn hạnh phúc như vậy!", "Bà My số hưởng ghê! Ngưỡng mộ tình yêu của anh Khánh dành cho chị My quá!"…

Cuối năm 2017, Khởi My - Kelvin Khánh tổ chức lễ cưới, chính thức về chung một nhà.

Khởi My – Kelvin Khánh hẹn hò từ năm 2014. Khi đó, cả hai đều là gương mặt sáng giá của showbiz Việt. Dân tình không ngừng bàn tán, đưa ra bằng chứng chứng minh Khởi My và Kelvin Khánh đang hẹn hò. Tuy nhiên, cả hai đều giữ im lặng, không lên tiếng xác nhận hay bác bỏ. Cuối năm 2017, cả hai tổ chức lễ cưới, chính thức về chung một nhà. Khởi My – Kelvin Khánh nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Sau đám cưới, Khởi My – Kelvin Khánh ít xuất hiện trên sóng truyền hình hơn trước. Họ dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, cùng nhau thực hiện nhiều sở thích chung như: đi du lịch bằng mô-tô, chơi game, nấu ăn… Kelvin Khánh yêu chiều bà xã hết mực. Bù lại, nữ ca sĩ chăm sóc Kelvin Khánh rất tốt. Trông nam ca sĩ béo lên thấy rõ.

Hiện tại, vợ chồng Khởi My - Kelvin Khánh vẫn chưa có ý định sinh con.

Vợ chồng Khởi My - Kelvin Khánh vừa tậu thêm một căn penthouse sang trọng tại TP.HCM. Căn penthouse có tổng diện tích lên đến 300m2, được thiết kế đẹp mắt, tông màu xám là chủ đạo. Cách bố trí và cách sắp đặt tổ ấm của cả hai vợ chồng trông hệt như quán cà phê sang trọng.