Khôi phục lại các đường bay quốc tế từ hôm nay 15/2, thông tin 'nóng' từ các hãng hàng không

Thông tin từ đại diện Vietnam Airlines cho biết, ngay từ giai đoạn ngày 1/1 đến trước ngày 15/2, trên cơ sở đồng ý của các nhà chức trách, Vietnam Airlines đã triển khai nối lại các đường bay quốc tế thường lệ đến và đi từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ, gồm: Mỹ, Úc, Nga, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, Malaysia, Lào và Campuchia.

Giai đoạn từ ngày 15/2 trở đi, Vietnam Airlines vẫn tiếp tục khai thác các đường bay này, đồng thời tiến tới phục hồi hoàn toàn mạng bay quốc tế trên cơ sở chấp thuận của nhà chức trách tại các quốc gia, vùng lãnh thổ điểm đến và diễn biến thị trường.

Các hãng hàng không sẵn sàng mở lại đường bay quốc tế. Ảnh: CTV

Cũng theo thông tin từ hãng hàng không Bamboo Airways, từ ngày 1/1, Bamboo Airways đã dần nối lại hoạt động bay quốc tế tới một số thị trường. Bamboo Airways đã triển khai các đường bay quốc tế đến Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Đức, Úc….

Thông tin về việc mở lại đường bay quốc tế, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn cho biết: "Trên thực tế, việc dỡ bỏ hạn chế tần suất khai thác thực hiện với toàn bộ các thị trường đã khai thác trước khi có dịch Covid-19 chứ không chỉ với các thị trường đã khai thác thí điểm thời gian qua".

"Thủ tướng yêu cầu chậm nhất trước ngày 30/3 phải mở lại du lịch quốc tế, mà muốn mở lại du lịch quốc tế thì hàng không phải đi trước một bước. Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục triển khai mở lại tất cả các thị trường trước đây đã khai thác, bình thường như trước khi có dịch. Như vậy, toàn bộ các thị trường sẽ mở lại, không còn hạn chế về tần suất bay và điểm bay", ông Sơn cho hay.

Đến nay, ngành hàng không đã sẵn sàng mọi mặt để khai thác toàn mạng bay quốc tế như trước khi bùng phát dịch Covid-19. Tần suất các đường bay sẽ được tăng dần theo lộ trình bảo đảm nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Hành khách nhập cảnh Việt Nam phải tuân thủ các quy định hiện hành về xuất nhập cảnh và kiểm soát y tế.

Theo thống kê, lượng khách dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2022 tăng 15% so cùng kỳ Tết 2021 mặc dù vẫn thấp hơn so với nhiều thời điểm trước đây.

Hành khách tới sân bay Nội Bài cao điểm Tết Nguyên đán 2022. Ảnh: CTV

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết, giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (kể cả vào các khung giờ cao điểm), sản lượng vận chuyển đều giảm so với các dịp cao điểm trước đây và không vượt quá năng lực thông qua của sân bay.

Trước sự tăng trưởng trở lại của đường bay nội địa cùng với việc khôi phục lại đường bay quốc tế thường lệ chở khách, sân bay Nội Bài đã xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ tổng thể và triển khai Kế hoạch tăng cường đảm bảo an ninh cấp độ 1 từ ngày 24/1 đến ngày 11/2 theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT).

Sân bay Nội Bài đáp ứng đủ năng lực khi đón hành khách quốc tế và phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để nắm bắt đầy đủ, chính xác kế hoạch bay, bố trí vị trí đỗ tàu bay, mở tối đa hệ thống máy soi chiếu an ninh, mở lại khai thác các nhà ga quốc tế, linh hoạt điều chỉnh quầy thủ tục, sắp xếp cửa ra tàu bay, băng tải hành lý đảm bảo phù hợp với thực tế và nâng cao năng lực phục vụ hành khách.

Sân bay Nội Bài cũng duy trì công tác giao ban phối hợp hằng ngày đối với các đơn vị trong dây chuyền phục vụ bay, thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp thông tin và ra Quyết định tại Trung tâm Điều phối khai thác (AOCC), đồng thời triển khai chế độ trực lãnh đạo, chỉ huy 24/7 tại các cấp để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong hoạt động khai thác.