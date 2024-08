Khởi tố 13 vụ án hình sự liên quan đến lái xe gây tai nạn giao thông

Ngày 23/8, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết, từ tháng 12/2023 đến nay, qua công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (TNGT) theo chức năng, thẩm quyền, công an các quận, huyện và TP Thủ Đức thuộc Công an TP.HCM đã khởi tố 13 vụ án hình sự do lái xe vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây TNGT.

Hình ảnh tai nạn điển hình nằm trong danh sách khởi tố của Công an TP.HCM. Ảnh: PC08

Theo PC08, một số vụ án điển hình: Vụ thứ nhất, vào lúc 4 giờ 48 ngày 24/12/2023, xe mô tô biển số 50N2-006... do anh P.H.P (SN 2000), ngụ tỉnh Khánh Hòa điều khiển lưu thông trên đường Tạ Quang Bửu theo hướng Quốc lộ 50 về đường Phạm Thế Hiển, thì xảy ra va chạm với ông L.V.T (SN 1954), ngụ quận 8 đang đi bộ qua đường từ trái qua phải theo chiều xe mô tô 50N2-006... lưu thông.

Sau tai nạn, ông L.V.T chết tại bệnh viện lúc 6 giờ ngày 28/12/2023, P.H.P bị thương, 1 xe mô tô hư hỏng. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, các kết luận giám định và tài liệu khác có trong hồ sơ vụ TNGT, xác định nguyên nhân gây ra vụ TNGT là do anh P.H.P điều khiển xe không chú ý quan sát và có nồng độ cồn là 188mg/100 ml máu.

Hành vi của P.H.P có dấu hiệu tội phạm vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ được quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự. Trên cơ sở đó, Công an Quận 8 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân phê chuẩn.

Vụ thứ hai, vào lúc 21 giờ 45 ngày 31/12/2023, xe ô tô tải (có cần cẩu) biển số 61C-371... do ông N.V.T (SN 1978), ngụ tỉnh Hậu Giang điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa (Ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) theo hướng từ Quốc lộ 22 đến Cầu Lớn, thì va chạm vào xe máy biển số 66S1-108... do ông N.V.S (SN 1981) ngụ tỉnh Đồng Tháp điều khiển lưu thông hướng ngược lại (bên phần đường bên trái). Hậu quả vụ tai nạn làm ông N.V.S. chết tại chỗ. Hai xe liên quan hư hỏng.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, các kết luận giám định và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ TNGT xác định nguyên nhân gây ra vụ TNGT nói trên là do lỗi hỗn hợp của ông N.V.S và ông N.V.T.

Trong đó, ông N.V.S không có giấy phép lái xe, có nồng độ cồn 360,13mg/100ml máu, lưu thông bên trái đường và chuyển hướng qua đường không chú ý quan sát nhường đường cho xe đang chạy trên đường thẳng nên khi người này điều khiển xe máy của mình chuyển hướng từ lề trái sang lề phải đã để bên trái đầu xe máy của mình va chạm vào chân trụ bên phải bộ phận nâng thủy lực xe ô tô biển số 61C-371... do ông N.V.T điều khiển đang lưu thông hướng ngược lại gây tai nạn.

Còn ông N.V.T có lỗi điều khiển xe ô tô biển số 61C-371... trước và khi xảy ra tai nạn vượt quá tốc độ cho phép (vượt quá 50km/h). Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn xác định đủ cơ sở chứng minh hành vi của N.V.T đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ", được quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự và hiện đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án kèm Bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn đề nghị truy tố bị can N.V.T. theo quy định của pháp luật.

Từ các vụ TNGT trên, PC08 đề nghị người tham gia giao thông phải đảm bảo về điều kiện sức khỏe, luôn tập trung, chú ý quan sát khi lái xe để kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra trên đường; tuân thủ quy định về tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước; thực hiện chuyển hướng, chuyển làn đúng quy định; không được điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe và tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu bia, chất kích thích…